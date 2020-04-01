Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280
MetaQuotes Software Corp.:
Tester: Исправлена ошибка, из-за которой символ для тестирования в настройках мог оказаться пустым. Такое могло происходить при переключении между торговыми счетами с разным набором торговых инструментов. Как это происходит сейчас: если ранее выбранный в настройках символ отсутствует среди доступных на торговом счете, вместо него автоматически выбирается первый доступный символ из Обзора рынка.
2270. Выбираем кастомный символ в Тестере, а затем удаляем его из Обзора рынка. Получаем пустой символ в Тестере.
А что плохого в этом?
В ME есть список последних открытых файлов. Он очень короткий.
Открываю советник. Там матрешка из библиотек. Через ALT+G дохожу до искомого места, автоматически открывая десяток mqh. По итогу в списке последних открытых файлов исходного советника нет.
Возможно ли сделать списки последних файлов отдельными для Experts, Include, Indicators и т.д.?
Похоже ошибка с буфером спрэда, данные не совпадают и занижены. Такая ситуация по всем символам кроме мажоров и кроссов.
График чистый, без индикаторов.
Запустите этот индикатор (можете даже сравнить два режима: все тики и каждый тик на основе реальных тиков)
Систему скомпилированных библиотек сломали совсем.
До последних обновлений поиск библиотеки проходил сначала в папке эксперта, а потом в Libraries. Сейчас изначально в Libraries ищет и поэтому не находит.
А еще увеличилось время передачи структур в библиотечную функцию аж в 2 раза.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий
Roffild, 2019.12.09 00:34
Сломалась проверка файлов *.mqh
C:\Program Files\MetaTrader 5>"C:\Program Files\MetaTrader 5\metaeditor64.exe" /log /compile:"d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh" d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh : information: checking 'Object.mqh' d:\MQLProjects\MQL5\Include\StdLibErr.mqh : information: including 'StdLibErr.mqh' d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(11,1) : error 149: 'class' - unexpected token, probably type is missing? d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(11,7) : error 154: 'CObject' - semicolon expected d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(15,4) : error 149: 'CObject' - unexpected token, probably type is missing? d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(15,21) : error 154: '*' - semicolon expected d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(17,1) : error 149: 'public' - unexpected token, probably type is missing? d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(17,7) : error 154: ':' - semicolon expected d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(18,50) : error 149: 'm_next' - unexpected token, probably type is missing?
Систему скомпилированных библиотек сломали совсем.
До последних обновлений поиск библиотеки проходил сначала в папке эксперта, а потом в Libraries. Сейчас изначально в Libraries ищет и поэтому не находит.
А еще увеличилось время передачи структур в библиотечную функцию аж в 2 раза.
А ещё библиотека из маркета загружается в Scripts/Market, но не ищется там. MQ заявили, что надо копировать руками и это нормально для разработчиков.
Возможно ошибка в системе обновления релизов.
Два раза получилось воспроизвести - последовательность следующая.
1. Во время работы тестера делаем Справка - Проверить обновления десктопа - Последняя бета-версия.
2. По журналу видно, что нашел последнюю бету 2280, скачивает её.
3. Появляется стандартное окно с предложением перезагрузить терминал. Отвечаем "Позже".
4. После завершения тестирования закрываем терминал полностью и открываем снова.
5. Судя по справке - версия остается 2271, т.е. скачанное обновление не применилось.
6. Если повторить пункт 1, то в журнале пишет сообщение, что используется последняя бета.
Дальнейшие перезапуски терминала ни к чему не приводят. Теперь у меня версия 2271, которая не обновляется. Пробовал подключаться к демо-счету MQ, выходит снова стандартное окно с предложение перезапустить, но в результате все равно остается версия 2271.
Скажите в файл \MQL5\Include\Canvas\Canvas.mqh вносили изменения? Интересует строка 254
Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (the name of the resource is too long)
Пример:
взять статью Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16), файл \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04.mq5 переименовать в\MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName 04 ProvaCanvasName .mq5 . При запуске получим ошибку.
Если переименовать в \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName .mq5 - запуск проходит без ошибки.
Тестировал на
MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3205 / 8077 Mb, Disk: 84 / 415 Gb, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Англ. пользователи жалуются, что у них переименование даже на короткое имя ( 04 ProvaCanvasName.mq5) уже вызывает ошибку.
Добавлено: оборудование у англ. пользователей
XM UK MT5 x64 build 2280 started (Trading Point Of Financial Instruments UK LTD) Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz, Memory: 8335 / 16279 Mb, Disk: 232 / 355 Gb, GMT+1 D:\Applicazioni\Lavoro\Piattaforme\MT5\MetaTrader 5 - XM
Добавлено, добавлено: терминал у англ. пользователя запускается с ключом /Portable.
Скажите в файл \MQL5\Include\Canvas\Canvas.mqh вносили изменения? Интересует строка 254
Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (the name of the resource is too long)
Пример:
взять статью Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16), файл \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04.mq5 переименовать в\MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName 04 ProvaCanvasName .mq5 . При запуске получим ошибку.
Если переименовать в \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName .mq5 - запуск проходит без ошибки.
Тестировал на
Англ. пользователи жалуются, что у них переименование даже на короткое имя ( 04 ProvaCanvasName.mq5) уже вызывает ошибку.
Было так:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create dynamic resource | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCanvas::Create(const string name,const int width,const int height,ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt) { Destroy(); //--- prepare data array if(width>0 && height>0 && ArrayResize(m_pixels,width*height)>0) { //--- generate resource name m_rcname="::"+name+(string)(GetTickCount()+MathRand()); //--- initialize data with zeros ArrayInitialize(m_pixels,0); //--- create dynamic resource if(ResourceCreate(m_rcname,m_pixels,width,height,0,0,0,clrfmt)) { //--- successfully created //--- complete initialization m_width =width; m_height=height; m_format=clrfmt; //--- succeed return(true); } } //--- error - destroy object Destroy(); return(false); } //+------------------------------------------------------------------+
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В пятницу 13 декабря 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд важных дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации большого обновления MetaTrader 5 build 2265:
Обновление будет доступно через систему Live Update.