Slava :

Nach der Migration des Signals zum Hosting wird das Signal am Client-Terminal ausgeschaltet und am Hosting eingeschaltet. Dies ist erforderlich, damit Transaktionen nicht dupliziert werden.

Warum das Signal erneut migrieren?

Речь идет о сигналах покупки и продажи, которые посылают ему арендованные сигналы в виде push-уведомлений .

До миграции push-уведомления отправлялись с его ПК на его мобильный телефон, но после миграции этого, похоже, больше не происходит.

Вот как я его понял - но может он просто использовал не ту миграцию?

Из скриншотов его логов вы не можете сказать, какую форму миграции он использовал: все, советники или просто сигналы.

Es geht um die Kauf- und Verkaufssignale, die ihm die gemieteten Signale (Indikatoren) als Push-Benachrichtigungen schicken.

Vor der Migration wurden ihm die Push-Benachrichtigungen von seinem PC an sein Handy geschickt, aber nach der Migration passiert das anscheinend nicht mehr.

So habe ich ihn verstanden - aber vielleicht hat er nur die falsche Migration verwendet?

Aus den Screenshots seiner Logs ist nicht zu erkennen, welche Form der Migration er verwendet hat: Alle, EAs oder nur Signale.
 

В МЕ при сохранении файла под другим именем получается вот такое разногласие

1

и так будет пока не переключишься на другой.

2

Koldun Zloy:

Такой код вызывает ошибку:

Билд 2204. Пространства имён так и не работают.

 

Тестер стратегий в режиме, "прибыль в пипсах для ускорения расчетов"  не работает как положено.

Надо прибыль в пипсах умножать на объем позиции, иначе бред получается.

прибыль в пипсах:

pips

прибыль в деньгах:

money

 
Sergey Chalyshev:

Тестер стратегий в режиме, "прибыль в пипсах для ускорения расчетов"  не работает как положено.

Надо прибыль в пипсах умножать на объем позиции, иначе бред получается.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5

fxsaber, 2019.09.10 17:42

В новом режиме по пипсам содержится мнимая граальность.

Там профит вычисляется без учета объема. При этом цены открытия позиции на неттинге вычисляются с учетом объема.

Легко делать тестерные граали.

Два месяца, как. Не до этого, видимо.

fxsaber:

Два месяца, как. Не до этого, видимо.

Это потому что в "пипсах". Они сами пока не могут разобраться что это за зверь такой )))))))))

 
Сергей Таболин:

Это потому что в "пипсах". Они сами пока не могут разобраться что это за зверь такой )))))))))

Там все однозначно: TickValue = 1. Название у такого режима могло бы быть любое. Главное, что введение такого режима было логично.

fxsaber:

Там все однозначно: TickValue = 1. Название у такого режима могло бы быть любое. Главное, что введение такого режима было логично.

Так где тут логика то? TickValue - объём тика. Может быть от одного и более пунктов. А пипсы тут с какой стороны? О какой логике вообще идёт речь?

 
Сергей Таболин:

Так где тут логика то? TickValue - объём тика. Может быть от одного и более пунктов. А пипсы тут с какой стороны? О какой логике вообще идёт речь?

TickValue - это не объём тика,

TickValue - цена тика

 

В Тестере из вкладки Обзор при выборе предыдущих действий (не с тем советником, что сейчас выбран) не происходит выбор соответствующего советника.

Раньше все работало.

