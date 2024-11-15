Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 55

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Реter Konow:

А также, строку 146

И перекомпилируйте киб-сорс.

Да, все заработало. Спасибо


 
Sergey Likho:

Да, все заработало. Спасибо

Отлично! Так и знал. Потом исправлю баг с анимацией.

Сейчас подготовлю код стакана (обычный код) и затем подключим его к советнику. 

 

jaffer wilson


В этом архиве все файлы для вашей панели.

Инструкция установки:

1. Распакуйте архив.

2. Откройте терминал и редактор кода.

3. Откройте файл Trade_panel.mqh в папке Experts

4. Скомпилируйте файл.

5. Перейдите на свободный график в терминале, найдите советник Trade_panel в навигаторе и установите его.

6. Панель должна появится на графике.

7. Перейдите в редактор кода.  Откройте файл Internal_API.mqh  и пропишите функционал кнопок.

8. Вы также найдете внизу этого файла список функций вызывающих поля ask/bid/spread/TP/SL. Вызывайте эти функции из вашего кода. Пример показан в файле Trade_panel.mqh в функции OnInit()


Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
В языке MQL5 предусмотрена обработка некоторых предопределенных событий. Функции для обработки этих событий должны быть определены в программе MQL5: имя функции, тип возвращаемого значения, состав параметров (если они есть) и их типы должны строго соответствовать описанию функции-обработчика события. Именно по типу возвращаемого значения и по...
Файлы:
Trade_panel_JW.zip  192 kb
 

Продолжаем эпопею со стаканом цен

  1. Обновил конструктор в блоге. Исправил некоторые ошибки. Качайте.
  2. Написал базовый функционал стакана. Прикладываю ниже все файлы для установки.

На гифке мой стакан немного запаздывает из за включенной записи. В реальности этого запаздывания не наблюдается.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
  • www.mql5.com
Для биржевых инструментов доступно окно "Стакан цен", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена. Для получения информации...
 
Sergey Likho:

Да, все заработало. Спасибо

Вот новый файл киб-кода стакана. Там увеличин шрифт.

Файлы:
DOM.mqh  39 kb
 

Вот так выглядят оба стакана - штатный и мой. Я увеличил шрифт и ячейки, чтобы его вмещали, и из за этого стакан стал выше, но это не существенно, я думаю...


Архив содержит все файлы для установки стакана.

1. В папке Experts файл Dom_v1.mq5. Скопмилируйте и появится советник стакана.

2. В папке Include файл GUI_DRIVE.mqh (графический движок) и папка проекта Dom_v1.0 в которой файлы CORES.mqh и Internal_API.mqh. 

Это все, что нужно для запуска.

Файлы:
Dom_v1.0.zip  234 kb
 

Уменьшил размеры стакана и добавил поле кнопок сверху для включения/отключения различных опций:

Высказывайте мнения что делать дальше. Какие опции добавлять? Прямолинейно копировать функциональность штатного стакана или делать что то свое?

 

Процессор мой стакан почти не грузит. На пиковой рыночной активности нагрузка не превышает 12%, а в среднем 4 - 6 процентов.

 
Поставил себе задачу вывести объемы в гистограмме, как в МТ. 
 
Как оказалось, визуализация стакана МТ очень непростая штука.
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