Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2019.10.31 11:30
Показывает, сколько в Терминале всего (с момента запуска) было отправлено успешных синхронных торговых приказов (OrderSend) и сгенерировано асинхронных.
Использую в Тестере (в конце), чтобы понять, сколько раз модифицировал ордера.
Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.
Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.
Позиций - 851.
Модификаций - 1 300 513 (больше миллиона).
~1500 модификаций на каждую позицию.
И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.
Соответственно, можно представить, как выглядят логи при таком количестве модификаций. Понятно, что если бы лупил маркетами, то было бы несколько единиц тысяч, что не критично.
ЗЫ В штатной поставке советники лупят только маркетами. Наверное, на них и оттачивается Тестер.
Check
Я снова показываю поведение на другом компьютере.
Картинка от моего программного обеспечения для мониторинга PRTG.
Он показывает потребление памяти всеми процессами metatester64.exe.
Вы можете видеть, что сегодня вечером в 02:00 вычисления заканчиваются.
Память все еще занята 5500 МБ.
Процесс использует 2000 МБ и не освобождает его.
Функция освобождения памяти после 5 минут бездействия не работает
PRTG
Диспетчер задач
журнал
Такое поведение было в течение некоторого времени.
Что-то должно измениться
приветствие
После обновления 2197 в инфо о программе показывает, что версия осталась 2190 и снова обновляется - и так раз за разом.
А после этого не подкачал обновление?
Я проверил версию, показывает 2197. Ткнул проверить бета, получил ответ что версия новейшая и вдруг предлагает перезапустить для обновления.
Вот из лога
и вот предложение перезапустить
А после этого не подкачал обновление?
Я проверил версию, показывает 2197. Ткнул проверить бета, получил ответ что версия новейшая и вдруг предлагает перезапустить для обновления.
Вот из лога
и вот предложение перезапустить
Нет, всё нормально. Никаких новых предложений обновляться и перезапускаться.
У табя на скрине версия 2190. Загрузил версию 2197. Теперь просит перезапустить терминал. Что не так?
Нет, всё нормально. Никаких новых предложений обновляться и перезапускаться.
То-ли я совсем ослеп??? Сейчас нашёл лог, когда последний раз запускал этот терминал, там показывает что запущен 2190... Но мне как-то померещилось что 2197... Не думал, что будет надо и не стал сохранять снимок...
То-ли я совсем ослеп??? Сейчас нашёл лог, когда последний раз запускал этот терминал, там показывает что запущен 2190... Но мне как-то померещилось что 2197... Не думал, что будет надо и не стал сохранять снимок...
У меня один раз при запросе загрузил обновление, попросил перезапуститься, и всё... Сколь теперь не спрашиваю про новую бету - говорит "отстань, у тебя и так последняя версия"
У меня один раз при запросе загрузил обновление, попросил перезапуститься, и всё... Сколь теперь не спрашиваю про новую бету - говорит "отстань, у тебя и так последняя версия"
Обновился до 2197 с 2190, полет нормальный. Ранее для терминала устанавливал админские права...
Если программа любая просит обновиться и после обновления снова просит обновиться, скорее всего нет прав что бы перезаписать свое обновление.
После обновления 2197 в инфо о программе показывает, что версия осталась 2190 и снова обновляется - и так раз за разом.
Разработка 32 битных версий остановилась и теперь она доступна только в виде билда 2190.
Скоро мы отключим обновления этих версий с торговых серверов. Со следующего года мы перестанет распространять и старые 32 битные версии.
Переходите на 64 битные версии, пожалуйста.