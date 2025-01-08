Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 12

Renat Fatkhullin:

Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.

Просим присоединиться к тестированию, скачав обновление через Справка -> Проверить обновления.

реально быстрее оптимизатор работает! 

запустил оптимизатор на ноуте, оптимизирую много параметров, но на истории в 5 месяцев

в прошлом билде вкладка агенты (4 ядра) у агентов появлялся статус busy-0%-50-finished , на глаз статус менялся за секунды полторы

в билде 2202 статус агентов успевает отрисоваться только busy-0%-finished, причем статус 0% иногда даже не успевает отрисоваться


по моему с такой скоростью изменения статусов нет смысла даже тратить  ресурсы ПК на отрисовку, если не ошибаюсь то графика в Windows тоже затратно, т.е. я бы предложил выводить вместо busy-0%-50-finished  просто статическую текстовую метку "works", а если агент выполняет задание больше нескольких секунд, то выводить полный статус как раньше...... или вообще правой мышкой контекстное меню во вкладки агенты добавить галку не показывать прогресс агентов тестирования




ЗЫ: дома на ПК завтра замеряю производительность на 2190 билде на оптимизации этого советника, там еще не обновлял терминал 

 

билд 2202 Вин10-64

а одиночные проходы почему стали так долго запускаться?

в прошлом билде, заоптил, остановил оптимизатор, правой мышей запустил одиночный проход - запуск сразу, по крайней мере полоса статуса начинает двигаться

а в билде 2202 тот же ноут, тот же ЕА, кликаю запустить одиночный проход - клинч, появляется кружок виндовс (песочные часы!) и от клика запустить до появления полосы статуса ... ну секунд 7-8 насчитал, потом начинает тестить

диспетчер задач смотрел, после оптимизации агенты выгрузились примерно через минуту? - Винда не тормозит, на ноуте SSD - в общем не вижу проблем с ноутом, а вот непонятный клинч и пауза от клика до теста в 8 секунд .... в общем не комфортно как то стало пользоваться 


UPD:перегрузил терминал, загрузил последние результаты оптимизации, запустил одиночный проход... ничего не изменилось от клика до старта прохода насчитал 9 секунд (((

 
Покажите логи одиночного тестирования, пожалуйста.

Начало до полной инициализации.

 
fxsaber:

На Win7 x64 такое же поведение.

не хочу сбрасывать результаты оптимизации, но кажется при первом запуске теста - когда параметры по умолчанию были запускал тест и ничего не обычного не заметил

сейчас наоптил, файл .OPT 5Мб - все тупит

ЗЫ: тестером никак не научусь пользоваться, поэтому не трогаю что наоптил - результаты интересные нужно изучить, стирать или еще что делать не хочу пока чтобы проверить почему тупит все так  

MetaQuotes Software Corp.:

Покажите логи одиночного тестирования, пожалуйста.

Начало до полной инициализации.

вот удалил все журналы, запустил одиночный проход, вот начало лога:

2019.11.07 23:21:49.839 Tester single pass started

2019.11.07 23:22:01.081 Core 1 agent process started on 127.0.0.1:3000

2019.11.07 23:22:01.081 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

2019.11.07 23:22:01.582 Core 1 connected

2019.11.07 23:22:01.603 Core 1 authorized (agent build 2202)

2019.11.07 23:22:01.608 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\IgorM\AG\AnyGrid6\AnyGrid_v2.00.ex5 from 2019.01.01 00:00 to 2019.05.04 00:00

2019.11.07 23:22:01.630 Core 1 common synchronization completed

2019.11.07 23:22:01.994 Tester quality of analyzed history is 99%

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 initialization finished

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 login (build 2202)

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 4372 bytes of account info loaded

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 1482 bytes of tester parameters loaded

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 50364 bytes of input parameters loaded

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 429 bytes of symbols list loaded

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 expert file added: Experts\IgorM\AG\AnyGrid6\AnyGrid_v2.00.ex5. 567387 bytes loaded

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 initial deposit 200.00 USD, leverage 1:500

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 successfully initialized

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 526 Kb of total initialization data received

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 Intel Core i3  M 380 @ 2.53GHz, 2804 MB

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.002

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: history synchronized from 2010.01.04 to 2019.11.06

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: history cache allocated for 498491 bars and contains 371934 bars from 2018.01.02 00:00 to 2018.12.31 22:59

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: history begins from 2018.01.02 00:00

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: testing of Experts\IgorM\AG\AnyGrid6\AnyGrid_v2.00.ex5 from 2019.01.01 00:00 to 2019.05.04 00:00 started with inputs:

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1   EA_MagicNumber=19191919



вот конец лога:

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 2019.05.03 23:57:59   order canceled due end of test [#686 sell limit 0.18 EURUSD at 1.12797]

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 final balance 1108.59 USD

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: 493989 ticks, 126100 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.037. Test passed in 0:00:03.113 (including ticks preprocessing 0:00:00.094).

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:03.150 (including 0:00:00.037 for history data synchronization)

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 278 Mb memory used including 28 Mb of history data, 64 Mb of tick data

2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 log file "C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\E6E3D0917DD641581E4779524EB3B1AA\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191107.log" written

2019.11.07 23:22:04.826 Core 1 connection closed

между началом и концом лога информация об ордерах, ошибок нет, все корректно тестит в этом ЕА, размер лога за один проход 647 Кб
 

Вот тут надо смотреть:

2019.11.07 23:21:49.839 Tester single pass started
2019.11.07 23:22:01.081 Core 1 agent process started on 127.0.0.1:3000

Почти 12 секунд тормоза на старте, надо смотреть антивирусы в первую очередь и Диспетчер Задач в момент старта.

Возможно, кто-то тормозит старт тестера.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Вот тут надо смотреть:

Почти 12 секунд тормоза на старте, надо смотреть антивирусы в первую очередь и Диспетчер Задач в момент старта.

Возможно, кто-то тормозит старт тестера.

да ничего не тормозит, ноут пустой! - Вин10 + МТ4 + МТ5 + MSOfiice + PdfReader+Chrom

все больше ни софта ничего не устанавливал, все настройки Вин10 по умолчанию, защитник от Вин10, Вин10 лицензия - ноут сам с Вин7 обновился


ну в прошлом же билде не было проблем?

завтра на ПК запущу этот же ЕА с этими же настройками проверю на предыдущем билде, потом обновлюсь 

 
fxsaber:

На Win7 x64 такое же поведение.

Перестало воспроизводиться. Терминал не перезагружал. Причин не вижу.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Вот тут надо смотреть:

Почти 12 секунд тормоза на старте, надо смотреть антивирусы в первую очередь и Диспетчер Задач в момент старта.

Возможно, кто-то тормозит старт тестера.

перегрузил ноут, дождался запуска всех служб

запустил диспетчер, интересно терминал загружается, колонка энергопотребление только у МТ5 красная - высокая при загрузке (даже не задавался вопросом что такое колонка энергопотребление в диспетчере? ) - использование процессора не сильно прибавилось, было в покое 4%, при загрузке МТ5 пиком до 36%, потом около 20% загрузка ЦП

ОК, загрузился МТ5, ЦП 6-8% , состояние энергопотребление умеренное, кликаю просмотреть предыдущие результаты оптимизации, выбираю свою последнюю оптимизацию, вот такой скрин диспетчера:

и ждать секунд 5 - ранее файлы оптимизации грузились сразу по клику.... хотя не помню точно, как то не обращал внимания

вот диспетчер задач когда кликнул запустить одиночный проход


я бы не сказал, что ЦП ноута сильно перегружен - сортировка колонок по ЦП

UPD:

вот раскрыл список задач МТ в диспетчере после клика запустить одиночный проход.... говорю же терминал висит - вот и диспетчер пишет висит!


 
Igor Makanu:

перегрузил ноут, дождался запуска всех служб

запустил диспетчер, интересно терминал загружается, колонка энергопотребление только у МТ5 красная - высокая при загрузке (даже не задавался вопросом что такое колонка энергопотребление в диспетчере? ) - использование процессора не сильно прибавилось, было в покое 4%, при загрузке МТ5 пиком до 36%, потом около 20% загрузка ЦП

ОК, загрузился МТ5, ЦП 6-8% , состояние энергопотребление умеренное, кликаю просмотреть предыдущие результаты оптимизации, выбираю свою последнюю оптимизацию, вот такой скрин диспетчера:

и ждать секунд 5 - ранее файлы оптимизации грузились сразу по клику.... хотя не помню точно, как то не обращал внимания

вот диспетчер задач когда кликнул запустить одиночный проход


я бы не сказал, что ЦП ноута сильно перегружен - сортировка колонок по ЦП

UPD:

вот раскрыл список задач МТ в диспетчере после клика запустить одиночный проход.... говорю же терминал висит - вот и диспетчер пишет висит!


У вас терминал висит в состоянии "не отвечает".

1) Дайте больше технической информации по компьютеру, пожалуйста. Как минимум строчку описания на старте терминала.

2) На предыдущем билде так не зависало?

