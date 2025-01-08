Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 7

Так сколько же модификаций?

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2019.10.31 11:30

// Количество успешных OrderSend.
int GetOrderSendSucceeded()
{
  MqlTradeRequest Request = {0};
  MqlTradeResult Result;

  return(OrderSend(Request, Result) ? 0 : (int)Result.request_id + 1);
}

Показывает, сколько в Терминале всего (с момента запуска) было  отправлено успешных синхронных торговых приказов (OrderSend) и сгенерировано асинхронных.

Использую в Тестере (в конце), чтобы понять, сколько раз модифицировал ордера.

Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.

Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.


Позиций - 851.

Модификаций - 1 300 513 (больше миллиона).


~1500 модификаций на каждую позицию.


И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.

Соответственно, можно представить, как выглядят логи при таком количестве модификаций. Понятно, что если бы лупил маркетами, то было бы несколько единиц тысяч, что не критично.


ЗЫ В штатной поставке советники лупят только маркетами. Наверное, на них и оттачивается Тестер.

 
Slava :

Check

Я снова показываю поведение на другом компьютере.

Картинка от моего программного обеспечения для мониторинга PRTG.

Он показывает потребление памяти всеми процессами metatester64.exe.

Вы можете видеть, что сегодня вечером в 02:00 вычисления заканчиваются.

Память все еще занята 5500 МБ.

Процесс использует 2000 МБ и не освобождает его.

Функция освобождения памяти после 5 минут бездействия не работает


PRTG


Диспетчер задач

журнал 

CN       0        00 : 15 : 46.800     Network 4372 bytes of account info loaded
QS       0        00 : 15 : 46.803     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
GP       0        00 : 15 : 46.803     Network 48828 bytes of input parameters loaded
DJ       0        00 : 15 : 46.803     Network 731 bytes of symbols list loaded
ED       0        00 : 15 : 46.804     Tester  job 6753718871892435730 received from Cloud Server
CF       0        00 : 15 : 46.804     Tester  file added, 323091 bytes loaded
OO       0        00 : 15 : 46.804     Network 36120 bytes of optimized inputs info loaded
LD       0        00 : 15 : 46.804     Tester  successfully initialized
KH       0        00 : 15 : 46.804     Network 429 Kb of total initialization data received
CJ       0        00 : 15 : 46.804     Tester  Intel Core i7- 6700 T  @ 2.80 GHz, 16265 MB
RP       0        00 : 15 : 46.804     Tester  forward optimization pass 71 a61081b70f869c ( 0 , 82 ) started
QI       0        00 : 15 : 46.819     Symbols XRPUSD.m: symbol to be synchronized
OL       0        00 : 15 : 48.979     Symbols XRPUSD.m: symbol synchronized, 3880 bytes of symbol info received
KI       0        00 : 16 : 29.813     History XRPUSD.m: load 3.21 Mb of history data to synchronize in 0 : 00 : 40.832 
MH       0        00 : 16 : 29.813     History XRPUSD.m: history synchronized from 2018.01 . 01 to 2019.10 . 25 
NM       0        00 : 16 : 29.978     History XRPUSD.m,H4: history cache allocated for 3740 bars and contains 3225 bars from 2018.01 . 01 00 : 00 to 2019.06 . 26 20 : 00 
DK       0        00 : 16 : 29.978     History XRPUSD.m,H4: history begins from 2018.01 . 01 00 : 00 
GQ       0        00 : 16 : 30.251     History XRPUSD.m,H1: history cache allocated for 14755 bars and contains 12698 bars from 2018.01 . 01 00 : 00 to 2019.06 . 26 23 : 00 
OO       0        00 : 16 : 30.252     History XRPUSD.m,H1: history begins from 2018.01 . 01 00 : 00 
IF       0        00 : 16 : 30.420     History XRPUSD.m,H8: history cache allocated for 1872 bars and contains 1615 bars from 2018.01 . 01 00 : 00 to 2019.06 . 26 16 : 00 
PD       0        00 : 16 : 30.421     History XRPUSD.m,H8: history begins from 2018.01 . 01 00 : 00 
HK       0        00 : 16 : 30.618     History XRPUSD.m,Daily: history cache allocated for 626 bars and contains 540 bars from 2018.01 . 01 00 : 00 to 2019.06 . 26 00 : 00 
LJ       0        00 : 16 : 30.618     History XRPUSD.m,Daily: history begins from 2018.01 . 01 00 : 00 
IN       0        00 : 16 : 42.280     Tester   71 a61081b70f869c ( 0 , 82 ) OnTester result 0 : passed in 0 : 00 : 14.643 
RP       0        00 : 16 : 42.314     Tester  forward optimization pass 3 b74664818251dcb ( 0 , 2710 ) started
EI       0        00 : 16 : 53.844     Tester   3 b74664818251dcb ( 0 , 2710 ) OnTester result 0 : passed in 0 : 00 : 11.528 
GP       0        02 : 03 : 30.709     Network connected to agent1.mql5.net
JI       0        02 : 03 : 32.158     Network connected to agent2.mql5.net
KR       0        02 : 03 : 35.241     Network connected to agent1.mql5.net
CK       0        02 : 03 : 36.690     Network connected to agent2.mql5.net
JL       0        02 : 03 : 39.774     Network connected to agent1.mql5.net
RE       0        02 : 03 : 41.220     Network connected to agent2.mql5.net
FP       0        02 : 03 : 44.278     Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 30 ms)
RE       0        02 : 03 : 44.310     Network connected to agent1.mql5.net
IN       0        02 : 03 : 44.372     Network authorized on agent1.mql5.net for collider
EG       0        02 : 04 : 45.813     Network connected to agent1.mql5.net
CN       0        02 : 04 : 45.875     Network authorized on agent1.mql5.net for collider
RH       0        02 : 18 : 58.775     Network 4372 bytes of account info loaded
IQ       0        02 : 18 : 58.775     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
EJ       0        02 : 18 : 58.775     Network 134332 bytes of input parameters loaded
QM       0        02 : 18 : 58.794     Network 79778 bytes of symbols list loaded
PE       0        02 : 18 : 58.797     Tester  job 6753767950483738956 received from Cloud Server
JN       0        02 : 18 : 58.797     Tester  file added, 7125575 bytes loaded
DG       0        02 : 18 : 58.797     Network 180888 bytes of optimized inputs info loaded
GE       0        02 : 18 : 58.800     Tester  successfully initialized
RF       0        02 : 18 : 58.800     Network 7460 Kb of total initialization data received
HL       0        02 : 18 : 58.800     Tester  Intel Core i7- 6700 T  @ 2.80 GHz, 16265 MB
EF       0        02 : 18 : 58.802     Tester  optimization pass 5417 started
RO       0        02 : 18 : 58.802     Tester  tester agent shutdown started
GF       0        02 : 18 : 58.802     Tester  shutdown tester machine
RP       0        02 : 18 : 58.889     Symbols WIN$N: symbol to be synchronized
HF       2        02 : 18 : 58.889     Symbols symbol WIN$N synchronization error
JQ       3        02 : 18 : 58.998     Tester  cannot free cached memory
OH       3        02 : 19 : 28.049     Tester  cannot free cached memory
RR       3        02 : 19 : 58.010     Tester  cannot free cached memory
QS       2        02 : 19 : 59.803     Tester  cannot stop tester process [ 0 , 0 ]
LE       0        02 : 20 : 07.063     Network connected to agent1.mql5.net
NO       0        02 : 20 : 18.845     Network authorized on agent1.mql5.net for collider
CD       0        02 : 20 : 19.880     Tester  account info found with currency BRL
MS       0        02 : 24 : 30.921     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
QH       0        02 : 24 : 30.921     Network 134332 bytes of input parameters loaded
QL       0        02 : 24 : 30.955     Network 79778 bytes of symbols list loaded
OE       0        02 : 24 : 30.960     Tester  job 6753770686377906854 received from Cloud Server
KI       0        02 : 24 : 30.960     Tester  file added, 7125575 bytes loaded
QG       0        02 : 24 : 30.960     Network 180888 bytes of optimized inputs info loaded
ME       0        02 : 24 : 30.960     Tester  successfully initialized
DF       0        02 : 24 : 30.960     Network 7453 Kb of total initialization data received
NK       0        02 : 24 : 30.960     Tester  Intel Core i7- 6700 T  @ 2.80 GHz, 16265 MB
FQ       0        02 : 24 : 30.962     Tester  optimization pass 6970 started
DO       0        02 : 24 : 30.962     Tester  tester agent shutdown started
MF       0        02 : 24 : 30.962     Tester  shutdown tester machine
RP       0        02 : 24 : 31.054     Symbols WIN$N: symbol to be synchronized
HI       2        02 : 24 : 31.054     Symbols symbol WIN$N synchronization error
IN       3        02 : 24 : 31.212     Tester  cannot free cached memory
KH       3        02 : 25 : 01.063     Tester  cannot free cached memory
QS       3        02 : 25 : 31.008     Tester  cannot free cached memory
CS       2        02 : 25 : 31.963     Tester  cannot stop tester process [ 0 , 0 ]
HD       0        02 : 25 : 33.131     Network connected to agent1.mql5.net
KL       0        02 : 25 : 33.196     Network authorized on agent1.mql5.net for collider
PI       0        02 : 25 : 34.621     Network 4372 bytes of account info loaded
GS       0        02 : 25 : 34.621     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
LH       0        02 : 25 : 34.621     Network 242364 bytes of input parameters loaded
NO       0        02 : 25 : 34.623     Network 1018 bytes of symbols list loaded
RE       0        02 : 25 : 34.624     Tester  job 6753771266198475201 received from Cloud Server
FI       0        02 : 25 : 34.624     Tester  file added, 1115498 bytes loaded
CG       0        02 : 25 : 34.625     Network 326760 bytes of optimized inputs info loaded
FE       0        02 : 25 : 34.625     Tester  successfully initialized
GG       0        02 : 25 : 34.625     Network 1664 Kb of total initialization data received
EK       0        02 : 25 : 34.625     Tester  Intel Core i7- 6700 T  @ 2.80 GHz, 16265 MB
DN       0        02 : 25 : 34.625     Tester  optimization pass 34539 started
DM       0        02 : 25 : 34.868     Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
MD       0        02 : 25 : 34.903     Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
JD       0        02 : 25 : 34.939     History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.035 
EP       0        02 : 25 : 34.939     History EURUSD: history synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.10 . 30 
DL       0        02 : 25 : 35.105     History EURUSD,H4: history cache allocated for 4470 bars and contains 1603 bars from 2017.01 . 02 08 : 00 to 2017.12 . 29 20 : 00 
HM       0        02 : 25 : 35.105     History EURUSD,H4: history begins from 2017.01 . 02 08 : 00 
JH       0        02 : 25 : 35.694     History EURUSD,Daily: history cache allocated for 788 bars and contains 310 bars from 2017.01 . 02 00 : 00 to 2017.12 . 29 00 : 00 
QJ       0        02 : 25 : 35.694     History EURUSD,Daily: history begins from 2017.01 . 02 00 : 00 
OM       0        02 : 36 : 23.549     Tester   34539 : passed in 0 : 10 : 48.888 
JD       0        02 : 36 : 23.584     Tester  optimization pass 10141 started
IS       0        02 : 44 : 43.615     Tester  tester agent shutdown started
KH       0        02 : 44 : 43.615     Tester  shutdown tester machine
RS       0        02 : 44 : 43.619     Tester  tester process stopped
FK       0        02 : 44 : 43.619     Tester  tester agent shutdown finished


Такое поведение было в течение некоторого времени.

Что-то должно измениться

приветствие

 
После обновления 2197 в инфо о программе показывает, что версия осталась 2190 и снова обновляется - и так раз за разом.
 
Andy:
После обновления 2197 в инфо о программе показывает, что версия осталась 2190 и снова обновляется - и так раз за разом.
 
Artyom Trishkin:

А после этого не подкачал обновление?

Я проверил версию, показывает 2197. Ткнул проверить бета, получил ответ что версия новейшая и вдруг предлагает перезапустить для обновления.

Вот из лога

FL      0       12:36:35.930    LiveUpdate      check for beta version
JQ      0       12:36:36.190    LiveUpdate      new version build 2197 (IDE: 2197, Tester: 2197) is available
ON      0       12:37:14.066    LiveUpdate      'mt5clw64' downloaded (21796 kb)
NH      0       12:37:44.150    LiveUpdate      'mt5clwide64' downloaded (17562 kb)
KS      0       12:37:59.206    LiveUpdate      'mt5clwtst64' downloaded (8788 kb)
DI      0       12:37:59.206    LiveUpdate      downloaded successfully

и вот предложение перезапустить

 
Alexey Viktorov:

А после этого не подкачал обновление?

Я проверил версию, показывает 2197. Ткнул проверить бета, получил ответ что версия новейшая и вдруг предлагает перезапустить для обновления.

Вот из лога

и вот предложение перезапустить

Нет, всё нормально. Никаких новых предложений обновляться и перезапускаться.

У табя на скрине версия 2190. Загрузил версию 2197. Теперь просит перезапустить терминал. Что не так?

 
Artyom Trishkin:

Нет, всё нормально. Никаких новых предложений обновляться и перезапускаться.

То-ли я совсем ослеп??? Сейчас нашёл лог, когда последний раз запускал этот терминал, там показывает что запущен 2190... Но мне как-то померещилось что 2197... Не думал, что будет надо и не стал сохранять снимок...

 
Alexey Viktorov:

То-ли я совсем ослеп??? Сейчас нашёл лог, когда последний раз запускал этот терминал, там показывает что запущен 2190... Но мне как-то померещилось что 2197... Не думал, что будет надо и не стал сохранять снимок...

У меня один раз при запросе загрузил обновление, попросил перезапуститься, и всё... Сколь теперь не спрашиваю про новую бету - говорит "отстань, у тебя и так последняя версия"

 
Artyom Trishkin:

У меня один раз при запросе загрузил обновление, попросил перезапуститься, и всё... Сколь теперь не спрашиваю про новую бету - говорит "отстань, у тебя и так последняя версия"

Обновился до 2197 с 2190, полет нормальный. Ранее для терминала устанавливал админские права...

Если программа любая просит обновиться и после обновления снова просит обновиться, скорее всего нет прав что бы перезаписать свое обновление.

 
Andy:
После обновления 2197 в инфо о программе показывает, что версия осталась 2190 и снова обновляется - и так раз за разом.

Разработка 32 битных версий остановилась и теперь она доступна только в виде билда 2190.

Скоро мы отключим обновления этих версий с торговых серверов. Со следующего года мы перестанет распространять и старые 32 битные версии.

Переходите на 64 битные версии, пожалуйста.

