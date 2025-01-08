Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 38

чертовщина какая-то... с одним агентом:


может то, что выше просто сбой?
 
Просто вы не задумываетесь о том, что надо предоставить полные исходные условия для воспроизведения вашего случая и точного ответа на ваш вопрос.

Поэтому никаких ответов и закономерный игнор. Ответы, конечно же, есть и они разумные.

 
логи не сохранились из-за полного крэша (комп выключил кнопкой). эксперт прилагаю (он черновой, но именно тот, который запускал). настройки:

но связи с моими вопросами - не вижу.

запись истории как "все тики", но не воспроизводится на одном агенте, в разы меньше памяти используется.

в любом случае, "старый" тестер крашей не вызывал.

 
Вы забыли указать параметры оптимизации.

Одиночный проход вашего эксперта использует память на уровне 30 мб (общий коммит 200 мб). В эксперте нет ничего, что потребляло бы память, а история по ценам открытия вообще мизерная.

2 гб может показывать, если агент держит кеш от предыдущих тестов, так как агент ждет и держит ранее посчитанные и закешированные исходные данные до 5 минут. Такой режим для того, чтобы неминуемые повторные тесты вести на горячих быстродоступных данных.

Если в течение пяти минут агентом не пользовались, то он освобождает память и полностью выгружается.


Локальный агент считает, что если им начали пользоваться, то он имеет приоритетное право на пользование ресурсами и пытается их удержать в течение 5 минут, чтобы быть готовым к следующим, часто повторяемым задачам. Такое поведение было всегда.

 
Доступна новая бета 2224.
 

В режиме одиночного прохода нет никакой графической информации, будет ли взведен тот или иной параметр при оптимизации или нет.


Например, нет никакой разницы в визуализации при таком CTRL+V

[Tester]
Optimization=0
[TesterInputs]
inFakeRange=0||0||1||1||N

и таком

[Tester]
Optimization=0
[TesterInputs]
inFakeRange=0||0||1||1||Y


Т.к. в выделенном квадратике ничего не меняется. Просьба в случае, если входной взведен, ставить в квадратике неактивную галочку.

 
Это был первый запуск оптимизатора. До этого были одиночные проходы (в течение 5 минут - несколько).

Я списываю произошедшее на сбой/конфликт системы. Но продолжу пользоваться одним агентом, если не на мощной машине.

Не знаю почему, но при запуске оптимизатора, Метатрэйдер "прячется" от Диспетчера задач:

если его (диспетчер) закрыть и снова открыть - появляется.


Кстати, сейчас идёт оптимизация на одном агенте в режиме минутных баров. Похоже, придётся выделить время, чтобы понять зависимости потребления ресурсов от задач

 
Я же детально объяснил с повторением одной главной мысли: один раз запущенный агент живет до 5 минут в ожидании любой следующей задачи.

Ему не важно, "первая оптимизация" или "какой-либо одиночный проход". Он сидит и ждет следующей задачи 5 минут, удерживая исходные данных предыдущих расчетов, чтобы быстрее считать следующий заказ без мучительного подъема данных с диска и их распаковки.

Раз агент удерживал 2 гб, значит хранил поднятые данные предыдущих одиночных/любых проходов, как вы указали в своем сообщении. Он автоматически освобождает ресурсы по таймауту неиспользования.
 
Ренат, я хочу извинится, но мы просто тратим время друг друга. Мне проще списать всё на сбой системы и не копать дальше. Я попытался повторить (сделал тест на минутках и всех тиках), то что вы сказали, но это не подтвердилось, 2гб достичь нереально: 

1) Одиночный прогон не грузит всех агентов, только первого (2Гб на одном агенте даже мой слабенький ноут легко бы пережил, перегруз был по всем).

2) Накопление памяти на агенте - в пределах погрешности

Включаю 4 агента.

В режиме минуток

изначальное состояние:


Первый одиночный прогон:

после пяти циклов Компиляция -> Изменение входных параметров -> одиночный прогон (40мб прироста на терминале - это, видимо, графики открывшиеся посте одиночных проходов, с "кашей" из отображённых ордеров)

Ждём 5 минут, агент чист:


В режиме " Все тики" только три прохода, т.к. 1 проход 1:20, больше в 5 минут не вписать.

после 3х, только сам терминал прирос:


Буду дома - на стационарном компьютере протестирую с оптимизацией по всем агентам. 

