Функция ZeroMemory работает неправильно на некоторых версиях.
На MT5 x64 build 2204 от 08 Nov 2019 выдает правильный результат: item.x1 = 0
На MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7
На MT4 build 1220 от 13 Sep 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7
OS: Windows 10 x64
И второй вопрос. Почему MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 не может обновиться? Он качает обновление, просит перезапуститься, после перезапуска версия остается прежней, он сразу снова качает обновление и уходит в бесконечный цикл скачать - перегрузиться.
Запуск MT5 от имени администратора не помогает. MT5 x64 версия обновляется успешно.
По поводу бесконечного неудачного автообновления, вот логи, если поможет решению проблемы:
FP 0 23:04:58.274 Terminal MetaTrader 5 build 2190 started (MetaQuotes Software Corp.)
CE 0 23:04:58.281 Terminal Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz, Memory: 28851 / 32713 Mb, Disk: 307 / 465 Gb, GMT+3
PD 0 23:04:58.281 Terminal C:\MT5\MT5_1_x32
JN 3 23:04:58.348 Terminal You are using 32-bit version of the program, please switch to 64-bit for best performance
HR 0 23:04:59.481 LiveUpdate new version build 2204 (IDE: 2204, Tester: 2204) is available
MI 0 23:04:59.562 Network '15171546': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 41.49 ms)
IK 0 23:04:59.562 Network '15171546': previous successful authorization performed from xx.xx.xx.xx on 2019.11.12 19:10:04
PI 0 23:04:59.613 Network '15171546': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
IF 0 23:04:59.613 Network '15171546': trading has been enabled - hedging mode
QO 0 23:05:00.945 Network '15171546': scanning network for access points
MI 0 23:05:08.763 Network '15171546': scanning network finished
NP 0 23:05:28.165 LiveUpdate 'mt5clw' downloaded (19170 kb)
EI 0 23:05:57.985 LiveUpdate 'mt5clwide' downloaded (14934 kb)
KS 0 23:06:11.036 LiveUpdate 'mt5clwtst' downloaded (7793 kb)
LI 0 23:06:11.280 LiveUpdate downloaded successfully
KP 0 23:06:15.311 Terminal exit with code 0
FR 0 23:06:15.316 Network '15171546': disconnected from MetaQuotes-Demo
NL 0 23:06:15.354 Terminal stopped
JO 0 23:06:16.566 LiveUpdate updating...
MG 0 23:06:16.884 LiveUpdate 'C:\MT5\MT5_1_x32\terminal.exe' updated
IQ 0 23:06:17.195 LiveUpdate 'C:\MT5\MT5_1_x32\metaeditor.exe' updated
MK 0 23:06:18.666 LiveUpdate 'C:\MT5\MT5_1_x32\metatester.exe' updated
PF 0 23:06:18.681 LiveUpdate updated successfully
MP 0 23:06:21.527 Terminal MetaTrader 5 build 2190 started (MetaQuotes Software Corp.)
Выпустили бету 2208:
Обновиться можно через меню Справка -> Проверить обновления.
Рассинхронизация звёздочки (признак несохранённых изменений) в заголовке окна и в заголовке вкладки:
а иногда бывает наоборот - в заголовке есть - во вкладке нет...
[билд 2204]
Это не является особенностью новых версий клиентского терминала. Так работало всегда, начиная с первых версий MT5.
Проблема понятна, но я не могу сказать точно, когда мы будем решать эту проблему
opt-файлы не импортируются.
