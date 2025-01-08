Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 39

Снова потерял все кастомные символы после аварийного сбоя Терминала. Flush-функции пока нет.

Еще раз рекомендую после создания кастомных символов нажимать CTRL+U - тогда сохранится.

 

Терминал свёрнутый в панель задач, стал больше кушать ресурсов процессора.
До версии  2220, зацикленный while Sleep(30), при свёрнутом терминале в панель задач, нагрузка ЦП падала до нуля процентов.
После версии 2220, тот же код, ЦП теперь до нуля не опускается, держится 3-5%


Еще раз просьба в окно с графиком Оптимизации добавить название символа. Сейчас только название советника.
 

2224

Снова запускается НЕ ТОТ скрипт, который я выбрал в Навигаторе. Помогает только правый клик в Навигаторе и "Обновить" - после этого скрипт выбирается правильно. Работать страшно - некоторые скрипты могут наделать делов.

 
Vladimir Karputov:

2224

Снова запускается НЕ ТОТ скрипт, который я выбрал в Навигаторе. Помогает только правый клик в Навигаторе и "Обновить" - после этого скрипт выбирается правильно. Работать страшно - некоторые скрипты могут наделать делов.

Уже исправили, будет новая бета.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Уже исправили, будет новая бета.

Успеете поправить этот баг? ExpertRemove не срабатывает в этой ситуации.

class A
{
public:
  ~A()
  {
    Print(__FUNCSIG__);
  }
} a;

const bool Init = EventSetTimer(1);

void OnTimer()
{
  EventKillTimer(); // Если это закомментировать, то все норм.
  ExpertRemove();
  Print("ExpertRemove()");
}
 
Во время работы Оптимизатора в журнале Терминала (не Тестера) появились такие строки 
2019.11.23 05:42:16.144 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.13 symbol settings - digits: 2, tick size: 0
2019.11.23 05:42:16.145 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.14 symbol settings - digits: 2, tick size: 0
2019.11.23 05:42:16.146 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.15 symbol settings - digits: 2, tick size: 0
2019.11.23 05:42:16.146 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.18 symbol settings - digits: 2, tick size: 0
2019.11.23 05:42:16.147 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.19 symbol settings - digits: 2, tick size: 0
2019.11.23 05:42:16.147 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.20 symbol settings - digits: 2, tick size: 0
2019.11.23 05:42:16.148 History 'FILTER5_XAUAUD.rann_RannForex' invalid container 2019.11.21 symbol settings - digits: 2, tick size: 0

Якобы TickSize = 0. Но это не так.

 
Не использую чатов и входы в Терминале. Сообщение пришло во время Оптимизации. 
2019.11.23 07:18:34.567 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2019.11.23 07:18:37.548 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2019.11.23 07:19:17.973 MQL5.chats      socket read(available) failed, size: 524288
2019.11.23 07:20:07.124 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2019.11.23 07:20:10.423 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2019.11.23 07:20:13.765 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
 
Во время Оптимизации опять же в журнале Терминала такие сообщения 
2019.11.23 06:00:53.151 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2019.11.23 06:02:08.135 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:08.287 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:09.514 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:10.183 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:11.537 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:12.617 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:13.574 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:14.454 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:15.594 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:15.642 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:15.645 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:16.407 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:17.627 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:18.385 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:19.650 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:19.795 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:20.283 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:21.678 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:22.291 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:22.954 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:22.996 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:23.000 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:24.831 MemoryException 18446744073709522420 bytes not available, 0 heapmin result
2019.11.23 06:02:24.877 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

Ерунда какая-то.

 

1) А где условия воспроизведения?

2) В чем ерунда, если кто-то в написанной программе явно или неявно запросил [терра]байты?

Это 64 бита, легко запросить любые объемы случайно или неявно, указав бесконечные лимиты, ибо так проще программировать роботов.

