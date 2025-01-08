Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 36
Мыша сдыхает, а именно считывание оборотов колёсика
да нет! мышку только вчера новую купил .
просто удивительно - как сообщил об ошибки - пробую после и всё работает нормально
Попробуйте в бете 2220 вот этот скрипт: ниже не будет работать
На процессоре i7, картинка отрисовывается рывками, нет плавности.
После удаления скрипта, картинка не выгружается с графика.
Подтормаживает
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
Andrey Khatimlianskii, 2019.11.20 15:09
С таким количеством памяти (у меня столько же) оптимизация по реальным тикам за год невозможна без ухищрений. Памяти тупо не хватает на восемь Агентов.
Что уж говорить про мультивалютные советники. Там, наверное, совсем засада. Нужно расширяться хотя бы до 64Gb (если Агентов 24 - и этого может не хватить), чтобы не испытывать проблем с нерациональным расходованием памяти Оптимизатором.
А пока только фильтрация, только режим пипсов или изменение валют символа, чтобы другие не цеплялись. Ну и классика - отключение некоторых Агентов. С обязательным мониторингом текущего состояния со свободной памятью.
Если хочется использовать мультитестер с большим количеством заданий, то нужно хорошо подготовиться к этим подводным камням, чтобы не обломаться во время десятков оптимизаций.
С этой проблемой на своей машине сталкиваетесь? Вижу, что у некоторых тяжело с этим.
Здесь (MT5b2220, Win7, 64; процессор Intel® Core Core ™ TM i7-8700T с частотой 2,40 ГГц; NVIDIA GeForce GT 1030) полет над Aliencity проходит как покорный.
Here (MT5 b2220, Win7, 64; Intel(R) Core(TM) i7-8700T CPU @ 2.40GHz; NVIDIA GeForce GT 1030) the flight over Aliencity is running like a charm.
Исчез перевод.
@Renat Fatkhullin
2019.11.20 20:35:06.470 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2220 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.11.20 20:37:53.643 OpenCL device #0: CPU Intel(R) Corporation Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz with OpenCL 2.1 (4 units, 3300 MHz, 7894 Mb, version 18.1.0.0920, rating 121)
Скрипт делает чарт черным и ничего больше не происходит
Исчез перевод.
Не только здесь...
и здесь...
Это была первая бета версия нового функционала прямого доступа к DirectX 11 из MQL5. Это не OpenCL, а именно DirectX.
Также мы готовим штатную библиотеку 3D визуализации.
Все это для того, чтобы расширить возможности визуализировать сложные датасеты.