Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 51
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Далее, займусь разработкой визуальной сборки обьектов своей модели (не стандартной - "ооп-шной", а той что придумал) внутри моего редактора. Не знаю, что получится, но будет интересно.
зы. Следующее обновление редактора - (7-го апреля) может стать последним. Ухожу в большой проприетарный проект, где от меня давно ждут результатов))). Если буду выпускать новые версии, то не часто (если вообще получится). Естестевенно, что редактор в полной мере не будет завершен, но, он не особо нужен людям. Для меня его создание, - лучшая школа и я ее почти закончил. Пора двигаться дальше!
Доброго времени суток. Пытаюсь запустить конструктор, воспользовался зип файлом с 1 поста, но не компилируется, выдает ошибки.
В файле CONNECTION.mqh прописано подключение #include<DRIVE\INTERNAL_CONTROLL.mqh> но такого файла нет в архиве.
В блоге так же не увидел скомпилированного "Конструктор GUI" да и каких либо файлов.
Доброго времени суток. Пытаюсь запустить конструктор, воспользовался зип файлом с 1 поста, но не компилируется, выдает ошибки.
В файле CONNECTION.mqh прописано подключение #include<DRIVE\INTERNAL_CONTROLL.mqh> но такого файла нет в архиве.
В блоге так же не увидел скомпилированного "Конструктор GUI" да и каких либо файлов.
Сегодня вечером выложу язык разметки в блог. Последнюю, актуальную версию. Далее, вам придется изучить простой синатксис и написать нужный интерфейс с моей помощью. Здесь.
Сегодня вечером выложу язык разметки в блог. Последнюю, актуальную версию. Далее, вам придется изучить простой синатксис и написать нужный интерфейс с моей помощью. Здесь.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916
Привет, Петр! Может сделаешь видео-инструкцию, а то многое не понятно, например, где искать KIB-source.mqh или его самому нужно создать?
Привет, Петр! Может сделаешь видео-инструкцию, а то многое не понятно, например, где искать KIB-source.mqh или его самому нужно создать?
Вспомнилось мне, что когда то я хотел писать стакан для кодо-базы. Хорошее и полезное дело почему то застопорилось, хотя все возможности его осуществить есть, - так почему бы не сделать? Давайте сделаем и будем пользоваться. Скажу сразу - это НЕ коммерческий проект и продавать стакан нельзя. (Я внесу неудаляемое окно в приложение, где будет написано, что оно - бесплатно). Писать и совершенствовать будем в свободное время.
И так, глобальная цель - построить кодерский стакан цен и превзойти штатный оригинал.))) Понимаю, задача сложна, но попытка - не пытка. :) Одно наверняка - в графике мы не уступим.)))
Для начала, всем желающим присоединиться предлагаю скачать мой конструктор GUI https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916
Перейдем к планированию.
Сначала внешний вид - предлагаю модель биржевого стакана цен:
Простенько и со вкусом. Можно конечно добавить красок:
Или содержания: