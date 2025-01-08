Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 43
По названиям MQL-программ крайне сложно иногда понять, что же она делает. Помогает #property description.
Но его возможно увидеть только при запуске. А для некоторых скриптов - совсем не увидеть.
Возможно ли сделать, чтобы при наведении на MQL-программу курсора мыши всплывало ее описание?
Видится ли это удобным другими форумчанами?
да, это было бы удобно и думаю легко реализуемо, поскольку при наведении мыши всплывает сообщение о копирайте, значит и описание выводить можно туда же
думаю, можно даже добавить в контекстное меню по ПКМ "Свойства" как это сделано в операционной системе, а туда уже можно поместить массу информации и всё узнать не запуская потенциально опасную программу если исходников к ней не имеется.
В MT5 подключаю инклудником mq4-советники. Почти все отлично. Почти - это необходимость в mq4-файле написание таких конструкций
Могли бы в следующих билдах редактора MT5 сделать эту ситуацию попроще для mq4-файлов (игнорировать input group, когда идет попытка компиляции mq4-файла)? Спасибо.
2230. при визуальном режиме линии сделки по-прежнему не совпадают со стрелками
поясните, что не так делаю - оптимизация полная, медленная, не генетика. всего 10 496 проходов. После 1024 останавливается. нажимаю старт - ещё 1024 и остановка. старт - опять идёт проходы, судя по всему, новые, т.к. вижу строчки с меньшей просадкой и большей прибылью, т.е. это продолжение, а не повтор.
есть подозрение, что идёт генетика, хотя в меню выбрано "медленная". причиной может быть то, что я этот пункт из меню выбрал после одиночного прохода, а не через кнопку на первой страничке.
проходы с нумерацией появляются после очередного перезапуска
добавлено: после очередной остановки, перезашёл через главный экран - опять 1024 и стоп
О насильном переключении в режим генетики есть сообщение в логах
Генетика останавливается, если затухает оптимизируемая функция:
Покажите свою пользователькую функцию оптимизации, пожалуйста.
билд 2130 Вин10-64
запустил МЕ, кликнул иконку "Создание нового проекта", затем выбрал чекбокс "Советник" - имя tst , далее все чекбоксы пустые
после нажатия кнопки последней кнопки "Готово" вылетает МЕ - проверил 2 раза
Пользуясь моментом, хочу спросить совета.
В частности, если у советника есть 2 взаимозависимых параметра, и когда оба равны нулю - это логическая ошибка, что правильно возвращать? INIT_PARAMETERS_INCORRECT или custom=0?
И вообще, в случаях, когда невозможно вернуть значение кастом, как-то помогающее задать направление для улучшения оптимизации.PS: кроме того, если INIT_PARAMETERS_INCORRECT возвращается в половине случаев (когда много таких комбинаций параметров), генетика прерывается после первого поколения (512 проходов).
