Christian:

Так и должно быть.

Но это не так. Смотрите картинку.

Магазин был забронирован за 2 часа.

Я должен был вручную перезапустить агентов.

Что в логах агентов за это время?

Может они работу выполняли?

 
Slava :

Was ist in den Agentenprotokollen während dieser Zeit enthalten?

Vielleicht haben sie den Job gemacht?

Вы сделали работу.

Но агенты "зависают".

Последняя запись в журнале 14:38

Затем в 16:38 мне пришлось самому перезапускать агентов.

Нет активности больше.

 

Билд 2190, Вин10-64

запустил оптимизацию --> OHLC М1 , Баланс + Мин.просадка

остановил, отсортировал по прибыли, почему пишет в колонке Всего трейдов 11, а при одиночном тестировании явно трейдов больше

график теста:


 
Christian:

Вы сделали работу.

Но агенты "зависают".

Последняя запись в журнале 14:38

Затем в 16:38 мне пришлось самому перезапускать агентов.

Нет активности больше.

Проверим

 
Igor Makanu:

почему пишет в колонке Всего трейдов 11, а при одиночном тестировании явно трейдов больше

Убедитесь, что входные параметры одиночного совпадают с записью в результатах Оптимизации.

 
Igor Makanu:

Билд 2190, Вин10-64

запустил оптимизацию --> OHLC М1 , Баланс + Мин.просадка

остановил, отсортировал по прибыли, почему пишет в колонке Всего трейдов 11, а при одиночном тестировании явно трейдов больше

график теста:


Давайте Вашего эксперта, будем проверять

 
fxsaber:

Убедитесь, что входные параметры одиночного совпадают с записью в результатах Оптимизации.

как? делаю все как обычно - правой мышей на результат оптимизации, запустить одиночное тестирование, в прошлых версиях терминала без проблем все работало, мне нужно оценить кол-во трейдов, чтобы не смотреть все результаты оптимизации

сделал выборочно разные параметры оптимизации, результат все равно часто отличается от того сколько трейдов в отчете

 
Igor Makanu:

как?

Только выдрав набор входных параметров из opt-файла. У меня пока руки не дошли выложить под свежий билд.

 
Slava:

Давайте Вашего эксперта, будем проверять

отправил

там в 2190 еще баг с окном сохранения настроек тестера, не обновляются данные, перезаписал файл .set , потом опять кликнул сохранить - дата создания файла старая остается, проверил в проводнике Вин - там дата сегодня + время записи - т.е. все ОК в проводнике


fxsaber:

Только выдрав набор входных параметров из opt-файла. У меня пока руки не дошли выложить под свежий билд.

не корректно работает  статистика в тестере 2190 это факт!


UPD: кажется понял что не работает в этом билде - при небольшом стартовом депозите этот баг появляется! - установил как по умолчанию 10 000 баланс, не вижу багов, правда оптит теперь дольше - счет пока теперь сольет )))

 
Slava:

Давайте Вашего эксперта, будем проверять

проверил на втором ПК..... мой косяк (((

синхронизирую версии ЕА через облако, что то пошло не  так, не те версии файлов в облако залил

в этой версии ЕА сам ограничил тест по просадке

static bool STATIC_CRITICAL_ERROR_STOP_EA = false;
#define IS_CRITICAL_ERROR_STOP_EA   STATIC_CRITICAL_ERROR_STOP_EA
void OnTick()
{
   if(IS_OPTIMIZATION) {
      if( AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) -  AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) <= -30.0) IS_CRITICAL_ERROR_STOP_EA = true;
      if(IS_CRITICAL_ERROR_STOP_EA) {
         TesterWithdrawal(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) - 1);
         TesterStop();
         return;
      }
   }



т.е. билд 2190 - всю статистику корректно считает в тестере

