Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Второй массив статический.
Оказалось, что такая запись
не делает массив статическим нулевой длины.
А как может быть статический массив нулевой длинны? В таком случае его просто нет и нет возможности увеличить длину массива, ведь в примечании сказано:
Примечание
Функция может быть применена только к динамическим массивам...
А как может быть статический массив нулевой длинны? В таком случае его просто нет и нет возможности увеличить длину массива, ведь в примечании сказано:
В этом примере единообразно получаю нужный хендл через задание элементов ControlID. Думал, что если в массиве ничего не задать, оставив пустые фигурные скобки, то цикл просто проигнорируется. Но оказалось, что массив в таком случае становится динамическим, а не статическим нулевой длины.
В этом примере единообразно получаю нужный хендл через задание элементов ControlID. Думал, что если в массиве ничего не задать, оставив пустые фигурные скобки, то цикл просто проигнорируется. Но оказалось, что массив в таком случае становится динамическим, а не статическим нулевой длины.
Так и сейчас массив у вас динамический, и при его объявлении он проинициализирован двумя константными элементами.
Статическим он станет, если вы явно укажите длину массива.
Я тоже не пойму, как статический массив может быть нулевой длины.
То есть компилятор не даст создать статический массив нулевой длины.
Статическим он станет, если вы явно укажите длину массива.
Это не обязательно. Попробуйте без указания длины проинициализировать массив во время определения. И посмотрите, что будет возвращать ArrayResize.
Ошибка в ME при определении области видимости шаблонных методов.
На скрине показано, что якобы метод public - нажать ALT+M.
Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 2206.
Эта версия сбрасывает настройки индикатора при повторном входе в систему?
https://www.mql5.com/ru/forum/324536/page17#comment_13839426
Does this version reset the indicator settings when I log in again?
Это не обязательно. Попробуйте без указания длины проинициализировать массив во время определения. И посмотрите, что будет возвращать ArrayResize.
Ошибка компиляции.
Хм, действительно, const делает константным массив, а не его элементы.
В этом примере единообразно получаю нужный хендл через задание элементов ControlID. Думал, что если в массиве ничего не задать, оставив пустые фигурные скобки, то цикл просто проигнорируется. Но оказалось, что массив в таком случае становится динамическим, а не статическим нулевой длины.
А почему-бы проверять не sizeof а ArraySize? Тогда точно длинна массива будет нулевой.
А почему-бы проверять не sizeof а ArraySize? Тогда точно длинна массива будет нулевой.
Хотел задать верхнюю границу цикла на этапе компиляции.
Ошибка компиляции.
Хм, действительно, const делает константным массив, а не его элементы.
Если уберете const, то ArrayResize все равно будет возвращать -1, т.к. массив статический.