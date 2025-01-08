Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 17
Здесь пользователь хочет мигрировать, но он всегда получает результат «нечего мигрировать»?
Here a user wants to migrate but he always got the result "nothing to migrate"?
Virtual platform log location (VPS journal location): https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_terminal#log
(because he uploaded and he looked at Metatrader's journal instead of VPS journal).
----------------
How to synchronize - look at post #4.
Please note that only open charts with attached EAs will be synchronized- according to the rules here.
And after the migration (he can synchronize by migration many times) - he should look at VPS journal to check the possible errors, to know what was synchrozed (which was migrated), what was not synchronize and why (it should be written in VPS journal).
----------------
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
How to update/adjust EAs that are hosted on a VPS?
Sergey Golubev, 2018.11.10 10:50
As someone complained that "my VPS does not work" so I want to remind the following:
----------------
For information.
Для миграции на хостинг необходима открытая подписка на сигнал или работающие эксперты. Судя по скриншотам у пользователя нет экспертов на графиках.
Какова его цель? Что он хочет перенести на хостинг?
Он спросил, потому что он не получил push-уведомлений от VPS о сигналах, на которые он подписан, но он получил их от своего локального ПК перед миграцией.
Er fragte, weil er von den Signalen, die er abonniert hat, keine Push-Benachrichtigungen von der VPS erhielt, die aber vor der Migration von seinem lokalen PC sehr wohl bekommen hat.
У него есть подписка на сигнал?
Сигналы включены в клиентском терминале?
Он пытался мигрировать всё (сигналы и эксперты), только сигналы или только эксперты?
Он подписался на эти сигналы и успешно перенес их: https://c.mql5.com/3/297/Screenshot_2019-11-08_21.03.25.png
Но они больше не отправляют на VPS.
Я попросил его опубликовать журнал дня своего локального ПК - но ответа пока нет. :(
Er hat diese Signale abonniert und erfolgreich migriert: https://c.mql5.com/3/297/Screenshot_2019-11-08_21.03.25.png
Aber auf der VPS senden sie nicht mehr.Ich habe Ihn gebeten den Log des Tages seines lokalen PC zu posten - aber da gibt es noch keine Antwort. :(
После миграции сигнала на хостинг сигнал отключается в клиентском терминале и включается на хостинге. Это нужно чтобы не дублировались сделки.
Зачем повторно мигрировать сигнал?
-----------
----------