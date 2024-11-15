Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 55
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А также, строку 146
И перекомпилируйте киб-сорс.
Да, все заработало. Спасибо
Да, все заработало. Спасибо
Отлично! Так и знал. Потом исправлю баг с анимацией.
Сейчас подготовлю код стакана (обычный код) и затем подключим его к советнику.
jaffer wilson
В этом архиве все файлы для вашей панели.
Инструкция установки:
1. Распакуйте архив.
2. Откройте терминал и редактор кода.
3. Откройте файл Trade_panel.mqh в папке Experts
4. Скомпилируйте файл.
5. Перейдите на свободный график в терминале, найдите советник Trade_panel в навигаторе и установите его.
6. Панель должна появится на графике.
7. Перейдите в редактор кода. Откройте файл Internal_API.mqh и пропишите функционал кнопок.
8. Вы также найдете внизу этого файла список функций вызывающих поля ask/bid/spread/TP/SL. Вызывайте эти функции из вашего кода. Пример показан в файле Trade_panel.mqh в функции OnInit()
Продолжаем эпопею со стаканом цен.
На гифке мой стакан немного запаздывает из за включенной записи. В реальности этого запаздывания не наблюдается.
Да, все заработало. Спасибо
Вот новый файл киб-кода стакана. Там увеличин шрифт.
Вот так выглядят оба стакана - штатный и мой. Я увеличил шрифт и ячейки, чтобы его вмещали, и из за этого стакан стал выше, но это не существенно, я думаю...
Архив содержит все файлы для установки стакана.
1. В папке Experts файл Dom_v1.mq5. Скопмилируйте и появится советник стакана.
2. В папке Include файл GUI_DRIVE.mqh (графический движок) и папка проекта Dom_v1.0 в которой файлы CORES.mqh и Internal_API.mqh.
Это все, что нужно для запуска.
Уменьшил размеры стакана и добавил поле кнопок сверху для включения/отключения различных опций:
Высказывайте мнения что делать дальше. Какие опции добавлять? Прямолинейно копировать функциональность штатного стакана или делать что то свое?
Процессор мой стакан почти не грузит. На пиковой рыночной активности нагрузка не превышает 12%, а в среднем 4 - 6 процентов.