Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На ровном месте 2214 зависает намертво время от времени.
Например, Терминал час простоял с открытым чартом и оптимизационным окном. Ничего в Терминале не бьло запущено. Начал менять размер окна Навигатор и получил зависание.
Очень нестабильный билд.
Похоже, зависания происходят из-за этого открытого окна.
Давайте точно по шагам.
Нам надо воспроизвести описанную ситуацию
На видео шаги показаны.
в 2214 сломался перенос индикаторов на график. Показал в теме, так как отдельной темы по 2214 не увидел на форуме.
https://www.mql5.com/ru/forum/326700
Это минимальный размер тика: больше можно, меньше - нет. В данной спецификации равен одному пункту.
А что мешает назвать поля размер пункта и стоимость пункта ?
На видео шаги показаны.
Потому, что к "пункту" эти поля не имеют никакого отношения. Не всегда Тик равен Пункту, и вам как никому другому это известно.
Тик и пункт разные понятия, в информационном окне представлены данные одного пункта, причем тут вообще ТИК ??? В одном тике может быть 100 пунктов.
Если уже и писать ТИК то важно указать что это минимальный размер.. Хотя и это будет глупостью. ТИК это движение и не важно на сколько пунктов. а то что описано это пункт.
А что мешает назвать поля размер пункта и стоимость пункта ?
Там вот это поле указано:
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
double
а не значение одного пункта:
SYMBOL_POINT
Значение одного пункта
double
Не работает DebugBreak, но работает точка останова в ME.
У меня всегда воспроизводится следующий вариант.
В скрипте (импортировать через ME, т.к. ZIP, вроде, содержит не актуальную версию) в файле Ticks.mqh добавляю эти строки и запускаю скрипт по F5
В логе видно, что Print печатает, но DebugBreak игнорируется.
Спасибо за сообщение.
Исправлено.
Доступна бета 2218 билда: