trader_number_one:
Должна. Допустим, у меня мартингейл с удвоением. Какой смысл будут нести результаты, не учитывающие размер позы?

не должна а смысл в количестве пунктов а не сумме прибыли или убытка.

 
Vladimir Pastushak:

не должна а смысл в количестве пунктов а не сумме прибыли или убытка.

Вы наверно тоже не пробовали режим  "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".

Как вы думаете 2 + 2 = 4 ?

Допустим сделали две сделки 2 пипса и 2 пипса, будет прибыль равна 4 пипсам?

Оказывается не всегда, всё зависит от того в какой момент времени совершены сделки.

По вашим утверждениям 2 + 2 не всегда = 4!

Я уже показывал граальный график тестера в режиме  "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".

pips graal

в чем смысл этого графика и этого режима тестирования?

 
Баг языка 
#include <WinAPI\winnt.mqh>

class A
{
public:
  A( const uchar &[] ) {}
};

void f( const uchar &[] ) {}

void OnStart()
{
  uchar Bytes[];
  
  f(Bytes);   // OK.
  A a(Bytes); // 'a' - function declarations are allowed on global, namespace or class scope only
}
 
Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 2206.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 2206.

Есть просьба, кратко описывать, что было исправлено, добавлено и т.д.
И ввести это в постоянную практику оповещений.
Чтоб понимать на что обращать внимание в новой версии.
Как это делает Ренат.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

Renat Fatkhullin, 2019.11.08 19:24

Выпустили бету 2003 билда с исправлениями:

  • падение в отладчике
  • тормоза на распаковке экспертов на слабых процессорах (возможно, не все проблемные места исправили)
  • падения терминала при критических ошибках в экспертах

Особенно интересует скорость запуска экспертов в тестере, остались ли тормоза?


 
Ошибка sizeof 
void OnStart()
{
  int Array1[] = {};
  int Array2[] = {0};
  
  Print(sizeof(Array1)); // 52
  Print(sizeof(Array2)); // 4
}
 
fxsaber:
Ошибка sizeof

Так Array1[] не чем не инициализирован, по этому в нём содержится произвольный мусор.
Или я не правильно понял смысл вопроса?
Видимо в mql пустые скобки { } не инициализируют нулями, как в плюсах.

 
Roman:

Так Array1[] не чем не инициализирован, по этому в нём содержится произвольный мусор.
Или я не правильно понял смысл вопроса?
Видимо в mql пустые скобки { } не инициализируют нулями, как в плюсах.

Статический массив нулевой длины.

 
fxsaber:

Статический массив нулевой длины.

В вашем примере массивы динамические

void OnStart()
{
  int Array1[1] = {};
  int Array2[1] = {0};
  
  Print(sizeof(Array1)); // 4
  Print(sizeof(Array2)); // 4
}
 
Roman:

В вашем примере массивы динамические

Второй массив статический.


Оказалось, что такая запись

int Array1[] = {};

не делает массив статическим нулевой длины.

