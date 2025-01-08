Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 17

Carl Schreiber:

Здесь пользователь хочет мигрировать, но он всегда получает результат «нечего мигрировать»?

Here a user wants to migrate but he always got the result "nothing to migrate"?

Virtual platform log location (VPS journal location): https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_terminal#log
(because he uploaded and he looked at Metatrader's journal instead of VPS journal).

How to synchronize - look at post .
Please note that only open charts with attached EAs will be synchronized- according to the rules here.
And after the migration (he can synchronize by migration many times) - he should look at VPS journal to check the possible errors, to know what was synchrozed (which was migrated), what was not synchronize and why (it should be written in VPS journal).

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

How to update/adjust EAs that are hosted on a VPS?

Sergey Golubev, 2018.11.10 10:50

As someone complained that "my VPS does not work" so I want to remind the following:

  • Only open charts with EAs are migrated to VPS. If there is no expert on the chart, then the chart does not migrate
  • Secondly, any dll is prohibited on the hosting.
  • If 0 graphs, 0 experts and 0 indicators are clearly written in the hosting log - it means that "no expert on the chart" during the migration, or EAs are using dll, or the migration was not provided by the user.

For information.


Arbeiten mit der virtuellen Plattform - Virtuelles Hosting für 24/7 Operation - MetaTrader 5 Hilfe
При удалении нескольких десятков кастомных символов через окно CTRL+U произошло зависание на 20 секунд.
 
Скрытый символ может не удаляться иногда. Чтобы его удалить, приходится его добавлять в Обзор рынка и убирать оттуда. После этого удаляется.
 
Пока наблюдаю за 2204, но субъективно поиск фраз вроде "Multi signal panel" по всем файлам в редакторе MetaEditor сразу после запуска редактора очень быстрый. Гораздо быстрее преддущих билдов.
 
Carl Schreiber:

Здесь пользователь хочет мигрировать, но он всегда получает результат «нечего мигрировать»?

Here a user wants to migrate but he always got the result "nothing to migrate"?

Для миграции на хостинг необходима открытая подписка на сигнал или работающие эксперты. Судя по скриншотам у пользователя нет экспертов на графиках.

Какова его цель? Что он хочет перенести на хостинг?

 
Slava :

Для миграции на хостинг необходима открытая подписка на сигнал или работающие эксперты. Судя по скриншотам у пользователя нет экспертов на графиках.

Какова его цель? Что он хочет перенести на хостинг?

Он спросил, потому что он не получил push-уведомлений от VPS о сигналах, на которые он подписан, но он получил их от своего локального ПК перед миграцией.

Er fragte, weil er von den Signalen, die er abonniert hat, keine Push-Benachrichtigungen von der VPS erhielt, die aber vor der Migration von seinem lokalen PC sehr wohl bekommen hat.

 
Carl Schreiber:

Он спросил, потому что он не получал никаких уведомлений от сигналов, на которые он подписывался от VPS, но он получил его от своего локального ПК перед миграцией.

Er fragte, weil er von den Signalen, die er abonniert hat von der VPS keine Benachrichtigungen erhielt, die aber vor der Migration von seinem lokalen PC sehr wohl bekommen hat.

У него есть подписка на сигнал?

Сигналы включены в клиентском терминале?

Он пытался мигрировать всё (сигналы и эксперты), только сигналы или только эксперты?

 
Slava :

Hat er ein Signalabonnement?

Sind die Signale im Client-Terminal eingeschaltet?

Hat er versucht, alles (Signale und Experten) zu migrieren, nur Signale oder nur Experten?

Он подписался на эти сигналы и успешно перенес их: https://c.mql5.com/3/297/Screenshot_2019-11-08_21.03.25.png

Но они больше не отправляют на VPS.

Я попросил его опубликовать журнал дня своего локального ПК - но ответа пока нет. :(

Er hat diese Signale abonniert und erfolgreich migriert: https://c.mql5.com/3/297/Screenshot_2019-11-08_21.03.25.png

Aber auf der VPS senden sie nicht mehr.

Ich habe Ihn gebeten den Log des Tages seines lokalen PC zu posten - aber da gibt es noch keine Antwort. :(
 
Carl Schreiber:

Он подписался на эти сигналы и успешно перенес их: https://c.mql5.com/3/297/Screenshot_2019-11-08_21.03.25.png

Но они больше не отправляют на VPS.

Я попросил его опубликовать журнал дня своего локального ПК - но ответа пока нет. :(

Er hat diese Signale abonniert und erfolgreich migriert: https://c.mql5.com/3/297/Screenshot_2019-11-08_21.03.25.png

Aber auf der VPS senden sie nicht mehr.

Ich habe Ihn gebeten den Log des Tages seines lokalen PC zu posten - aber da gibt es noch keine Antwort. :(

После миграции сигнала на хостинг сигнал отключается в клиентском терминале и включается на хостинге. Это нужно чтобы не дублировались сделки.

Зачем повторно мигрировать сигнал?

 
Пользовательские настройки индикатора возвращаются к значениям по умолчанию
Когда вы входите в свой торговый счет,
Настройка пользовательского индикатора возвращается к значению по умолчанию.

Пример: пользовательская скользящая средняя

Это спецификация MT5?

Пожалуйста, обратитесь к приложенному файлу для процедуры подтверждения.


Indicator custom settings return to default values

When you log back into your trading account,
The custom indicator setting returns to the default value.

Example: Custom Moving Average

Is it MT5 specification?

Please refer to the attached file for the verification procedure.

01 02 03

04

05 06


07 08
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Файлы:
Verification_procedure.zip  91 kb
