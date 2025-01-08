Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 49

У меня предположение, что нужно в самом тестере вызывать FreeLibrary для экспертов, использующих ДЛЛку, по окончанию прохода.

Есть вариант добавить флаг #property dll_process_detach для запуска теста в отдельном процессе, который полностью завершается по окончании прохода.

Сейчас нет официальной позиции, как загружать и выгружать ДЛЛки.

  • 2018.12.05
  • karl-bridge-microsoft
  • docs.microsoft.com
Frees the loaded dynamic-link library (DLL) module and, if necessary, decrements its reference count.
 
Maxim Kuznetsov:
я проверял первый рецепт из приведённой ссылки - работает. второй проверять не потребовалось

В этом примере как раз и выполняется  LoadLibrary
Спасибо, за ссылку, а то не знал как это делается.

 
fxsaber:
Интересное свойство

Добавили описание в https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation

optimization_chart_mode

string

Указывает тип графика и имена двух входных параметров, которые будут использоваться для визуализации результатов оптимизации. Например, "3d, InpX, InpY" означает, что будет показан 3D-график с координатными осями на основе значений перебираемых параметров  InpX и InpY.  Таким образом, с помощью данного свойства можно прямо в коде указывать параметры, которые  будут использоваться для показа графика оптимизации и тип самого графика.

Возможные варианты:

  • "3d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – объемный 3D-график визуализации, который можно вращать, приближать, отдалять. Строится по двум входным параметрам.
  • "2d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – плоский график в виде сетки, каждая клетка которого закрашена цветом в зависимости от результата. Строится по двум входным параметрам.
  • "1d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – линейный график, в котором результаты отсортированы по указанному параметру. Каждый проход отбражается в виде точки, строится по одному входному параметру.
  • "0d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – обычный график с результатами, отсортированными в порядке поступления результата прохода. Каждый проход отбражается в виде точки. Не требует указания параметров, но указанные параметры будут использоваться при ручном переключении на другой тип графика.

Можно указать только тип графика и не указывать один или два входных параметра – терминал в таком случае сам выберет необходимые параметры для показа графика оптимизации.


Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
  • www.mql5.com
Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для программы EX5. Правила указания пути такие же, как и для ресурсов. Свойство должно указываться в главном модуле с исходным кодом MQL5. Файл иконки должен быть в формате ICO. Краткое текстовое описание mql5-программы. Может присутствовать несколько description, каждый из которых...
[Удален]  
Rashid Umarov:

Добавили описание в https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation

optimization_chart_mode

string

Указывает тип графика и имена двух входных параметров, которые будут использоваться для визуализации результатов оптимизации. Например, "3d, InpX, InpY" означает, что будет показан 3D-график с координатными осями на основе значений перебираемых параметров  InpX и InpY.  Таким образом, с помощью данного свойства можно прямо в коде указывать параметры, которые  будут использоваться для показа графика оптимизации и тип самого графика.

Возможные варианты:

  • "3d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – объемный 3D-график визуализации, который можно вращать, приближать, отдалять. Строится по двум входным параметрам.
  • "2d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – плоский график в виде сетки, каждая клетка которого закрашена цветом в зависимости от результата. Строится по двум входным параметрам.
  • "1d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – линейный график, в котором результаты отсортированы по указанному параметру. Каждый проход отбражается в виде точки, строится по одному входному параметру.
  • "0d, input_parameter_name1, input_parameter_name2" – обычный график с результатами, отсортированными в порядке поступления результата прохода. Каждый проход отбражается в виде точки. Не требует указания параметров, но указанные параметры будут использоваться при ручном переключении на другой тип графика.

Можно указать только тип графика и не указывать один или два входных параметра – терминал в таком случае сам выберет необходимые параметры для показа графика оптимизации.


А можно так - "0d, 0, 0" ? Это чтобы вообще не показывался никакой график.

 
Koldun Zloy:

Билд 2226.

Не вызывается деструктор для временных объектов.

Спасибо за сообщение.
Исправлено.
Исправление вошло в билд 2269

[Удален]  
Ilyas:

Спасибо за сообщение.
Исправлено.
Исправление вошло в билд 2269

Спасибо.

Ещё хотелось бы чтобы Вы обратили внимание на это.

RickD:

Функция ZeroMemory работает неправильно на некоторых версиях.

На MT5 x64 build 2204 от 08 Nov 2019 выдает правильный результат: item.x1 = 0

На MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7

На MT4 build 1220 от 13 Sep 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7

OS: Windows 10 x64

И второй вопрос. Почему MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 не может обновиться? Он качает обновление, просит перезапуститься, после перезапуска версия остается прежней, он сразу снова качает обновление и уходит в бесконечный цикл скачать - перегрузиться.

Запуск MT5 от имени администратора не помогает. MT5 x64 версия обновляется успешно.

Спасибо за сообщение.

Исправлено, исправление войдёт в следующий билд

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladislav Andruschenko, 2020.01.23 08:14

2298/2300 Билд.


Какой то глюк с сменой с счета и внешними переменными советника.

Запускаю советник на графике, любой с string 

после смены счета - запускаю советник снова на график и все string переменные пустые. 



после перезагрузки терминала все ок.  Иногда не с первого раза помогает. 


Reset не помогает. 








Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladislav Andruschenko, 2020.01.23 09:59

Ошибка при смене счета с разными именами символов.: Билд 2300


Допустим: 

Есть счет, у которого все символы без суффикса ! например EURUSD 

Установили Эксперта, все ок:


все работает.


Далее, меняем счет, у которого нет таких символов, а есть другие с суффиксом! 

График не загружен, Эксперт не инициализировался. Ок

Т.е. эксперт не подает жизни. ОК! графика нет! 


Но. меняем график на другой (Перетаскиваем символ в окно) График построился, НО Эксперт не вызывает функцию OnInit()



Даже OnTick не работает после таких действий. Т.е. эксперт умер, хотя показывает, что он есть!



Проверил на MACD Sample - Все тоже самое. 


 

Профилирование на исторических данных не работает.

Запускаю, процесс нагружает процессор, а профилирование не идет, MetaEditor зависает при попытке остановить профилирование 



 
Ренат Фатхуллин #:

1) Андрей, почему настройки оптимизации не привели?

Объясним и обоснуем, почему генетика остановилась в развитии. Вы не в первый раз подсовываете слабый кастомный критерий.

2) Хватит ли у вас памяти, чтобы сохранить и показать 10 миллиардов результатов? При всём многообразии собираемых данных на каждый проход

Ренат, добрый день!

Подтверждаю проблему.

проблема1) Вместо ПОЛНОГО перебора начинает делать выборочный. 

проблема2) следствие проблемы1 - не дает повторно запустить оптимизатор, т.к. считает, что проходка уже имеется.

В итоге параметры 5/15 работает, а 5/17 и 5/19 он считает не нужно отрабатывать. Это не правильно.

Во-первых, стратегии можно запустить в противофазу

Во-вторых, дайте, пожалуйста, человеку-создателю алгоритма определять как лучше в РУЧНОМ РЕЖИМЕ полного перебора, а не роботу, раз он криво работает в "генетическом режиме". 

Криво, т.к. он (робот-оптимизатор) не угадал параметры, т.к. я их теоретически посчитал какие должны быть, а он "умный" ушел в другую ветку и указывает мне как создателю алгоритма что есть правильно. Смешно.

В-третьих, если у меня время на перебор 5 минут на 10к комбинаций занимает, ну, будет 10-20 минут - мне не критично.

Вопрос: как сделать ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР параметров? Заранее спасибо!



