Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
проверил на втором ПК..... мой косяк (((
синхронизирую версии ЕА через облако, что то пошло не так, не те версии файлов в облако залил
в этой версии ЕА сам ограничил тест по просадке
т.е. билд 2190 - всю статистику корректно считает в тестере
Получается проблема вот в чём:
1. Загружаются результаты оптимизации из opt-файла
2. Даблклик по одному из результатов.
3. Запускается эксперт с правильными параметрами, но не тот же самый (другой исходник).
В этом случае только один выход. MessageBox с предупреждением о другой версии советника. В случае OK выводить эту информацию в лог тестирования
Вопрос. Если оптимизация проводилась на одном торговом сервере, а одиночный запуск на другом, то тоже нужен MessageBox
В этом случае только один выход. MessageBox с предупреждением о другой версии советника. В случае OK выводить эту информацию в лог тестирования
Вопрос. Если оптимизация проводилась на одном торговом сервере, а одиночный запуск на другом, то тоже нужен MessageBox
MessageBox - плохое решение. Лучше там, где настройки, выводить "красным", что хэш или сервер изменился. Кастомный символ может измениться так же. Но это уже не отследить.
MessageBox - плохое решение. Лучше там, где настройки, выводить "красным", что хэш или сервер изменился. Кастомный символ может измениться так же. Но это уже не отследить.
Подумать надо, как лучше сделать, чтобы не навредить, и чтобы явно показать потенциальную проблему
На тему навредить. Сейчас Тестер неплох для создания автоматизации через WinAPI. Возможно, видели в КБ пример такой автоматизации.
Так вот хотелось бы, чтобы дружелюбность к надстройкам над Тестером сохранялась.
У меня в далеких планах две надстройки
Возможно, ни у одного меня открыто много Терминалов и ME.
Хотелось бы в выделенных местах иконок открытых Терминалов/ME видеть хотя бы последние несколько цифр счета, к которому подключены.
Для ME - то же самое: номер счета, к которому подключен соответствующий Терминал. Если же ME открыт без своего Терминала - ничего не добавлять в иконку.
Сейчас путаница. Переключаюсь через ALT+TAB, там побольше информации, но все равно неудобно. Ну а мышкой - полный провал: нужно подводить и смотреть всплывающее сообщение. С ME же и это не помогает.
Подумать надо, как лучше сделать, чтобы не навредить, и чтобы явно показать потенциальную проблему
я бы предложил в конце лога тестера выводить то что в начале лога печатается, начало лога же далеко вверху, вернее даже в файле, кто его там смотрит?
я бы предложил в конце лога тестера выводить то что в начале лога печатается, начало лога же далеко вверху, вернее даже в файле, кто его там смотрит?
Предлагали такое, т.к. входные параметры и многие другие сообщения не видны. Ждем отключения торговых логов, чтобы одиночные проходы выполнялись так же быстро, как в оптимизаторе (в разы отличаются по скорости). И не загаживали полезную часть лога миллионами записей об очередной модификации ордера.
Интересно, а модификации - это же в основном торговля отложками. Вроде, отложки совсем непопулярны. Наверное, 5% от силы. Ну и лупят почти все маркетами, создавая относительно небольшие логи. Возможно, разработчики делают аналогично и из-за этого не видят проблемы.
Интересно, а модификации - это же в основном торговля отложками. Вроде, отложки совсем непопулярны. Наверное, 5% от силы. Ну и лупят почти все маркетами, создавая относительно небольшие логи. Возможно, разработчики делают аналогично и из-за этого не видят проблемы.
меньше 5%, "современные трейдерские ТС" намного проще чем Вы думаете ))) - отложка обычно это "финт ушами", чтобы в лок уйти или после срабатывания отложки начать некое таинство - обычно усреднение или пирамидинг
с одной отложкой, которая по фракталам скачет - если не сработала то новую ставим, писал, и пару раз как "флаг" начала усреднения использовал отложку больше не припомню интереса к ним
Если интересна статистика, в КБ скачайте произвольно 10 советников за разные года и проанализируйте сколько из этих советников использовали отлдожки, вероятность, что попадете из этой десятки на такой советник.... имхо, чистый 0%
ЗЫ: имхо, не получили развития ТС со множеством отложек ибо не было изобретено публичного способа сопровождения ордеров в таких ТС, 99% ТС сопровождают свои ордера по одному магику, в один магик просто нереально "воткнуть" что-либо, кроме магика, по идее информацию по сопровождению ордера можно было бы в глобальные переменные сохранять, но предложенный формат ГП очень не удобен - 255 символов имя ГП и 8 байт double - тоже попробуй там что то дельное про ордер сохранить
Если интересна статистика, в КБ скачайте произвольно 10 советников за разные года и проанализируйте сколько из этих советников использовали отлдожки, вероятность, что попадете из этой десятки на такой советник.... имхо, чистый 0%
Только если не сеточник. Сеточников много, поэтому и отложки ~5%. Сам использую только отложки, но без сеток. Только одна позиция.
ЗЫ: имхо, не получили развития ТС со множеством отложек ибо не было изобретено публичного способа сопровождения ордеров в таких ТС
Понимаю, что можно рассматривать отложку, как отдельный самостоятельный объект со своей логикой. Но такое не использую.
Скорее всего, дело в безграмотности полной. Такие и торгуют маркетами.
Скорее всего, дело в безграмотности полной. Такие и торгуют маркетами.
ну это отдельный вопрос, а так, в том же C# сохранить состояние программы прикладной программист может не задумываясь о самой реализации -в Properties.Settings , потом при перезагрузке это автоматом будет прочитано и применено
а "современные ТС" под MQL исторически пытаются сохранять данные о ТС путем анализа " есть ли открытый ордер с нашим магиком, если нет, то поворошим историю и узнаем ....", ну и узнают обычно последний лот, чтобы Мартингейл прикрутить ))), бывает конечно изощеренные ТС, где "прикручивают" анализ количества баров от последнего сигнала, чтобы на один и тот же сигнал не выставить уже закрытый ордер при перезагрузке... в общем довольно примитивно все устроено ;)