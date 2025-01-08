Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 24
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
New MetaTrader 5 Platform Build 2190
fxsaber, 2019.11.13 11:11During compilation I pressed CTRL + BREAK and caught in the log
Could not play again.
Билд 2209. В этом коде в шаблон передаётся неправильный параметр. Не учитывается namespace.
opt-файлы не импортируются.
Функция ArrayInsert для массива с фиксированным размером не работает.
В справке:
"Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива-приемника dst_array[] не меняется, при этом начиная с позиции dst_start элементы массива-приемника сдвигаются вправо (последние count элементов "выпадают" ), а на освободившееся место происходит копирование элементов из массива-источника."
По факту:
Результат операции :
Файл bases\symbols.custom.dat обновляется только при загрузке Терминала, из-за чего возникает проблема.
Создал много кастомных символов. Работал с ними, все было отлично. Однако, что-то произошло и аварийно вырубился Терминал.
После запуска созданные во время предыдущей сессии работы Терминала кастомные символы отсутствуют. Потому что dat-файл не обновился.
Получается, что бары и тики кастомных символов присутствуют в папках, а самих нет в Терминале.
Просьба менять соответствующий dat-файл во время манипуляций с кастомными символами. Чтобы избежать таких нештатных потерь.
ЗЫ Пока рекомендую пользователям, если не хотите потерять свои кастомные, сделайте перезагрузку Терминала после их создания.
Будем сохранять symbols.custom.dat при выходе из диалога символов, если были изменения, добавления, удаления кастомных символов
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на терминале МТ5 при экспорте кэш-файла оптимизации:
При попытке открыть кэш-файл оптимизации выдает сообщение:
Помогите разобраться почему так происходит. С уважением, Владимир.
Экспорт результатов оптимизации необходим в том случае, если Вы хотите поделиться с кем-либо полученными результатами.
Экспортированный файл имеет так называемую бинарную структуру и может быть прочитан другим клиентским терминалом при импорте этого файла
Мне самому этот файл уже не доступен для просмотра или что-то не так понял? С уважением, Владимир.
Доступен. Импортируйте его в свой клиентский терминал.
Только зачем, если он у Вас и так уже есть?