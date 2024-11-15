Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 20
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Нет, это не ссылка и не объект. Ссылка это то, что можно поместить в переменную. У тебя в переменную можно поместить конкретное значение - индекс! Индекс - это не сама строка массива, это конкретное число!
За любой ссылкой стоит номер ячейки памяти. За любым объектом стоит массив данных. Как ни крути. Я просто отказался от лишних условностей.
Не будем спорить. Я не навязываю свою точку зрения.
В конце концов, у каждого свое мирровозрение.
Нет, это не ссылка и не объект. Ссылка это то, что можно поместить в переменную. У тебя в переменную можно поместить конкретное значение - индекс! Индекс - это не сама строка массива, это конкретное число!
Петра пытались научить ООП. Объяснили что такое объект, но не объяснили что в ООП объект - это класс
Петра пытались научить ООП. Объяснили что такое объект, но не объяснили что в ООП объект - это класс
А класс на уровне компа это что?)) Массив данных.
А класс на уровне компа это что?)) Массив данных.
Нет класс - это класс. А массив данных - это массив данных. Данными могут быть как значения простых типов, так и экземпляры объекта (не массив объектов, а массив экземпляров одного объекта!!!)
Программирование - это не философия. Это конктретика. И существует общепринятая терминология для того, чтобы все говорили на одном языке. Но у тебя свой язык, поэтому ты в гордом одиночестве.
Нет класс - это класс. А массив данных - это массив данных. Данными могут быть как простые типы, так и экземпляры объекта (не сами объекты, а их экземпляры!!!)
Программирование - это не философия. Это конктретика. И существует общепринятая терминология для того, чтобы все говорили на одном языке. Но у тебя свой язык, поэтому ты в гордом одиночестве.
Пусть так. Хотя, программирование уже давно философия. И очень глубокая.
На уровне компа все просто. Но, сказать, что Объект - это не философия? Все вытекающие из него абстрактные понятия - не философия?? Да ее тут пруд - пруди...)))
Наследование, классы, экземпляры - не философия?))
Пусть так. Хотя, программирование уже давно философия. И очень глубокая.
На уровне компа все просто. Но, сказать, что Объект - это не философия? Все вытекающие из него абстрактные понятия - не философия?? Да ее тут пруд - пруди...)))
В программирование иногда случайно попадают не технари, а гуманитарии. Вот они, чтобы оправдать свое жалкое существование, и начинают придумывать всякую философию, ибо программировать - это для них слишком сложно.
смотрите не подеритесь, горячие эстонские парни :-)
вообще пофик на что ссылаться - на элемент массива, адрес в памяти или "объект MQL". И что считать объектом в рамках прикладной библиотеки то-же всё равно.
ссылка она и есть ссылка, прямая или косвенная или именованная или относительная через индекс, главное как её понимать и использовать.
ну вот можно намонстрячить свой ООП на массивах поверх MQL. Даже со страшными словами рефлексия, интроспекция. Просто не использовать имеющееся немного странно, но "он художник, он так видит" :-)
Да, как минимум получаются разночтения "объект","объект MQL","объект Петра". И программист такой код не прочитает без валерьянки , про написать даже речи пока не идёт.
В программирование иногда случайно попадают не технари, а гуманитарии. Вот они, чтобы оправдать свое жалкое существование, и начинают придумывать всякую философию, ибо программировать - это для них слишком сложно.
А как технарю объяснить, что такое "событийная модель"? Или, что Объектом может являться любая сущность имеющая свойства? Как ты ему объяснишь, что такое абстратный класс и множественное наследование?
смотрите не подеритесь, горячие эстонские парни :-)
вообще пофик на что ссылаться - на элемент массива, адрес в памяти или "объект MQL". И что считать объектом в рамках прикладной библиотеки то-же всё равно.
ссылка она и есть ссылка, прямая или косвенная или именованная или относительная через индекс, главное как её понимать и использовать.
ну вот можно намонстрячить свой ООП на массивах поверх MQL. Даже со страшными словами рефлексия, интроспекция. Просто не использовать имеющееся немного странно, но "он художник, он так видит" :-)
Да, как минимум получаются разночтения "объект","объект MQL","объект Петра". И программист такой код не прочитает без валерьянки , про написать даже речи пока не идёт.
Все так, все так. Нет тут причин копья ломать. Есть люди, настолько цепляющиеся за правила, что и подумать не могут, взглянуть разок за них. Вот с ними, у меня и конфликты.
А как технарю объяснить, что такое "событийная модель"? Или, что Объектом может являться любая сущность имеющая свойства? Как ты ему объяснишь, что такое абстратный класс и множественное наследование?
Для того, чтобы объяснить, что такое объект, не нужна философия. Ибо объекты - это части самой жизни.
Есть объект "живое существо".
Есть объект "насекомое", которое является наследником объекта "живое существо"
Есть объект "млекопитающее", которое является наследником объекта "живое существо"
Есть объект "человек", которое является наследником объекта "млекопитающее"
Есть Вася Пупкин, который является экземпляром объекта "человек"
Есть объект "повар", который является наследником объекта "человек"
и т.д. и т.п. Где здесь философия?
ООП как раз четко описывает данный механизм наследования ( и не только наследования)
Каждый объект обладает набором аттрибутов и методов, которые передаются при наследовании. Все строго логически и конкретно. Никакой философии.