Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

В пятницу 18 октября 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации большого обновления MetaTrader 5 build 2170:

  1. Terminal: Исправлена сортировка MQL5-программ в навигаторе.
  2. MQL5: Исправлена ошибка компиляции, возникавшая при использовании локальных статических переменных, если в программе объявлена input group.
  3. VPS: Исправлены ошибки, возникавшие при запросе журнала хостинга.
  4. Tester: Улучшено отображение трехмерных графиков оптимизации.
  5. Tester: Исправлен прием фреймов при форвардной оптимизации. Теперь все фреймы от основной и от форвардной оптимизации доступны в функции OnTesterDeinit.
  6. Tester: Исправлено построение дерева символов в настройках тестера.
  7. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на панджаби (Индия).
  8. Обновлена документация.
  9. Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
Доступна бета версия 2180.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Доступна бета версия 2180.

дауны благодарны )))

----------

а серьезно, очень радует, что идет такая активная работа 

я вот только сейчас узнал про группы, очень интересно

input group           "Имя группы" 
input int             variable1 = ... 
input double          variable2 = ... 
input diuble          variable3= ...

Это некий отдаленный аналог Tuple из шарпа? Для чего это можно реально использовать?

Хорошо бы делать коротенькие заметки о новых возможностях. Статьи не надо, просто заметочки.

Спасибо!

 
Alexey Volchanskiy:

дауны благодарны )))

----------

а серьезно, очень радует, что идет такая активная работа 

я вот только сейчас узнал про группы, очень интересно

Это некий отдаленный аналог Tuple из шарпа? Для чего это можно реально использовать?

Хорошо бы делать коротенькие заметки о новых возможностях. Статьи не надо, просто заметочки.

Спасибо!

Писали, поиск покажет

[Удален]  

Интересно, будет когда-нибудь штатная возможность послать сообщение из DLL в советник?

 
Alexey Volchanskiy:

дауны благодарны )))

----------

а серьезно, очень радует, что идет такая активная работа 

я вот только сейчас узнал про группы, очень интересно

Это некий отдаленный аналог Tuple из шарпа? Для чего это можно реально использовать?

Хорошо бы делать коротенькие заметки о новых возможностях. Статьи не надо, просто заметочки.

Спасибо!

Да вы, уважаемый, целую дискуссию проспали !

Алексей, ты что ? Довольно много обсжудений было по поводу этих групп. Для некоторых случаев - весьма удобно. А чтобы не пропускать новые возможности - почаще заглядывай на форум. А то тут жизнь совсем заглохла - мне твои байки про баб очень даже интересны...   

 

Интересно, исправили отображение на 1D-графике перечислений, или по-прежнему первое значение всегда пустое ?

Доберусь до компьютера - погляжу...
 
Georgiy Merts:

Да вы, уважаемый, целую дискуссию проспали !

Алексей, ты что ? Довольно много обсжудений было по поводу этих групп. Для некоторых случаев - весьма удобно. А чтобы не пропускать новые возможности - почаще заглядывай на форум. А то тут жизнь совсем заглохла - мне твои байки про баб очень даже интересны...   

Мне Артем запретил, можно только про кошек )) Ну да, значит пропустил, ну наверное в хелпе сегодня будет

 
Alexey Volchanskiy:

Мне Артем запретил, можно только про кошек )) Ну да, значит пропустил, ну наверное в хелпе сегодня будет

Анонс ещё тут был.

 
Только сейчас заметил - else при применении стилизатора стало становится как в старые добрые времена:

   if(a=0)
     {

     }
   else
     {

     }

а нет так как в 2170:

   if(a=0)
     {

     }
     else
       {

       }


Спасибо, что услышали наши просьбы.

