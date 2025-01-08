Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 28
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
fxsaber, 2019.11.14 10:10
Иногда при импорте настроек Тестера через CTRL+V происходит не то, что должно.
Настройки сами загружаются из соответствующего ini-файла. При этом значения входных переменных (те, что для одиночного прогона) устанавливаются равными началу диапазона оптимизации.
Например, в ini-файле такой входной
Когда CTRL+V срабатывает с ошибкой, получается такое
sinput-переменная может получить стартовое значение от другой переменной (из ini-файла).
Из интересного, расширен набор показываемых паметров в Обзоре Рынка:
Не сворачивается "Обзор Рынка" и столбцы Bid и Ask не убрать ни как.
Используйте (поодиночке или в сочетаниях) клавиши Alt, Shift, Ctrl и перетягивание окна мышкой ...
2212, не победили.
Подумаем над скрытием, так как сейчас это окно стало широким и его начнут использовать горизонтально.
Спасибо!
Будем исправлять.
А мой вопрос решите?
Vitaly Muzichenko, 2019.11.15 06:25
Ренат, просьба исправить:
Сейчас кнопки "Отменить ТейкПрофит" и "Модифицировать ордер" выполняют одну задачу.
Для того чтоб отменить ордер, нужно в поле ввести вручную нули, а это не совсем правильно и не удобно, каждая кнопка должна выполнять свою задачу
Спасибо!
А мой вопрос решите?