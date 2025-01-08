Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 34
При нажатии в терминале сюда:
закрытия позиции не происходит, а открывается страничка в браузере по адресу https://www.metaquotes.net/?login=8550475&email=artmedia70@gmail.com&type=demo¤cy=USD&acp=1251&label=MetaQuotes%20Software%20Corp.&server=MetaQuotes-Demo&interface=English&cid=7021fe77a1bb0788f49829be754dd859&age=1818&utm_campaign=techanalysis&utm_source=mt5editor
Это пополнение депозита.
Сомнительное решение, согласен.
Неожиданно... Главное, что при наведении курсора не было всплывающей подсказки "Deposit", как после закрытия позиции. При отсутствии открытых позиций - появляется подсказка.
По какой причине дебаг-компиляция стала заметно медленней, чем раньше?
При старте терминала версии 2190 получаю иногда такую ошибку в эксперте, генерирующем кастом-символ:
Судя по коду ошибки, добавляемые тики яко-бы с неотсортированным временем, но это не так (в первой строке время того тика, который добавлялся, ниже массив уже имеющихся тиков - время совпадает). Иногда лечится перезапуском эксперта. Иногда приходится прибивать кастом-символ. В последних бетах что-нибудь на эту тему исправляли?
старинный баг платформы, всплывающий от билда к билду, и за это превращённый в фичу: при важной смене состава индикаторов надо штатно закрыть и открыть терминал :-)
то есть через меню выйти и заново запустить.
Сейчас открыл терминал и опять слетели индикаторы с трех графиков последнего профиля. Попробовал через меню "Файл --> Выход" и новый запуск терминала, не помогло.
Т.е. это происходит регулярно несколько раз в месяц. Уважаемые разработчики, где смотреть причину?
В визуализации косит отображение ордера, если между открытием и закрытием были выходные.
2018.12.24 - 2018.12.27
Подскажите, есть такая конструкция:
Я добавил
#define st_PPREP cst_Position.structPosPrep
Ожидалось что после написания st_PPREP. увижу выпадающий список с переменными структуры. Но ожидания не сбылись.
Возможно ли эту сказку сделать былью?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
(MT5) Есть две очень ограничивающие ошибки, которые заставляют меня покинуть платформу.
Renat Fatkhullin, 2019.11.14 19:58Исправлено, будет доступно в завтрашнем билде.