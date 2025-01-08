Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 44
поясните, что не так делаю - оптимизация полная, медленная, не генетика. всего 10 496 проходов. После 1024 останавливается. нажимаю старт - ещё 1024 и остановка. старт - опять идёт проходы, судя по всему, новые, т.к. вижу строчки с меньшей просадкой и большей прибылью, т.е. это продолжение, а не повтор.
есть подозрение, что идёт генетика, хотя в меню выбрано "медленная". причиной может быть то, что я этот пункт из меню выбрал после одиночного прохода, а не через кнопку на первой страничке.
проходы с нумерацией появляются после очередного перезапуска
добавлено: после очередной остановки, перезашёл через главный экран - опять 1024 и стоп
проверил на простом советнике:
режим "Полная оптимизация", CNT от 0 до 1'000'000, прошли все проходы:
и тоже самое но в режиме "Расчет математики":
ЗЫ сделал проверку, потому что мне не нужно что бы полный перебор параметров "где то остановился".
ЗЗЫ Билд 2230
.
Это понятно, я и написал, что можно вместо INIT_PARAMETERS_INCORRECT возвращать custom=0 (из OnTester, естественно).
Я хочу понять, что правильнее для генетики. При условии, что избыток INIT_PARAMETERS_INCORRECT не валит генетику. Ведь избыток фейковых "плохих" результатов (0 или -99999) тоже не помогает найти направление для улучшения отбора.
генетике нужно дать понять, что некорректные параметры дают самый плохой результат, можно выдавать в OnTester "-DBL_MAX" (делая проверку в OnTick и return если параметры некорректны), но лучше всё же хотя бы приблизительно прикинуть какое максимально худшее значение может быть из самых возможных и выдавать его вместо "-DBL_MAX", так как чрезвычайная удаленность значения критерия от валидных тоже вредит генетике (чем ближе значения критерия по значению между соседними параметрами тем лучше, плавности исследуемой поверхности в любом случае добиться не получится, однако получится избавится от явных разрывов и дыр в поверхности)
Ну так по ссылке как раз рассуждения на тему "что лучше". INIT_PARAMETERS_INCORRECT хуже.
Генетика останавливается, если затухает оптимизируемая функция:
Покажите свою пользователькую функцию оптимизации, пожалуйста.
Два момента: просадка в процентах бесполезная вещь при анализе результатов, нужна просадка в абсолютных величинах. Только ради этого я добавил OnTester(). Если я не включу оптимизацию по кастомному символу, то её не будет видно в таблице результатов. Т.е. это просто очередной костыль к мелкому недостатку оптимизатора. (отдельный пост был и его поддержали несколько пользователей). причина простая: запустили советник со стартовым балансом 100$, видим просадку 0,01%... можно использовать его на мелком счёте? А то что в момент когда был 0,01% счет уже был 10000000. В обратную сторону искажение тоже неприятно. Если бы просадка была % по отношению к начальному балансу - в цифре была бы аналитическая ценность, а так она просто занимает полезное место на экране.
Второй момент - я не включал генетику! Я хотел все проходы, вместе с "бесполезными", именно этот пункт выбрал. В итоге остановил т.к. ночь настала.
О насильном переключении в режим генетики есть сообщение в логах
Сообщения нет, оно сразу, с первого прохода стартует как генетика.
2232. обновился. теперь есть сообщение
2019.11.28 10:15:06.829 Tester genetic mode turned on due to 439040000 passes, to use complete algorithm decrease amount of optimized parameters
Исправлено:
сделал много проб и ошибок, на 80% разобрался в причинах и следствиях
Build 2190 и 2226. В тестере стратегий есть небольшая ошибка при попытке получить свойство SYMBOL_BASIS.
Существует также та же ошибка для SYMBOL_BANK.
На живом графике все нормально.
Спасибо. Исправили
Как такое может быть?
В отладчике идентификатор позиции равен НУЛЮ, но выбрать сделки по этому идентификатору, пожалуйста...
Конфигурация системы
Добавьте пожалуйста вывод posID через Print
Какое значение распечатается ?