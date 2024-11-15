Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 39

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Для создания новой панели - просто перезапустите индикатор KIB-source.
 
Реter Konow:

Странно. Перезапустить попробуй.

На обычном графике.

Проверь список объектов. Может по неведомой причине они неверно позиционируются у тебя...

Как-то так

 
Алексей Барбашин:

Как-то так

Судя по списку - у тебя только панель задач. Но, Aliaksandr Hryshyn, вроде, уже видит панели редактора. Или я ошибаюсь?

Aliaksandr Hryshyn
Aliaksandr Hryshyn
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Добавил тему Инициализация структур с динамическими массивами Это удобно, но памяти много ест: struct Sii   { int i_count;    int               i[65536];//Только часть массива будет использоваться    Добавил тему Для тех, кто пишет индикаторы Почему не все делают индикаторы, чтобы было удобное их использование в советниках, индикаторах...
 
Алексей Барбашин:

Как-то так

И время загрузки редактора у тебя большое. Должно быть в районе 500 мс. Попробуй на другом графике.

Алексей, нажми на большую синию кнопку слева внизу.
 
Реter Konow:

Судя по списку - у тебя только панель задач. Но, Aliaksandr Hryshyn, вроде, уже видит панели редактора. Или я ошибаюсь?

Вижу.

 
Реter Konow:

И время загрузки редактора у тебя большое. Должно быть в районе 500 мс. Попробуй на другом графике.

Какая зависимость времени загрузки редактора от графика? Даже если бы минута на это ушла бы, какая разница?

Посмотрю пока код и выскажу предложения.
 
Алексей Барбашин:

Какая зависимость времени загрузки редактора от графика? Даже если бы минута на это ушла бы, какая разница?

Нажми на нижнюю левую кнопку.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Вижу.

Ну, вот. Значит панели появляются. 

 
Как всё очень сыро :).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Как всё очень сыро :).

Да, сыро. Но, панель собрать и подключить можно.

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