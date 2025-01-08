Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 32

fxsaber:

На ровном месте 2214 зависает намертво время от времени.

Например, Терминал час простоял с открытым чартом и оптимизационным окном. Ничего в Терминале не бьло запущено. Начал менять размер окна Навигатор и получил зависание.

Очень нестабильный билд.

Похоже, зависания происходят из-за этого открытого окна.

 
Slava:

Давайте точно по шагам.

Нам надо воспроизвести описанную ситуацию

На видео шаги показаны.

  1. Открываем кеш оптимизации в Тестере - появляется окно с его графическим представлением.
  2. Открываем чарт символа и запускаем на нем советник (в Терминале).
  3. Видим, что советник пишет что-либо в лог только тогда, когда выбрано окно из п.1.
 

в 2214 сломался перенос индикаторов на график. Показал в теме, так как отдельной темы по 2214 не увидел на форуме.

Artyom Trishkin:

Это минимальный размер тика: больше можно, меньше - нет. В данной спецификации равен одному пункту.

А что мешает назвать поля размер пункта и стоимость пункта ?

 
fxsaber:

На видео шаги показаны.

  1. Открываем кеш оптимизации в Тестере - появляется окно с его графическим представлением.
  2. Открываем чарт символа и запускаем на нем советник (в Терминале).
  3. Видим, что советник пишет что-либо в лог только тогда, когда выбрано окно из п.1.
Спасибо. Исправим
 
Vitaly Muzichenko:

Потому, что к "пункту" эти поля не имеют никакого отношения. Не всегда Тик равен Пункту, и вам как никому другому это известно.


Тик и пункт разные понятия, в информационном окне представлены данные одного пункта, причем тут вообще ТИК ??? В одном тике может быть 100 пунктов. 

Если уже и писать ТИК то важно указать что это минимальный размер.. Хотя и это будет глупостью. ТИК это движение и не важно на сколько пунктов. а то что описано это пункт.

 
Vladimir Pastushak:

А что мешает назвать поля размер пункта и стоимость пункта ?

Там вот это поле указано:

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены

double


а не значение одного пункта:

SYMBOL_POINT

Значение одного пункта

double
fxsaber:

Не работает DebugBreak, но работает точка останова в ME.

У меня всегда воспроизводится следующий вариант.


В скрипте (импортировать через ME, т.к. ZIP, вроде, содержит не актуальную версию) в файле Ticks.mqh добавляю эти строки и запускаю скрипт по F5


В логе видно, что Print печатает, но DebugBreak игнорируется.

Спасибо за сообщение.
Исправлено.

 
в билде 2214 наконец мой индикатор перестал вешать терминал при смене настроек! Долго починить не могли.
 

Доступна бета 2218 билда:

  • исправлено зависание обработчиков чартов при открытии окна оптимизации
  • исправлена отрисовка окна оптимизации
  • удалена функция MathArctan2 из штатной библиотеки Math.mqh, так как фукнция стала штатной
  • в навигаторе выделяется активный счет и сервер
  • исправлена проблема отработки функции DebugBreak() в отладчике
  • исправлен сброс настроек индкаторов при переключении счета
  • добавлен штатный пример \MQL5\Experts\Examples\Math 3D\Math 3D.mq5, показывающий не только визуализацию расчетов разных формул, но и работу с проектом, включая предопределенные сеты настроек:






