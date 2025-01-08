Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 31
Критический баг. До исправления не рекомендую использовать Тестер на боевом Терминале, даже если только просматриваете кеш.
При наличии окна Оптимизации советники работают только в случае, если окно Оптимизации активировано.
Что за беда?
В конструктор переместите присвоение.
Тогда обращение к структуре извне невозмоно.
Как извне обратиться к элементу структуры?
Спасибо, разобрался.
На ровном месте 2214 зависает намертво время от времени.
Например, Терминал час простоял с открытым чартом и оптимизационным окном. Ничего в Терминале не бьло запущено. Начал менять размер окна Навигатор и получил зависание.
Очень нестабильный билд.
Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.
На это так смешно смотреть уже лет 10.
И еще момент
Тик это движение или единичное изменение цены, за один тик цена может измениться на 1 или больше пунктов, геп это один тик но размер гепа может быть 200-300 пунктов.
Отправляемая информационной системой единичная котировка финансового актива (валюты, акции и т. п.).
Иными словами, в торговой платформе тик — это любое единичное изменение или движение котировки в ту или другую сторону. Может меняться на один пункт и более.
То что в информационном окне это либо пункт либо пипс...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
MetaQuotes Software Corp., 2019.11.16 12:21Будем исправлять.
Заметил, что значения всех переменных на ровном месте (без CTRL+V) иногда сбрасываются на свои старт-значения диапазона оптимизации.
Один из способов воспроизведения.
Это минимальный размер тика: больше можно, меньше - нет. В данной спецификации равен одному пункту.
У меня профилирование на исторических данных уже несколько билдов вообще не запускается. Окно появляется, котировки готовятся, входные параметры в лог печатаются, а обзор рынка пустой и ничего не происходит.
Для работы откатываюсь на 2200.
Критический баг. До исправления не рекомендую использовать Тестер на боевом Терминале, даже если только просматриваете кеш.
При наличии окна Оптимизации советники работают только в случае, если окно Оптимизации активировано.
Давайте точно по шагам.
Нам надо воспроизвести описанную ситуацию