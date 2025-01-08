Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 24

Билд 2209. В этом коде в шаблон передаётся неправильный параметр. Не учитывается namespace.

template< typename T >
class vector
{
   T m_items[];
};

namespace X
{

class A
{
  vector< A* > m_children;
  
public:
  
};

}  //  namespace X
 
fxsaber:
opt-файлы не импортируются.
У меня тоже импортируются не всегда с первого раза (нужно  перезагрузить терминал). А более старые opt которым 2-3 мес ни в какую не импортируются, но это не так важно, оптимизация стала раза в 4 быстрее, можно наделать новых, очень порадовало. build 2190 пока стоит.
 

Функция ArrayInsert для массива с фиксированным размером не работает.

В справке:

"Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива-приемника dst_array[] не меняется, при этом начиная с позиции dst_start элементы массива-приемника сдвигаются вправо (последние count элементов "выпадают" ), а на освободившееся место происходит копирование элементов из массива-источника."

По факту:

void OnStart()
  {
   double dst_array[5]={0,1,2,3,4};
   double src_array[1]={9};
   ArrayPrint(dst_array);
   ArrayInsert(dst_array,src_array,0);
   ArrayPrint(dst_array);
  }

Результат операции :

Error


 

Файл bases\symbols.custom.dat обновляется только при загрузке Терминала, из-за чего возникает проблема.


Создал много кастомных символов. Работал с ними, все было отлично. Однако, что-то произошло и аварийно вырубился Терминал.


После запуска созданные во время предыдущей сессии работы Терминала кастомные символы отсутствуют. Потому что dat-файл не обновился.


Получается, что бары и тики кастомных символов присутствуют в папках, а самих нет в Терминале.


Просьба менять соответствующий dat-файл во время манипуляций с кастомными символами. Чтобы избежать таких нештатных потерь.


ЗЫ Пока рекомендую пользователям, если не хотите потерять свои кастомные, сделайте перезагрузку Терминала после их создания.

 
fxsaber:

Файл bases\symbols.custom.dat обновляется только при загрузке Терминала, из-за чего возникает проблема.

Будем сохранять symbols.custom.dat при выходе из диалога символов, если были изменения, добавления, удаления кастомных символов

 

Здравствуйте!

Столкнулся с проблемой на терминале МТ5 при экспорте кэш-файла оптимизации:



При попытке открыть кэш-файл оптимизации выдает сообщение:


Помогите разобраться почему так происходит. С уважением, Владимир.

 
Экспорт результатов оптимизации необходим в том случае, если Вы хотите поделиться с кем-либо полученными результатами.

Экспортированный файл имеет так называемую бинарную структуру и может быть прочитан другим клиентским терминалом при импорте этого файла

 
Мне самому этот файл уже не доступен для просмотра или что-то не так понял? С уважением, Владимир.
 
MrBrooklin:
Мне самому этот файл уже не доступен для просмотра или что-то не так понял? С уважением, Владимир.

Доступен. Импортируйте его в свой клиентский терминал.

Только зачем, если он у Вас и так уже есть?

