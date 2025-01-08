Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 10

Вышла бета версия MetaTrader 5 build 2201.

Обновление доступно через Справка -> Проверить обновления.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Вышла бета версия MetaTrader 5 build 2201.

Как же удобно теперь в Тестере менять свойства символов, включая дефолтные!

Где хранятся эти настройки?

 
Recent EA все время содержит только одну запись. При этом отсутствует путь к советнику. С путем было бы гораздо лучше.
 
fxsaber:

Как же удобно теперь в Тестере менять свойства символов, включая дефолтные!

Где хранятся эти настройки?

Смотрите лог тестера - там пишется.

MQL5\Profiles\Tester\Symbols

 
fxsaber:
Recent EA все время содержит только одну запись. При этом отсутствует путь к советнику. С путем было бы гораздо лучше.

На самом деле, это просто замена линков экспертов, графиков и дат, перекочевавшая из окна настроек тестера в меню настроек

Про путь подумаем

 
Slava:

Смотрите лог тестера - там пишется.

MQL5\Profiles\Tester\Symbols

Спасибо. К сожалению, эту строку никак не заметить

2019.11.07 08:11:17.601 Tester  FILTER5_USDJPY.rann_RannForex: custom settings for the symbol applied from file 'MQL5\Profiles\Tester\Symbols\FILTER5_USDJPY.rann_RannForex.txt'


Потому что она в начале лога, а потом миллионы таких записей

Core 1  2019.11.05 23:35:58   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.186]
Core 1  2019.11.05 23:36:38   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.185]
Core 1  2019.11.05 23:40:01   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.184]
Core 1  2019.11.05 23:42:38   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.183]
Core 1  2019.11.05 23:44:08   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.182]
Core 1  2019.11.05 23:45:00   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.181]
Core 1  2019.11.05 23:45:17   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.180]
Core 1  2019.11.05 23:45:56   order modified [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.179]
Core 1  2019.11.05 23:49:08   order [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.179] triggered
Core 1  2019.11.05 23:49:08   deal #641 sell 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.179 done (based on order #694)
Core 1  2019.11.05 23:49:08   deal performed [#641 sell 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.179]
Core 1  2019.11.05 23:49:08   order performed sell 2.00 at 109.179 [#694 sell limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.179]
Core 1  2019.11.05 23:49:08   buy limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.136 (109.180 / 109.180 / 109.180)
Core 1  2019.11.05 23:49:12   order modified [#695 buy limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.137]
Core 1  2019.11.05 23:50:19   order modified [#695 buy limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.138]
Core 1  2019.11.05 23:55:13   order modified [#695 buy limit 2.00 FILTER5_USDJPY.rann_RannForex at 109.139]


И начала лога в Терминале просто нет из-за этого.

 

Член сообщества опубликовал сообщение о том, что с момента последнего обновления код статьи (автором ..., sergeev) Больше не может быть скомпилирован.

Вот скриншот ошибок, которые он получает:

A memeber posted that since the last update the code of an article (by ..., sergeev) cannot be compiled any more.

Here is the screenshot of the errors he gets:


 
Carl Schreiber:

Член сообщества опубликовал сообщение о том, что с момента последнего обновления код статьи (автором ..., sergeev) Больше не может быть скомпилирован.

Перенесите эти строки

//+------------------------------------------------------------------+
//| CFastFile class                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CFastFile
{
        //--- структуры перевода величин в байтовые массивы     
        union __dbl { double v; uchar b[8]; };
        union __float { float v; uchar b[4]; };
        union __long { long v; uchar b[8]; };
        union __int { int v;  uchar b[4]; };
        union __short { short v; uchar b[2]; };
        union __char { char v; uchar b[1]; };


вот так.

//--- структуры перевода величин в байтовые массивы     
union __dbl { double v; uchar b[8]; };
union __float { float v; uchar b[4]; };
union __long { long v; uchar b[8]; };
union __int { int v;  uchar b[4]; };
union __short { short v; uchar b[2]; };
union __char { char v; uchar b[1]; };

//+------------------------------------------------------------------+
//| CFastFile class                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CFastFile
{      
 
fxsaber:

Спасибо. К сожалению, эту строку никак не заметить


Потому что она в начале лога, а потом миллионы таких записей


И начала лога в Терминале просто нет из-за этого.

Это - совсем новая фича.

Будем писать в конце лога тоже

И/или будем писать в конце лога тестерного агента

 
Slava:

Это - совсем новая фича.

Будем писать в конце лога тоже

И/или будем писать в конце лога тестерного агента

Могли бы Вы дублировать всю шапку лога в конце?

В планах есть отключение миллионов записей одиночного прохода?

