чертовщина какая-то... с одним агентом:
может то, что выше просто сбой?
Просто вы не задумываетесь о том, что надо предоставить полные исходные условия для воспроизведения вашего случая и точного ответа на ваш вопрос.
Поэтому никаких ответов и закономерный игнор. Ответы, конечно же, есть и они разумные.
логи не сохранились из-за полного крэша (комп выключил кнопкой). эксперт прилагаю (он черновой, но именно тот, который запускал). настройки:
но связи с моими вопросами - не вижу.
запись истории как "все тики", но не воспроизводится на одном агенте, в разы меньше памяти используется.
в любом случае, "старый" тестер крашей не вызывал.
Вы забыли указать параметры оптимизации.
Одиночный проход вашего эксперта использует память на уровне 30 мб (общий коммит 200 мб). В эксперте нет ничего, что потребляло бы память, а история по ценам открытия вообще мизерная.
2 гб может показывать, если агент держит кеш от предыдущих тестов, так как агент ждет и держит ранее посчитанные и закешированные исходные данные до 5 минут. Такой режим для того, чтобы неминуемые повторные тесты вести на горячих быстродоступных данных.
Если в течение пяти минут агентом не пользовались, то он освобождает память и полностью выгружается.
Локальный агент считает, что если им начали пользоваться, то он имеет приоритетное право на пользование ресурсами и пытается их удержать в течение 5 минут, чтобы быть готовым к следующим, часто повторяемым задачам. Такое поведение было всегда.
В режиме одиночного прохода нет никакой графической информации, будет ли взведен тот или иной параметр при оптимизации или нет.
Например, нет никакой разницы в визуализации при таком CTRL+V
и таком
Т.к. в выделенном квадратике ничего не меняется. Просьба в случае, если входной взведен, ставить в квадратике неактивную галочку.
Это был первый запуск оптимизатора. До этого были одиночные проходы (в течение 5 минут - несколько).
Я списываю произошедшее на сбой/конфликт системы. Но продолжу пользоваться одним агентом, если не на мощной машине.
Не знаю почему, но при запуске оптимизатора, Метатрэйдер "прячется" от Диспетчера задач:
если его (диспетчер) закрыть и снова открыть - появляется.
Кстати, сейчас идёт оптимизация на одном агенте в режиме минутных баров. Похоже, придётся выделить время, чтобы понять зависимости потребления ресурсов от задач
Я же детально объяснил с повторением одной главной мысли: один раз запущенный агент живет до 5 минут в ожидании любой следующей задачи.
Ему не важно, "первая оптимизация" или "какой-либо одиночный проход". Он сидит и ждет следующей задачи 5 минут, удерживая исходные данных предыдущих расчетов, чтобы быстрее считать следующий заказ без мучительного подъема данных с диска и их распаковки.Раз агент удерживал 2 гб, значит хранил поднятые данные предыдущих одиночных/любых проходов, как вы указали в своем сообщении. Он автоматически освобождает ресурсы по таймауту неиспользования.
Ренат, я хочу извинится, но мы просто тратим время друг друга. Мне проще списать всё на сбой системы и не копать дальше. Я попытался повторить (сделал тест на минутках и всех тиках), то что вы сказали, но это не подтвердилось, 2гб достичь нереально:
1) Одиночный прогон не грузит всех агентов, только первого (2Гб на одном агенте даже мой слабенький ноут легко бы пережил, перегруз был по всем).
2) Накопление памяти на агенте - в пределах погрешности
Включаю 4 агента.
В режиме минуток
изначальное состояние:
Первый одиночный прогон:
после пяти циклов Компиляция -> Изменение входных параметров -> одиночный прогон (40мб прироста на терминале - это, видимо, графики открывшиеся посте одиночных проходов, с "кашей" из отображённых ордеров)
Ждём 5 минут, агент чист:
В режиме " Все тики" только три прохода, т.к. 1 проход 1:20, больше в 5 минут не вписать.
после 3х, только сам терминал прирос:
Буду дома - на стационарном компьютере протестирую с оптимизацией по всем агентам.