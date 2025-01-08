Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 4
Стандартная задача по синхронизации потоков. Простой опрос потока на завершение в цикле.
Коллбеки не реализованы, но они и не нужны.
WooooooW!
Есть старая проблема, но воспроизводится и на билде 2190. Прошу разработчиков прояснить ситуацию - баг ли это в терминале, на сервере у брокера или что-то еще.
У одного брокера функция OrderCalcMargin возвращает 0-ую маржу для символов UKBrent и USCrude (для других символов, включая форекс, cfd, фьючерсы маржа возвращается). При этом код ошибки - 0 (нет ошибки). Вызов OrderCheck позволяет нормально узнать маржу, но эта функция не всегда подходит в качестве обходного маневра из-за следующего нюанса.
OrderCalcMargin - единственная, которая позволяет узнать маржу при запрещенной автоторговле (а это бывает полезно знать при ручной торговле), т.к. OrderCheck в этом случае перестает работать - возвращает ошибку 4752. Поэтому весьма желательно, чтобы OrderCalcMargin нормально отрабатывала для всех символов, а если уж помещала 0 в выходной параметр, то и возвращала бы false и делала доступным понятный код ошибки через GetLastError. Сейчас вообще не понятно, что происходит. Ошибок в логах нет.
Не все символы попадают в фильтр истории Терминала.
На скрине слева выделены символы, которых нет в фильтре (справа).
Посмотрите как правильно работать с *.set файлами:
Эти предопределенные настройки потом доступны в контекстном меню настроек тестера.
Проблема известна?
Когда это будет решено?
Проблема известна?
Когда это будет решено?
Через 5 минут простоя агента память освобождается
Так и должно быть.
Но это не так. Смотрите картинку.
Магазин был забронирован за 2 часа.
Я должен был вручную перезапустить агентов.