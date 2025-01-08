Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 28

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.

На это так смешно смотреть уже лет 10.

Вам смешно, а вопрос: "100 пунктов это для какого счета для 4х или 5ти значного?" За 10 лет уже изрядно поднадоел...

 
2212, не победили.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

fxsaber, 2019.11.14 10:10

Иногда при импорте настроек Тестера через CTRL+V происходит не то, что должно.

Настройки сами загружаются из соответствующего ini-файла. При этом значения входных переменных (те, что для одиночного прогона) устанавливаются равными началу диапазона оптимизации.


Например, в ini-файле такой входной

inInput=1.5||0.2||0.1||4.0||Y

Когда CTRL+V срабатывает с ошибкой, получается такое

sinput-переменная может получить стартовое значение от другой переменной (из ini-файла).

 
Renat Fatkhullin:

Из интересного, расширен набор показываемых паметров в Обзоре Рынка:

Не сворачивается "Обзор Рынка" и столбцы Bid и Ask не убрать ни как.


 
Valentin Dobroletov:

Не сворачивается "Обзор Рынка" и столбцы Bid и Ask не убрать ни как.


Используйте (поодиночке или в сочетаниях) клавиши Alt, Shift, Ctrl и перетягивание окна мышкой ...

 
Valentin Dobroletov:

Не сворачивается "Обзор Рынка" и столбцы Bid и Ask не убрать ни как.

Подумаем над скрытием, так как сейчас это окно стало широким и его начнут использовать горизонтально.
 
Выпустили бету 2214 билда.
 
fxsaber:
2212, не победили.

sinput-переменная может получить стартовое значение от другой переменной (из ini-файла).

Будем исправлять.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Подумаем над скрытием, так как сейчас это окно стало широким и его начнут использовать горизонтально.

Спасибо!

 
MetaQuotes Software Corp.:
Будем исправлять.

А мой вопрос решите?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

Vitaly Muzichenko, 2019.11.15 06:25

Ренат, просьба исправить:

Сейчас кнопки "Отменить ТейкПрофит" и "Модифицировать ордер" выполняют одну задачу.

Для того чтоб отменить ордер, нужно в поле ввести вручную нули, а это не совсем правильно и не удобно, каждая кнопка должна выполнять свою задачу


Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

А мой вопрос решите?

На мой взгляд "Отменить ТейкПрофит" должен выполняться вообще без открытия окна диалога.
1...212223242526272829303132333435...50
Новый комментарий