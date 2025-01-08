Покажите свою пользователькую функцию оптимизации, пожалуйста.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 43

fxsaber:

По названиям MQL-программ крайне сложно иногда понять, что же она делает. Помогает #property description.

Но его возможно увидеть только при запуске. А для некоторых скриптов - совсем не увидеть.


Возможно ли сделать, чтобы при наведении на MQL-программу курсора мыши всплывало ее описание?

Видится ли это удобным другими форумчанами?

да, это было бы удобно и думаю легко реализуемо, поскольку при наведении мыши всплывает сообщение о копирайте, значит и описание выводить  можно туда же

думаю, можно даже добавить в контекстное меню по ПКМ "Свойства" как это сделано в операционной системе, а туда уже можно поместить массу информации и всё узнать не запуская потенциально опасную программу если исходников к ней не имеется. 

 
Функция ChartSetInteger( chart_ID , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , sub_window , value );  не работает. 
Значения value не устанавливает, только блокирует изменение высоты графика в пикселях. Исправьте пожалуйста.

 
Ilyas:

В MT5 подключаю инклудником mq4-советники. Почти все отлично. Почти - это необходимость в mq4-файле написание таких конструкций

#ifdef __MQL5__
  input group "TimeInterval"
#endif // __MQL5__


Могли бы в следующих билдах редактора MT5 сделать эту ситуацию попроще для mq4-файлов (игнорировать input group, когда идет попытка компиляции mq4-файла)? Спасибо.

 

2230. при визуальном режиме линии сделки по-прежнему не совпадают со стрелками


 

поясните, что не так делаю - оптимизация полная, медленная, не генетика. всего 10 496 проходов. После 1024 останавливается. нажимаю старт - ещё 1024 и остановка. старт - опять идёт проходы, судя по всему, новые, т.к. вижу строчки с меньшей просадкой и большей прибылью, т.е. это продолжение, а не повтор.

есть подозрение, что идёт генетика, хотя в меню выбрано "медленная". причиной может быть то, что я этот пункт из меню выбрал после одиночного прохода, а не через кнопку на первой страничке.

проходы с нумерацией появляются после очередного перезапуска

добавлено: после очередной остановки, перезашёл через главный экран - опять 1024 и стоп


 
О насильном переключении в режим генетики есть сообщение в логах

 

Генетика останавливается, если затухает оптимизируемая функция:

  • оптимизируемая функция некачественная, не гладкая и не обеспечивает прироста
  • эксперт рвет выполнение или выходит с выдачей заведомо обманных значений
Нельзя прерывать генетический алгоритм "дополнительной помощью в ответе", нельзя ему давать плохую кастомную функцию оптимизации. Это постоянная ошибка трейдеров с кастомным критерием.


Покажите свою пользователькую функцию оптимизации, пожалуйста.

билд 2130 Вин10-64

запустил МЕ, кликнул иконку "Создание нового проекта", затем выбрал чекбокс "Советник" - имя tst , далее все чекбоксы пустые

после нажатия кнопки последней кнопки "Готово" вылетает МЕ - проверил 2 раза

 
Renat Fatkhullin:

Генетика останавливается, если затухает оптимизируемая функция:

  • оптимизируемая функция некачественная, не гладкая и не обеспечивает прироста
  • эксперт рвет выполнение или выходит с выдачей заведомо обманных значений
Нельзя прерывать генетический алгоритм "дополнительной помощью в ответе", нельзя ему давать плохую кастомную функцию оптимизации. Это постоянная ошибка трейдеров с кастомным критерием. 

Пользуясь моментом, хочу спросить совета.

В частности, если у советника есть 2 взаимозависимых параметра, и когда оба равны нулю - это логическая ошибка, что правильно возвращать? INIT_PARAMETERS_INCORRECT или custom=0?

И вообще, в случаях, когда невозможно вернуть значение кастом, как-то помогающее задать направление для улучшения оптимизации.

PS: кроме того, если INIT_PARAMETERS_INCORRECT возвращается в половине случаев (когда много таких комбинаций параметров), генетика прерывается после первого поколения (512 проходов).
 
Edgar Akhmadeev:

В частности, если у советника есть 2 взаимозависимых параметра, и когда оба равны нулю - это логическая ошибка, что правильно возвращать? INIT_PARAMETERS_INCORRECT или custom=0?

И вообще, в случаях, когда невозможно вернуть значение кастом, как-то помогающее задать направление для улучшения оптимизации.

PS: кроме того, если INIT_PARAMETERS_INCORRECT возвращается в половине случаев (когда много таких комбинаций параметров), генетика прерывается после первого поколения (512 проходов).

.

