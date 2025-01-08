Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 27

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

Из интересного, расширен набор показываемых паметров в Обзоре Рынка:

извините что отвлекаю, но "Face Value" это что конкретно ?

всё прочее к делу, хотя насколько понимаю последняя часть и просто вычислимы в терминале

 
Maxim Kuznetsov:

извините что отвлекаю, но "Face Value" это что конкретно ?

Номинальная стоимость.

 
Renat Fatkhullin:

Из интересного, расширен набор показываемых параметров в Обзоре Рынка:

Будет ли возможность, все новые параметры заполнять для кастомных символов?
т.е. будут ли доступны идентификаторы доступа для кастомных символов?

 
Renat Fatkhullin:

Выпущена бета 2210.

К 28 ноября мы готовим большой релиз с множеством новых функций и поэтому ежедневно выпускаем бета без публичного открытия новых возможностей.

Ренат, просьба исправить:

Сейчас кнопки "Отменить ТейкПрофит" и "Модифицировать ордер" выполняют одну задачу.

Для того чтоб отменить ордер, нужно в поле ввести вручную нули, а это не совсем правильно и не удобно, каждая кнопка должна выполнять свою задачу



Спасибо!

 
Renat Fatkhullin:

Из интересного, расширен набор показываемых паметров в Обзоре Рынка:

дельта, тетта, гамма, вега - для опционов? 
 
Andrey Dik:
дельта, тетта, гамма, вега - для опционов? 

Да, опционы давно добавлены, но еще не используются брокерами.

 
Renat Fatkhullin:

Да, опционы давно добавлены, но еще не используются брокерами.

И никак нельзя повлиять, ускорить? Очень жаль. Может слишком мало информации о том что торговля опционами в МТ5 возможна, осталось решение за брокерами?

 
Askr:

Не запускается тестирование. Пишет

1) Проверьте антивирус, он может блокировать запуск агента и сетевое подключение к нему

2) Посмотрите, что пишется в каталоге логов агента C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191115.log

 
MetaQuotes Software Corp.:

1) Проверьте антивирус, он может блокировать запуск агента и сетевое подключение к нему

2) Посмотрите, что пишется в каталоге логов агента C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191115.log

Спасибо. Я проверил. Причина была банальная- не хватало оперативной памяти(понял тк все зависло и ошибки виндовса полезли), а до этого подумал может место на диске закончилось..

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.

На это так смешно смотреть уже лет 10.

Что касается МТ, то это не "войны", а элементарная неопределённость...

1...202122232425262728293031323334...50
Новый комментарий