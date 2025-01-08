Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 31

Новый комментарий
 

Критический баг. До исправления не рекомендую использовать Тестер на боевом Терминале, даже если только просматриваете кеш.

При наличии окна Оптимизации советники работают только в случае, если окно Оптимизации активировано.

const bool Init = EventSetTimer(1);

void OnTimer()
{
  static int i = 0;
  
  Print(i++);
}


 
Сергей Таболин:

Что за беда?

В конструктор переместите присвоение.

[Удален]  
fxsaber:

В конструктор переместите присвоение.

Тогда обращение к структуре извне невозмоно.

[Удален]  
Сергей Таболин:

Тогда обращение к структуре извне невозмоно.

Как извне обратиться к элементу структуры?

Спасибо, разобрался.

 

На ровном месте 2214 зависает намертво время от времени.

Например, Терминал час простоял с открытым чартом и оптимизационным окном. Ничего в Терминале не бьло запущено. Начал менять размер окна Навигатор и получил зависание.

Очень нестабильный билд.

 
Renat Fatkhullin:

Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.

На это так смешно смотреть уже лет 10.

И еще момент

Тик это движение или единичное изменение цены, за один тик цена может измениться на 1 или больше пунктов, геп это один тик но размер гепа может быть 200-300 пунктов.

Отправляемая информационной системой единичная котировка финансового актива (валюты, акции и т. п.).

Иными словами, в торговой платформе тик — это любое единичное изменение или движение котировки в ту или другую сторону. Может меняться на один пункт и более.

То что в информационном окне это либо пункт либо пипс...

 

Заметил, что значения всех переменных на ровном месте (без CTRL+V) иногда сбрасываются на свои старт-значения диапазона оптимизации.


Один из способов воспроизведения.

  1. Удаляем MQL5\Profiles\Tester\*.ini
  2. Теперь каждый запуск Терминала будет сбрасывать значения входных в старт-значения.
Натыкался на сброс, конечно, без удалений ini-файлов. Но, возможно, этот способ подскажет, где искать баг.
 
Vladimir Pastushak:

И еще момент

Тик это движение или единичное изменение цены, за один тик цена может измениться на 1 или больше пунктов, геп это один тик но размер гепа может быть 200-300 пунктов.

То что в информационном окне это либо пункт либо пипс...

Это минимальный размер тика: больше можно, меньше - нет. В данной спецификации равен одному пункту.

 
fxsaber:

На ровном месте 2214 зависает намертво время от времени.

...

Очень нестабильный билд.

У меня профилирование на исторических данных уже несколько билдов вообще не запускается. Окно появляется, котировки готовятся, входные параметры в лог печатаются, а обзор рынка пустой и ничего не происходит.

Для работы откатываюсь на 2200.

 
fxsaber:

Критический баг. До исправления не рекомендую использовать Тестер на боевом Терминале, даже если только просматриваете кеш.

При наличии окна Оптимизации советники работают только в случае, если окно Оптимизации активировано.


Давайте точно по шагам.

Нам надо воспроизвести описанную ситуацию

1...242526272829303132333435363738...50
Новый комментарий