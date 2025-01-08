Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 11

Новый комментарий
 
fxsaber:

Могли бы Вы дублировать всю шапку лога в конце?

В планах есть отключение миллионов записей одиночного прохода?

Нет
 
Renat Fatkhullin:

Планируется ли исправление/тестирование/дополнение статистической библиотеки?

 
Renat Fatkhullin:
Нет

Спасибо за ответ. Могли бы Вы высказать свое видение данного решения?


Подсчитал, сколько раз успешно выполняется OrderSend в одиночном проходе

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

fxsaber, 2019.10.31 11:38

Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.

Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.


Позиций - 851.

Модификаций - 1 300 513 (больше миллиона).


Т.е. за два месяца одиночный проход выдает больше миллиона таких записей

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

fxsaber, 2019.11.07 07:14

Core 1  2019.11.05 23:35:58   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.186]
Core 1  2019.11.05 23:36:38   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.185]
Core 1  2019.11.05 23:40:01   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.184]

И начала лога в Терминале просто нет из-за этого.


Это не только делает бесполезным лог, но и замедляет одиночный прогон в ~2 раза, если сравнивать с его скоростью выполнения во время Оптимизации.


Вопросы размеров логов на SSD не трогаю. Не в них дело, да и здесь научились отключать их запись на SSD. Просто логи пишутся, а ими пользоваться не получается, чтобы это было полезно.

Если есть другая точка зрения, было бы интересно услышать.

[Удален]  
fxsaber:

Спасибо за ответ. Могли бы Вы высказать свое видение данного решения?


Подсчитал, сколько раз успешно выполняется OrderSend в одиночном проходе


Т.е. за два месяца одиночный проход выдает больше миллиона таких записей


Это не только делает бесполезным лог, но и замедляет одиночный прогон в ~2 раза, если сравнивать с его скоростью выполнения во время Оптимизации.


Вопросы размеров логов на SSD не трогаю. Не в них дело, да и здесь научились отключать их запись на SSD. Просто логи пишутся, а ими пользоваться не получается, чтобы это было полезно.

Если есть другая точка зрения, было бы интересно услышать.

Вообще то, если открыть в блокноте - там всё есть )))

Но было бы здорово, если бы была возможность настраивать логгирование, самому решать что именно писать в лог, а что, на данный момент не нужно....

 
Сергей Таболин:

Вообще то, если открыть в блокноте - там всё есть )))

Можно и из Терминала открыть любой лог полностью. Речь все же была о другом.

 

Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.

Просим присоединиться к тестированию, скачав обновление через Справка -> Проверить обновления.

 
fxsaber:

Если есть другая точка зрения, было бы интересно услышать.

Торговые логи нужны, чтобы можно было в просмотрщике увидеть всю информацию по каждой конкретной сделке (фильтр по тикету).

Но, безусловно, было бы полезно добавить сюда еще одну галочку:


[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.

Просим присоединиться к тестированию, скачав обновление через Справка -> Проверить обновления.

Сразу при загрузке:

2019.11.07 19:16:19.728 Custom Indicator        loading of HMA5 (EURUSD,H1) failed [538]

От был на графике.

Вручную добавил - всё хорошо, встал. 

 
Renat Fatkhullin:

Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.

Сравнение производительности Тестера по уму.


2201

Tester  optimization finished, total passes 11
Statistics      optimization done in 1 minutes 28 seconds
Statistics      shortest pass 0:00:06.913, longest pass 0:00:10.244, average pass 0:00:07.954


2202

Tester  optimization finished, total passes 11
Statistics      optimization done in 1 minutes 09 seconds
Statistics      shortest pass 0:00:05.454, longest pass 0:00:08.992, average pass 0:00:06.209


Скорость возросла на 21%!


Решил проверить скрипт в Терминале, который разархивирует ~426 MB ZIP-а в память и парсит из текста тики - 74 миллиона тиков.

2201 2202 Difference 
55 seconds 23 seconds  +139%


Тестер - круто! Скрипт - уже слишком. Неужели это только смена компилятора?

 
fxsaber:

Сравнение производительности Тестера по уму.


Тестер - круто! Скрипт - уже слишком. Неужели это только смена компилятора?

Да.

Intel C++ давно слился, а MSVC++ даже в 2019 версии не соизволил улучшить оптимизатор ни на грамм. Теперь вся надежда только на CLang/LLVM.

Работу скрипта все-таки многократно повторите. Такой размах результатов может быть результатом влияния кешей, особенно файлового.


По репортам Google, когда они перевели Chrome под Windows с MSVC на CLang/LLVM, то подняли производительность до 30%.
1...456789101112131415161718...50
Новый комментарий