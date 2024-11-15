Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 39
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Странно. Перезапустить попробуй.
На обычном графике.
Проверь список объектов. Может по неведомой причине они неверно позиционируются у тебя...
Как-то так
Как-то так
Судя по списку - у тебя только панель задач. Но, Aliaksandr Hryshyn, вроде, уже видит панели редактора. Или я ошибаюсь?
Как-то так
И время загрузки редактора у тебя большое. Должно быть в районе 500 мс. Попробуй на другом графике.Алексей, нажми на большую синию кнопку слева внизу.
Судя по списку - у тебя только панель задач. Но, Aliaksandr Hryshyn, вроде, уже видит панели редактора. Или я ошибаюсь?
Вижу.
И время загрузки редактора у тебя большое. Должно быть в районе 500 мс. Попробуй на другом графике.
Какая зависимость времени загрузки редактора от графика? Даже если бы минута на это ушла бы, какая разница?Посмотрю пока код и выскажу предложения.
Какая зависимость времени загрузки редактора от графика? Даже если бы минута на это ушла бы, какая разница?
Нажми на нижнюю левую кнопку.
Вижу.
Ну, вот. Значит панели появляются.
Как всё очень сыро :).
Да, сыро. Но, панель собрать и подключить можно.