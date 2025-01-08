Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 11
Могли бы Вы дублировать всю шапку лога в конце?
В планах есть отключение миллионов записей одиночного прохода?
Планируется ли исправление/тестирование/дополнение статистической библиотеки?
Нет
Спасибо за ответ. Могли бы Вы высказать свое видение данного решения?
Подсчитал, сколько раз успешно выполняется OrderSend в одиночном проходе
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
fxsaber, 2019.10.31 11:38
Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.
Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.
Позиций - 851.
Модификаций - 1 300 513 (больше миллиона).
Т.е. за два месяца одиночный проход выдает больше миллиона таких записей
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
fxsaber, 2019.11.07 07:14
И начала лога в Терминале просто нет из-за этого.
Это не только делает бесполезным лог, но и замедляет одиночный прогон в ~2 раза, если сравнивать с его скоростью выполнения во время Оптимизации.
Вопросы размеров логов на SSD не трогаю. Не в них дело, да и здесь научились отключать их запись на SSD. Просто логи пишутся, а ими пользоваться не получается, чтобы это было полезно.
Если есть другая точка зрения, было бы интересно услышать.
Вообще то, если открыть в блокноте - там всё есть )))
Но было бы здорово, если бы была возможность настраивать логгирование, самому решать что именно писать в лог, а что, на данный момент не нужно....
Вообще то, если открыть в блокноте - там всё есть )))
Можно и из Терминала открыть любой лог полностью. Речь все же была о другом.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
fxsaber, 2019.11.07 08:44
логи пишутся, а ими пользоваться не получается, чтобы это было полезно.
Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.
Просим присоединиться к тестированию, скачав обновление через Справка -> Проверить обновления.
Если есть другая точка зрения, было бы интересно услышать.
Торговые логи нужны, чтобы можно было в просмотрщике увидеть всю информацию по каждой конкретной сделке (фильтр по тикету).
Но, безусловно, было бы полезно добавить сюда еще одну галочку:
Сразу при загрузке:
От был на графике.
Вручную добавил - всё хорошо, встал.
Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.
Сравнение производительности Тестера по уму.
2201
2202
Скорость возросла на 21%!
Решил проверить скрипт в Терминале, который разархивирует ~426 MB ZIP-а в память и парсит из текста тики - 74 миллиона тиков.
Тестер - круто! Скрипт - уже слишком. Неужели это только смена компилятора?
Тестер - круто! Скрипт - уже слишком. Неужели это только смена компилятора?
Да.
Intel C++ давно слился, а MSVC++ даже в 2019 версии не соизволил улучшить оптимизатор ни на грамм. Теперь вся надежда только на CLang/LLVM.
Работу скрипта все-таки многократно повторите. Такой размах результатов может быть результатом влияния кешей, особенно файлового.
По репортам Google, когда они перевели Chrome под Windows с MSVC на CLang/LLVM, то подняли производительность до 30%.