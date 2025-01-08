Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 5
Так и должно быть.
Но это не так. Смотрите картинку.
Магазин был забронирован за 2 часа.
Я должен был вручную перезапустить агентов.
Что в логах агентов за это время?
Может они работу выполняли?
Was ist in den Agentenprotokollen während dieser Zeit enthalten?
Vielleicht haben sie den Job gemacht?
Вы сделали работу.
Но агенты "зависают".
Последняя запись в журнале 14:38
Затем в 16:38 мне пришлось самому перезапускать агентов.
Нет активности больше.
Билд 2190, Вин10-64
запустил оптимизацию --> OHLC М1 , Баланс + Мин.просадка
остановил, отсортировал по прибыли, почему пишет в колонке Всего трейдов 11, а при одиночном тестировании явно трейдов больше
график теста:
Проверим
почему пишет в колонке Всего трейдов 11, а при одиночном тестировании явно трейдов больше
Убедитесь, что входные параметры одиночного совпадают с записью в результатах Оптимизации.
Билд 2190, Вин10-64
запустил оптимизацию --> OHLC М1 , Баланс + Мин.просадка
остановил, отсортировал по прибыли, почему пишет в колонке Всего трейдов 11, а при одиночном тестировании явно трейдов больше
график теста:
Давайте Вашего эксперта, будем проверять
Убедитесь, что входные параметры одиночного совпадают с записью в результатах Оптимизации.
как? делаю все как обычно - правой мышей на результат оптимизации, запустить одиночное тестирование, в прошлых версиях терминала без проблем все работало, мне нужно оценить кол-во трейдов, чтобы не смотреть все результаты оптимизации
сделал выборочно разные параметры оптимизации, результат все равно часто отличается от того сколько трейдов в отчете
как?
Только выдрав набор входных параметров из opt-файла. У меня пока руки не дошли выложить под свежий билд.
Давайте Вашего эксперта, будем проверять
отправил
там в 2190 еще баг с окном сохранения настроек тестера, не обновляются данные, перезаписал файл .set , потом опять кликнул сохранить - дата создания файла старая остается, проверил в проводнике Вин - там дата сегодня + время записи - т.е. все ОК в проводнике
Только выдрав набор входных параметров из opt-файла. У меня пока руки не дошли выложить под свежий билд.
не корректно работает статистика в тестере 2190 это факт!
UPD: кажется понял что не работает в этом билде - при небольшом стартовом депозите этот баг появляется! - установил как по умолчанию 10 000 баланс, не вижу багов, правда оптит теперь дольше - счет пока теперь сольет )))
Давайте Вашего эксперта, будем проверять
проверил на втором ПК..... мой косяк (((
синхронизирую версии ЕА через облако, что то пошло не так, не те версии файлов в облако залил
в этой версии ЕА сам ограничил тест по просадке
т.е. билд 2190 - всю статистику корректно считает в тестере