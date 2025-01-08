Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вышла бета версия MetaTrader 5 build 2201.
Обновление доступно через Справка -> Проверить обновления.
Вышла бета версия MetaTrader 5 build 2201.
Как же удобно теперь в Тестере менять свойства символов, включая дефолтные!
Где хранятся эти настройки?
Как же удобно теперь в Тестере менять свойства символов, включая дефолтные!
Где хранятся эти настройки?
Смотрите лог тестера - там пишется.
MQL5\Profiles\Tester\Symbols
Recent EA все время содержит только одну запись. При этом отсутствует путь к советнику. С путем было бы гораздо лучше.
На самом деле, это просто замена линков экспертов, графиков и дат, перекочевавшая из окна настроек тестера в меню настроек
Про путь подумаем
Смотрите лог тестера - там пишется.
MQL5\Profiles\Tester\Symbols
Спасибо. К сожалению, эту строку никак не заметить
Потому что она в начале лога, а потом миллионы таких записей
И начала лога в Терминале просто нет из-за этого.
Член сообщества опубликовал сообщение о том, что с момента последнего обновления код статьи (автором ..., sergeev) Больше не может быть скомпилирован.
Вот скриншот ошибок, которые он получает:
A memeber posted that since the last update the code of an article (by ..., sergeev) cannot be compiled any more.
Here is the screenshot of the errors he gets:
Член сообщества опубликовал сообщение о том, что с момента последнего обновления код статьи (автором ..., sergeev) Больше не может быть скомпилирован.
Перенесите эти строки
вот так.
Спасибо. К сожалению, эту строку никак не заметить
Потому что она в начале лога, а потом миллионы таких записей
И начала лога в Терминале просто нет из-за этого.
Это - совсем новая фича.
Будем писать в конце лога тоже
И/или будем писать в конце лога тестерного агента
Это - совсем новая фича.
Будем писать в конце лога тоже
И/или будем писать в конце лога тестерного агента
Могли бы Вы дублировать всю шапку лога в конце?
В планах есть отключение миллионов записей одиночного прохода?