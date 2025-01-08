Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 23

Как правильно писать, чтобы компилятор не ругался? 
typedef void (*TFunc)( void );

void OnStart()
{
  TFunc PtrFunc[] = {NULL};

  PtrFunc[0](); // ')' - expression expected
  
  TFunc Ptr = PtrFunc[0];
  Ptr();
}
Функция ZeroMemory работает неправильно на некоторых версиях.

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

struct TStr32
{
  ushort val[32];
};

struct TTestStruct
{
  int magics[];  
  TStr32 comments[5];
  int x1;
};

void OnStart()
{
  TTestStruct item;
  item.x1 = 7;
  ZeroMemory(item); 
   
  PrintFormat("item.x1= %d", item.x1);   
}

На MT5 x64 build 2204 от 08 Nov 2019 выдает правильный результат: item.x1 = 0

На MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7

На MT4 build 1220 от 13 Sep 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7

OS: Windows 10 x64

И второй вопрос. Почему MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 не может обновиться? Он качает обновление, просит перезапуститься, после перезапуска версия остается прежней, он сразу снова качает обновление и уходит в бесконечный цикл скачать - перегрузиться.

Запуск MT5 от имени администратора не помогает. MT5 x64 версия обновляется успешно.

может уже писали.. в последней бете 2208 не работает втроенный чатик, не подгружает сообщения из профиля
По поводу бесконечного неудачного автообновления, вот логи, если поможет решению проблемы:

FP    0    23:04:58.274    Terminal    MetaTrader 5 build 2190 started (MetaQuotes Software Corp.)
CE    0    23:04:58.281    Terminal    Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-8400  @ 2.80GHz, Memory: 28851 / 32713 Mb, Disk: 307 / 465 Gb, GMT+3
PD    0    23:04:58.281    Terminal    C:\MT5\MT5_1_x32
JN    3    23:04:58.348    Terminal    You are using 32-bit version of the program, please switch to 64-bit for best performance
HR    0    23:04:59.481    LiveUpdate    new version build 2204 (IDE: 2204, Tester: 2204) is available
MI    0    23:04:59.562    Network    '15171546': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 41.49 ms)
IK    0    23:04:59.562    Network    '15171546': previous successful authorization performed from xx.xx.xx.xx on 2019.11.12 19:10:04
PI    0    23:04:59.613    Network    '15171546': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
IF    0    23:04:59.613    Network    '15171546': trading has been enabled - hedging mode
QO    0    23:05:00.945    Network    '15171546': scanning network for access points
MI    0    23:05:08.763    Network    '15171546': scanning network finished
NP    0    23:05:28.165    LiveUpdate    'mt5clw' downloaded (19170 kb)
EI    0    23:05:57.985    LiveUpdate    'mt5clwide' downloaded (14934 kb)
KS    0    23:06:11.036    LiveUpdate    'mt5clwtst' downloaded (7793 kb)
LI    0    23:06:11.280    LiveUpdate    downloaded successfully
KP    0    23:06:15.311    Terminal    exit with code 0
FR    0    23:06:15.316    Network    '15171546': disconnected from MetaQuotes-Demo
NL    0    23:06:15.354    Terminal    stopped
JO    0    23:06:16.566    LiveUpdate    updating...
MG    0    23:06:16.884    LiveUpdate    'C:\MT5\MT5_1_x32\terminal.exe' updated
IQ    0    23:06:17.195    LiveUpdate    'C:\MT5\MT5_1_x32\metaeditor.exe' updated
MK    0    23:06:18.666    LiveUpdate    'C:\MT5\MT5_1_x32\metatester.exe' updated
PF    0    23:06:18.681    LiveUpdate    updated successfully
MP    0    23:06:21.527    Terminal    MetaTrader 5 build 2190 started (MetaQuotes Software Corp.)

 
MetaQuotes Software Corp.:

Выпустили бету 2208:


Обновиться можно через меню Справка -> Проверить обновления.

＞Выпустили бету 2208:


Даже эта версия, кажется, инициализируется при повторном входе в систему.

Это спецификация?

Рассинхронизация звёздочки (признак несохранённых изменений) в заголовке окна и в заголовке вкладки:

а иногда бывает наоборот - в заголовке есть - во вкладке нет...

[билд 2204]

 
opt-файлы не импортируются.
 
Yutaka Okamoto:

＞Выпустили бету 2208:


Даже эта версия, кажется, инициализируется при повторном входе в систему.

Это спецификация?

Это не является особенностью новых версий клиентского терминала. Так работало всегда, начиная с первых версий MT5.

Проблема понятна, но я не могу сказать точно, когда мы будем решать эту проблему

 
fxsaber:
opt-файлы не импортируются.
Исправлено
 
Slava:

Это не является особенностью новых версий клиентского терминала. Так работало всегда, начиная с первых версий MT5.

Проблема понятна, но я не могу сказать точно, когда мы будем решать эту проблему

回答ありがとうございます。

初期バージョンからのバグという事を理解しました。

基本部分の不具合が放置されていることに驚いています。


thank you for your answer.

I understood the bug from the initial version.

I'm surprised that the basic bugs are left unattended.


Спасибо за ваш ответ. 

Я понял ошибку из начальной версии.

Я удивлен, что основные ошибки остались без внимания.


