Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

Roffild:

Стандартная задача по синхронизации потоков. Простой опрос потока на завершение в цикле. 

Коллбеки не реализованы, но они и не нужны.

WooooooW!

 

Есть старая проблема, но воспроизводится и на билде 2190. Прошу разработчиков прояснить ситуацию - баг ли это в терминале, на сервере у брокера или что-то еще.

У одного брокера функция OrderCalcMargin возвращает 0-ую маржу для символов UKBrent и USCrude (для других символов, включая форекс, cfd, фьючерсы маржа возвращается). При этом код ошибки - 0 (нет ошибки). Вызов OrderCheck позволяет нормально узнать маржу, но эта функция не всегда подходит в качестве обходного маневра из-за следующего нюанса.

OrderCalcMargin - единственная, которая позволяет узнать маржу при запрещенной автоторговле (а это бывает полезно знать при ручной торговле), т.к. OrderCheck в этом случае перестает работать - возвращает ошибку 4752. Поэтому весьма желательно, чтобы OrderCalcMargin нормально отрабатывала для всех символов, а если уж помещала 0 в выходной параметр, то и возвращала бы false и делала доступным понятный код ошибки через GetLastError. Сейчас вообще не понятно, что происходит. Ошибок в логах нет.

 
Кода выйдет обновленная версия под mac os Catalina?
 
В билде 2190 что-то поломано в кастом-символах. Обновление последнего бара кастом-символа с помощью MQL-программы вот из этого блога (эквиобъемные бары) не работает как надо. В функцию CustomRatesUpdate передаются изменяющиеся значения, в частности, увеличивающийся счетчик тиков, а терминал продолжает отображать для последнего бара 1-цу тикового объема. Нормальный вид каждый бар приобретает только после того, как становится не последним, т.е. создается следующий за ним бар.
Не все символы попадают в фильтр истории Терминала.

На скрине слева выделены символы, которых нет в фильтре (справа).

 
Почему невозможно стереть код хранилища? У меня был несанкционированный доступ, и мне не нравится идея, что кто-то может получить старые коммиты
 
Подскажите, как собрать все файлы проекта в один архив?

Проблема известна?

Когда это будет решено?


 
Christian:

Проблема известна?

Когда это будет решено?


Через 5 минут простоя агента память освобождается
 
Slava :
Через 5 минут простоя агента память освобождается

Так и должно быть.

Но это не так. Смотрите картинку.

Магазин был забронирован за 2 часа.

Я должен был вручную перезапустить агентов.

