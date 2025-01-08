Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
Доступна бета версия 2180.
дауны благодарны )))
----------
а серьезно, очень радует, что идет такая активная работа
я вот только сейчас узнал про группы, очень интересно
input group "Имя группы" input int variable1 = ... input double variable2 = ... input diuble variable3= ...
Это некий отдаленный аналог Tuple из шарпа? Для чего это можно реально использовать?
Хорошо бы делать коротенькие заметки о новых возможностях. Статьи не надо, просто заметочки.
Спасибо!
Писали, поиск покажет
Интересно, будет когда-нибудь штатная возможность послать сообщение из DLL в советник?
Да вы, уважаемый, целую дискуссию проспали !
Алексей, ты что ? Довольно много обсжудений было по поводу этих групп. Для некоторых случаев - весьма удобно. А чтобы не пропускать новые
возможности - почаще заглядывай на форум. А то тут жизнь совсем заглохла - мне твои байки про баб очень даже интересны...
Интересно, исправили отображение на 1D-графике перечислений, или по-прежнему первое значение всегда пустое ?Доберусь до компьютера - погляжу...
Мне Артем запретил, можно только про кошек )) Ну да, значит пропустил, ну наверное в хелпе сегодня будет
В пятницу 18 октября 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и
исправлений по отзывам, полученным после публикации
большого обновления MetaTrader 5 build 2170:
- Terminal: Исправлена сортировка MQL5-программ в навигаторе.
- MQL5: Исправлена ошибка компиляции, возникавшая при использовании локальных статических переменных, если в программе объявлена input group.
- VPS: Исправлены ошибки, возникавшие при запросе журнала хостинга.
- Tester: Улучшено отображение трехмерных графиков оптимизации.
- Tester: Исправлен прием фреймов при форвардной оптимизации. Теперь все фреймы от основной и от форвардной оптимизации доступны в функции OnTesterDeinit.
- Tester: Исправлено построение дерева символов в настройках тестера.
- Добавлен перевод пользовательского интерфейса на панджаби (Индия).
- Обновлена документация.
- Исправления по крешлогам.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
Только сейчас заметил - else при применении стилизатора стало становится как в старые добрые времена:
if(a=0) { } else { }
а нет так как в 2170:
if(a=0) { } else { }
Спасибо, что услышали наши просьбы.
