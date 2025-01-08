Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 25
Доступен. Импортируйте его в свой клиентский терминал.
Только зачем, если он у Вас и так уже есть?
Раньше экспортируемый кэш-файл оптимизации можно было сохранить на рабочем столе в виде HTML Document и затем открыть для просмотра детализации без запуска терминала. А сейчас сделали очень неудобно.
С уважением, Владимир.
Будем сохранять symbols.custom.dat при выходе из диалога символов, если были изменения, добавления, удаления кастомных символов
Возможно так же необходимо сохранять symbols.custom.dat,
при добавлении/удалении символа програмно, CustomSymbolCreate, CustomSymbolDelete
Программные действия повторить гораздо легче, чем ручные.
Я сомневаюсь в необходимости сохранения symbols.custom.dat каждый раз после изменения кастомных символов
...а в HTML результаты оптимизации никогда не экспортировались...
Странно, а у меня до 31 октября 2019 г. экспортировались. С уважением, Владимир.
Тогда есть та же вероятность словить тоже поведение, если символ добавляется програмно.
Я же говорю, программные действия повторить проще - просто запустите эту же программу.
Зайдите в диалог символов и выйдите. Несохранённые кастомные символы сохранятся.
Также кастомные символы будут сохраняться и при сохрании профиля (в меню профилей появился новый пункт Save, который сохраняет текущий профиль)
Всё, вопрос снимается! Сам себя запутал, но сейчас уже разобрался. Это был не экспортируемый кэш-файл оптимизации, а отчет с Бэктеста. Приношу свои извинения.
С уважением, Владимир.
Символы могут програмно добавляться и удалятся, во время выполнения основной программы.
Когда произойдёт этот момент, не известно, так как этот момент отслеживается автоматически.
Соответственно не возможно отловить момент для ручного сохранения, путём открытия закрытия диалога символов.