Nach der Migration des Signals zum Hosting wird das Signal am Client-Terminal ausgeschaltet und am Hosting eingeschaltet. Dies ist erforderlich, damit Transaktionen nicht dupliziert werden.
Warum das Signal erneut migrieren?
Речь идет о сигналах покупки и продажи, которые посылают ему арендованные сигналы в виде push-уведомлений .
До миграции push-уведомления отправлялись с его ПК на его мобильный телефон, но после миграции этого, похоже, больше не происходит.
Вот как я его понял - но может он просто использовал не ту миграцию?
Из скриншотов его логов вы не можете сказать, какую форму миграции он использовал: все, советники или просто сигналы.
Es geht um die Kauf- und Verkaufssignale, die ihm die gemieteten Signale (Indikatoren) als Push-Benachrichtigungen schicken.
Vor der Migration wurden ihm die Push-Benachrichtigungen von seinem PC an sein Handy geschickt, aber nach der Migration passiert das anscheinend nicht mehr.
So habe ich ihn verstanden - aber vielleicht hat er nur die falsche Migration verwendet?Aus den Screenshots seiner Logs ist nicht zu erkennen, welche Form der Migration er verwendet hat: Alle, EAs oder nur Signale.
В МЕ при сохранении файла под другим именем получается вот такое разногласие
и так будет пока не переключишься на другой.
Такой код вызывает ошибку:
Билд 2204. Пространства имён так и не работают.
Тестер стратегий в режиме, "прибыль в пипсах для ускорения расчетов" не работает как положено.
Надо прибыль в пипсах умножать на объем позиции, иначе бред получается.
прибыль в пипсах:
прибыль в деньгах:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5
fxsaber, 2019.09.10 17:42
В новом режиме по пипсам содержится мнимая граальность.
Там профит вычисляется без учета объема. При этом цены открытия позиции на неттинге вычисляются с учетом объема.
Легко делать тестерные граали.
Два месяца, как. Не до этого, видимо.
Это потому что в "пипсах". Они сами пока не могут разобраться что это за зверь такой )))))))))
Там все однозначно: TickValue = 1. Название у такого режима могло бы быть любое. Главное, что введение такого режима было логично.
Так где тут логика то? TickValue - объём тика. Может быть от одного и более пунктов. А пипсы тут с какой стороны? О какой логике вообще идёт речь?
TickValue - это не объём тика,
TickValue - цена тика
В Тестере из вкладки Обзор при выборе предыдущих действий (не с тем советником, что сейчас выбран) не происходит выбор соответствующего советника.
Раньше все работало.