Снова потерял все кастомные символы после аварийного сбоя Терминала. Flush-функции пока нет.
Еще раз рекомендую после создания кастомных символов нажимать CTRL+U - тогда сохранится.
Терминал свёрнутый в панель задач, стал больше кушать ресурсов процессора.
До версии 2220, зацикленный while Sleep(30), при свёрнутом терминале в панель задач, нагрузка ЦП падала до нуля процентов.
После версии 2220, тот же код, ЦП теперь до нуля не опускается, держится 3-5%
2224
Снова запускается НЕ ТОТ скрипт, который я выбрал в Навигаторе. Помогает только правый клик в Навигаторе и "Обновить" - после этого скрипт выбирается правильно. Работать страшно - некоторые скрипты могут наделать делов.
2224
Уже исправили, будет новая бета.
Успеете поправить этот баг? ExpertRemove не срабатывает в этой ситуации.
Якобы TickSize = 0. Но это не так.
Ерунда какая-то.
1) А где условия воспроизведения?
2) В чем ерунда, если кто-то в написанной программе явно или неявно запросил [терра]байты?
Это 64 бита, легко запросить любые объемы случайно или неявно, указав бесконечные лимиты, ибо так проще программировать роботов.