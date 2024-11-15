Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 51

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Форс-мажор. Вынужден перенести публикацию обновления на несколько дней. Извините.
 
В начале следующего месяца опубликую новую версию. 

Далее, займусь разработкой визуальной сборки обьектов своей модели (не стандартной - "ооп-шной", а той что придумал) внутри моего редактора. Не знаю, что получится, но будет интересно.


зы. Следующее обновление редактора - (7-го апреля) может стать последним. Ухожу в большой проприетарный проект, где от меня давно ждут результатов))). Если буду выпускать новые версии, то не часто (если вообще получится).  Естестевенно, что редактор в полной мере не будет завершен, но, он не особо нужен людям. Для меня его создание, - лучшая школа и я ее почти закончил. Пора двигаться дальше! 

 
Обновление выйдет после пандемии. Сейчас нет времени и желания им заниматься. Если кому то очень нужен GUI, пишите в личку.
 

Доброго времени суток. Пытаюсь запустить конструктор, воспользовался зип файлом с 1 поста, но не компилируется, выдает ошибки.

В файле CONNECTION.mqh прописано подключение  #include<DRIVE\INTERNAL_CONTROLL.mqh> но такого файла нет в архиве.

В блоге так же не увидел скомпилированного "Конструктор GUI" да и каких либо файлов.

Файлы:
Screenshot_3.png  47 kb
 
00dim00:

Доброго времени суток. Пытаюсь запустить конструктор, воспользовался зип файлом с 1 поста, но не компилируется, выдает ошибки.

В файле CONNECTION.mqh прописано подключение  #include<DRIVE\INTERNAL_CONTROLL.mqh> но такого файла нет в архиве.

В блоге так же не увидел скомпилированного "Конструктор GUI" да и каких либо файлов.

Сегодня вечером выложу язык разметки в блог. Последнюю, актуальную версию. Далее, вам придется изучить простой синатксис и написать нужный интерфейс с моей помощью. Здесь. 

 
Реter Konow:

Сегодня вечером выложу язык разметки в блог. Последнюю, актуальную версию. Далее, вам придется изучить простой синатксис и написать нужный интерфейс с моей помощью. Здесь. 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916

Интерпретатор языка разметки KIB
Интерпретатор языка разметки KIB
  • www.mql5.com
Распакуйте архив и найдете полный комплект файлов установки и помощи
 
Реter Konow:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916

Привет, Петр! Может сделаешь видео-инструкцию, а то многое не понятно, например, где искать KIB-source.mqh или его самому нужно создать?

 
Rafil Nurmukhametov:

Привет, Петр! Может сделаешь видео-инструкцию, а то многое не понятно, например, где искать KIB-source.mqh или его самому нужно создать?

Привет. Киб-сорс внутри сборки, его только открыть в МЕ нужно. Хорошо, сегодня сделаю видео-инструкцию.
 

Вспомнилось мне, что когда то я хотел писать стакан для кодо-базы. Хорошее и полезное дело почему то застопорилось, хотя все возможности его осуществить есть, - так почему бы не сделать? Давайте сделаем и будем пользоваться. Скажу сразу - это НЕ коммерческий проект и продавать стакан  нельзя. (Я внесу неудаляемое окно в приложение, где будет написано, что оно - бесплатно). Писать и совершенствовать будем в свободное время. 

И так, глобальная цель - построить кодерский стакан цен и превзойти штатный оригинал.))) Понимаю, задача сложна, но попытка - не пытка. :) Одно наверняка - в графике мы не уступим.)))

Для начала, всем желающим присоединиться предлагаю скачать мой конструктор GUI https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916

  • Распакуйте и найдете файл с инструкциями установки.
  • Установите.
  • Далее, выложу КИБ-код стакана. 
  • Запустим его и проверим. 
  • Потом, добавлю функционал и стакан заработает. 
  • Затем, поработаем над расширением возможностей - выставлением ордеров, маркеровкой уровней, визуализацией динамики. 
Интерпретатор языка разметки KIB
Интерпретатор языка разметки KIB
  • www.mql5.com
Распакуйте архив и найдете полный комплект файлов установки и помощи
 

Перейдем к планированию.

Сначала внешний вид - предлагаю модель биржевого стакана цен:


Простенько и со вкусом. Можно конечно добавить красок:

Или содержания:


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
  • www.mql5.com
Для биржевых инструментов доступно окно "Стакан цен", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена. Для получения информации...
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