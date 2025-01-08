Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 34

При нажатии в терминале сюда:


закрытия позиции не происходит, а открывается страничка в браузере по адресу https://www.metaquotes.net/?login=8550475&email=artmedia70@gmail.com&type=demo&currency=USD&acp=1251&label=MetaQuotes%20Software%20Corp.&server=MetaQuotes-Demo&interface=English&cid=7021fe77a1bb0788f49829be754dd859&age=1818&utm_campaign=techanalysis&utm_source=mt5editor

Artyom Trishkin:

При нажатии в терминале сюда:

закрытия позиции не происходит, а открывается страничка в браузере по адресу

Это пополнение депозита.

Сомнительное решение, согласен.

 
Andrey Khatimlianskii:

Это пополнение депозита.

Сомнительное решение, согласен.

Неожиданно... Главное, что при наведении курсора не было всплывающей подсказки "Deposit", как после закрытия позиции. При отсутствии открытых позиций - появляется подсказка.

 
Ilyas:

По какой причине дебаг-компиляция стала заметно медленней, чем раньше?

 

При старте терминала версии 2190 получаю иногда такую ошибку в эксперте, генерирующем кастом-символ:

CustomTicksAdd failed: 5310 / Last time:2019.11.19 17:59:00 1574186340000 1574186340000
Last CopyTicks 1739
                    [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[   0] 2019.11.19 17:59:00 1.10750 1.10754 0.0000        0 1574186340000       6       0.00000
[   1] 2019.11.19 17:59:00 1.10727 1.10732 0.0000        0 1574186340000       6       0.00000
[   2] 2019.11.19 17:59:00 1.10725 1.10728 0.0000        0 1574186340000       6       0.00000
...

Судя по коду ошибки, добавляемые тики яко-бы с неотсортированным временем, но это не так (в первой строке время того тика, который добавлялся, ниже массив уже имеющихся тиков - время совпадает). Иногда лечится перезапуском эксперта. Иногда приходится прибивать кастом-символ. В последних бетах что-нибудь на эту тему исправляли?

 
Maxim Kuznetsov:

старинный баг платформы, всплывающий от билда к билду, и за это превращённый в фичу: при важной смене состава индикаторов надо штатно закрыть и открыть терминал :-)

то есть через меню выйти и заново запустить.

Сейчас открыл терминал и опять слетели индикаторы с трех графиков последнего профиля. Попробовал через меню "Файл --> Выход" и новый запуск терминала, не помогло.

Т.е. это происходит регулярно несколько раз в месяц. Уважаемые разработчики, где смотреть причину?

 

В визуализации косит отображение ордера, если между открытием и закрытием были выходные.

2018.12.24 - 2018.12.27

void OnTick()
  {
   if (TimeCurrent() == D'2018.12.24 20:40:15' && PositionSelect("EURUSD") == false) {
      MqlTradeRequest tradereq = {};
      MqlTradeResult traderes = {};
      tradereq.comment = "send";
      tradereq.symbol = "EURUSD";
      tradereq.action = TRADE_ACTION_DEAL;
      tradereq.volume = 1.0;
      tradereq.tp = 1.14104;
      tradereq.sl = 1.14230;
      tradereq.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
      tradereq.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY;
      tradereq.deviation = 5;
      tradereq.type = ORDER_TYPE_SELL;
      tradereq.price = 1.14147;
      OrderSend(tradereq, traderes);
   }
  }
[Удален]  

Подскажите, есть такая конструкция:

cst_Position.structPosPrep.position_type

Я добавил

#define  st_PPREP          cst_Position.structPosPrep

Ожидалось что после написания st_PPREP. увижу выпадающий список с переменными структуры. Но ожидания не сбылись.

Возможно ли эту сказку сделать былью?

 
Vasiliy Pushkaryov:

Сейчас открыл терминал и опять слетели индикаторы с трех графиков последнего профиля. Попробовал через меню "Файл --> Выход" и новый запуск терминала, не помогло.

Т.е. это происходит регулярно несколько раз в месяц. Уважаемые разработчики, где смотреть причину?

Вроде как исправили.
 
Alexey Viktorov:

Вроде как исправили.
Вроде, немного другое. То исправление связано со сменой цвета индикаторов. А у меня они удаляются. Но может и это починили. Сменю билд, понаблюдаю. Спасибо.
