Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Особенно актуально для Маркета, когда автор может четко указать диапазоны входных параметров для Оптимизации. Подобные вопросы исчезнут.
Небольшой лайфхак. Можно сохранять в проекте неполноценные сеты. Это очень удобно, когда нужно изменять только часть входных переменных.
Например, сет для оптимизации по времени.
В Навигаторе во вкладке Избранное активный счет не выделяется.ЗЫ Может, по тому же принципу выделять советники/индикаторы/скрипты, которые сейчас выполняются в Терминале?
Доступна бета 2218 билда:
Билд 2214, при накидывании на чарт индикаторов (любых, пользовательских или из штатной поставки) запускается совсем другой индикатор, накидываю BB, а открывается окно настроек ATR к примеру.
Билд 2214, при накидывании на чарт индикаторов (любых, пользовательских или из штатной поставки) запускается совсем другой индикатор, накидываю BB, а открывается окно настроек ATR к примеру.
обновился до 2218 билда, проблема исчезла
забавный и в тоже время обескураживающий баг, очень интересно, чем он мог быть вызван...
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
В настройках параметров тестера выбираю 30 переменных. В окне тестера помещаются только 16 переменных. Подскажите, пожалуйста, как во время тестирования советника посмотреть значения остальных 14 переменных, которые не отобразились в окне тестера? Заранее прошу извинить, если разместил пост не в той ветке.
С уважением, Владимир.
В настройках параметров тестера выбираю 30 переменных. В окне тестера помещаются только 16 переменных. Подскажите, пожалуйста, как во время тестирования советника посмотреть значения остальных 14 переменных, которые не отобразились в окне тестера?
Значения всех переменных для каждого прохода возможно вытащить из opt-файла. Но он создается только после окончания Оптимизации.
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
В настройках параметров тестера выбираю 30 переменных. В окне тестера помещаются только 16 переменных. Подскажите, пожалуйста, как во время тестирования советника посмотреть значения остальных 14 переменных, которые не отобразились в окне тестера? Заранее прошу извинить, если разместил пост не в той ветке.
С уважением, Владимир.
Вы можете по правой кнопке мыши во всплывающем меню выбрать параметры, которые хотите что бы отображались, другого способа нет.
в билде 2214 наконец мой индикатор перестал вешать терминал при смене настроек! Долго починить не могли.
рано обрадовался, терминал все равно намертво зависает при смене настроек индикатора, просто стал делать это реже...
Спасибо. Исправим
написал о проблеме зависания терминала в личку.