Только сейчас заметил - else при применении стилизатора стало становится как в старые добрые времена:
а нет так как в 2170:
Спасибо, что услышали наши просьбы.
И тут еще хуже .
И тут еще хуже .
Да, точно. Рано я обрадовался.
Новый стилизатор ломает всю логику восприятия:
ничего не понятно, какое условие сработает ...
А вот так - всё понятно:
Не надо пытаться навязать всем свои представления о прекрасном. Кроме вас, всем всё в текущем стиле воспринимается нормально.
Это понятней, не надо ничего менять...
Почему нет комиссий во вкладке "столбцы" ???
Понятнее или нет не имеет значения. Оригинальный стиль Metaquotes (используется людьми за последние 10 лет) не должен быть изменен без уважительной причины.
Посмотрите на мою вторую ссылку выше и скажите мне, если это яснее?
Сейчас визуально не понятно в каком состоянии находится сервис.
Очень легко упустить этот момент, и потом искать причину.
Желательно бы визуально различать состояния stopped и disabled, добавив другую пиктограмму для stopped, к примеру квадрат желтого цвета.
Версия 2190 .
В стандартной библиотеке есть файл Curve.mqh вот с такой строкой:
ArrayResize(m_x,m_size);
Делаю свою вставку сразу за ней.
Получаю вот такой лог от этой строки.
m_x объявлен так
double m_x[];
Это нормально ? Или это глюк новой версии 2190 ?
p.s Причину понял. Память кончается. Но вот куда она может деваться если я оператором new не пользуюсь, функции сами себя не вызывают, объекты классов создаются в ограниченном количестве, динамические массивы со временем не увеличиваются. Может быть кто нибудь поможет примером. Как можно потерять память в процессе работы ?
билд 2190, Вин 10 - 64
не уверен, что все проверил, но кажется ползунок скорости при визуальном тестировании в Вин10 в этом билде работает корректно, писал про это проблему в прошлых билдах https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page10#comment_13435849
тестировал того же советника, что и пару недель назад, увеличивал количество одновременно открытых ордеров до 20 штук, по моему сейчас в Вин10 работает ползунок скорости визуального тестирования!
Интересно, будет когда-нибудь штатная возможность послать сообщение из DLL в советник?
Едрен батон, DLL - библиотека динамической загрузки. Пока какой-нибудь элемент библиотеки не вызовут, она спит. Хочешь, чтобы она, спя, рассылала сообщения? Давай советник, я тебе это организую.