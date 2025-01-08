Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 20
Должна. Допустим, у меня мартингейл с удвоением. Какой смысл будут нести результаты, не учитывающие размер позы?
не должна а смысл в количестве пунктов а не сумме прибыли или убытка.
Вы наверно тоже не пробовали режим "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".
Как вы думаете 2 + 2 = 4 ?
Допустим сделали две сделки 2 пипса и 2 пипса, будет прибыль равна 4 пипсам?
Оказывается не всегда, всё зависит от того в какой момент времени совершены сделки.
По вашим утверждениям 2 + 2 не всегда = 4!
Я уже показывал граальный график тестера в режиме "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".
в чем смысл этого графика и этого режима тестирования?
Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 2206.
Есть просьба, кратко описывать, что было исправлено, добавлено и т.д.
И ввести это в постоянную практику оповещений.
Чтоб понимать на что обращать внимание в новой версии.
Как это делает Ренат.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
Renat Fatkhullin, 2019.11.08 19:24
Выпустили бету 2003 билда с исправлениями:
Особенно интересует скорость запуска экспертов в тестере, остались ли тормоза?
Ошибка sizeof
Так Array1[] не чем не инициализирован, по этому в нём содержится произвольный мусор.
Или я не правильно понял смысл вопроса?
Видимо в mql пустые скобки { } не инициализируют нулями, как в плюсах.
Видимо в mql пустые скобки { } не инициализируют нулями, как в плюсах.
Статический массив нулевой длины.
В вашем примере массивы динамические
Второй массив статический.
Оказалось, что такая запись
int Array1[] = {};
не делает массив статическим нулевой длины.