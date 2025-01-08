Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня предположение, что нужно в самом тестере вызывать FreeLibrary для экспертов, использующих ДЛЛку, по окончанию прохода.
Есть вариант добавить флаг #property dll_process_detach для запуска теста в отдельном процессе, который полностью завершается по окончании прохода.
Сейчас нет официальной позиции, как загружать и выгружать ДЛЛки.
я проверял первый рецепт из приведённой ссылки - работает. второй проверять не потребовалось
В этом примере как раз и выполняется LoadLibrary
Спасибо, за ссылку, а то не знал как это делается.
Интересное свойство
Добавили описание в https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
optimization_chart_mode
string
Указывает тип графика и имена двух входных параметров, которые будут использоваться для визуализации результатов оптимизации. Например, "3d, InpX, InpY" означает, что будет показан 3D-график с координатными осями на основе значений перебираемых параметров InpX и InpY. Таким образом, с помощью данного свойства можно прямо в коде указывать параметры, которые будут использоваться для показа графика оптимизации и тип самого графика.
Возможные варианты:
Можно указать только тип графика и не указывать один или два входных параметра – терминал в таком случае сам выберет необходимые параметры для показа графика оптимизации.
Добавили описание в https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
optimization_chart_mode
string
Указывает тип графика и имена двух входных параметров, которые будут использоваться для визуализации результатов оптимизации. Например, "3d, InpX, InpY" означает, что будет показан 3D-график с координатными осями на основе значений перебираемых параметров InpX и InpY. Таким образом, с помощью данного свойства можно прямо в коде указывать параметры, которые будут использоваться для показа графика оптимизации и тип самого графика.
Возможные варианты:
Можно указать только тип графика и не указывать один или два входных параметра – терминал в таком случае сам выберет необходимые параметры для показа графика оптимизации.
А можно так - "0d, 0, 0" ? Это чтобы вообще не показывался никакой график.
Билд 2226.
Не вызывается деструктор для временных объектов.
Спасибо за сообщение.
Исправлено.
Исправление вошло в билд 2269
Спасибо за сообщение.
Исправлено.
Исправление вошло в билд 2269
Спасибо.
Ещё хотелось бы чтобы Вы обратили внимание на это.
Функция ZeroMemory работает неправильно на некоторых версиях.
На MT5 x64 build 2204 от 08 Nov 2019 выдает правильный результат: item.x1 = 0
На MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7
На MT4 build 1220 от 13 Sep 2019 выдает неверный результат: item.x1 = 7
OS: Windows 10 x64
И второй вопрос. Почему MT5 x32 build 2190 от 19 Oct 2019 не может обновиться? Он качает обновление, просит перезапуститься, после перезапуска версия остается прежней, он сразу снова качает обновление и уходит в бесконечный цикл скачать - перегрузиться.
Запуск MT5 от имени администратора не помогает. MT5 x64 версия обновляется успешно.
Спасибо за сообщение.
Исправлено, исправление войдёт в следующий билд
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Andruschenko, 2020.01.23 08:14
2298/2300 Билд.
Какой то глюк с сменой с счета и внешними переменными советника.
Запускаю советник на графике, любой с string
после смены счета - запускаю советник снова на график и все string переменные пустые.
после перезагрузки терминала все ок. Иногда не с первого раза помогает.
Reset не помогает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Andruschenko, 2020.01.23 09:59
Ошибка при смене счета с разными именами символов.: Билд 2300
Допустим:
Есть счет, у которого все символы без суффикса ! например EURUSD
Установили Эксперта, все ок:
все работает.
Далее, меняем счет, у которого нет таких символов, а есть другие с суффиксом!
График не загружен, Эксперт не инициализировался. Ок
Т.е. эксперт не подает жизни. ОК! графика нет!
Но. меняем график на другой (Перетаскиваем символ в окно) График построился, НО Эксперт не вызывает функцию OnInit()
Даже OnTick не работает после таких действий. Т.е. эксперт умер, хотя показывает, что он есть!
Проверил на MACD Sample - Все тоже самое.
Профилирование на исторических данных не работает.
Запускаю, процесс нагружает процессор, а профилирование не идет, MetaEditor зависает при попытке остановить профилирование
1) Андрей, почему настройки оптимизации не привели?
Объясним и обоснуем, почему генетика остановилась в развитии. Вы не в первый раз подсовываете слабый кастомный критерий.
2) Хватит ли у вас памяти, чтобы сохранить и показать 10 миллиардов результатов? При всём многообразии собираемых данных на каждый проход
Ренат, добрый день!
Подтверждаю проблему.
проблема1) Вместо ПОЛНОГО перебора начинает делать выборочный.
проблема2) следствие проблемы1 - не дает повторно запустить оптимизатор, т.к. считает, что проходка уже имеется.
В итоге параметры 5/15 работает, а 5/17 и 5/19 он считает не нужно отрабатывать. Это не правильно.
Во-первых, стратегии можно запустить в противофазу
Во-вторых, дайте, пожалуйста, человеку-создателю алгоритма определять как лучше в РУЧНОМ РЕЖИМЕ полного перебора, а не роботу, раз он криво работает в "генетическом режиме".
Криво, т.к. он (робот-оптимизатор) не угадал параметры, т.к. я их теоретически посчитал какие должны быть, а он "умный" ушел в другую ветку и указывает мне как создателю алгоритма что есть правильно. Смешно.
В-третьих, если у меня время на перебор 5 минут на 10к комбинаций занимает, ну, будет 10-20 минут - мне не критично.
Вопрос: как сделать ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР параметров? Заранее спасибо!