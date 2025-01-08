Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 12
Вышел новый 2202 билд с рядом улучшений в тестере и более быстрый (до 20%) за счет перехода с Visual Studio 2019 C++ на LLVM 9.
Просим присоединиться к тестированию, скачав обновление через Справка -> Проверить обновления.
реально быстрее оптимизатор работает!
запустил оптимизатор на ноуте, оптимизирую много параметров, но на истории в 5 месяцев
в прошлом билде вкладка агенты (4 ядра) у агентов появлялся статус busy-0%-50-finished , на глаз статус менялся за секунды полторы
в билде 2202 статус агентов успевает отрисоваться только busy-0%-finished, причем статус 0% иногда даже не успевает отрисоваться
по моему с такой скоростью изменения статусов нет смысла даже тратить ресурсы ПК на отрисовку, если не ошибаюсь то графика в Windows тоже затратно, т.е. я бы предложил выводить вместо busy-0%-50-finished просто статическую текстовую метку "works", а если агент выполняет задание больше нескольких секунд, то выводить полный статус как раньше...... или вообще правой мышкой контекстное меню во вкладки агенты добавить галку не показывать прогресс агентов тестирования
ЗЫ: дома на ПК завтра замеряю производительность на 2190 билде на оптимизации этого советника, там еще не обновлял терминал
билд 2202 Вин10-64
а одиночные проходы почему стали так долго запускаться?
в прошлом билде, заоптил, остановил оптимизатор, правой мышей запустил одиночный проход - запуск сразу, по крайней мере полоса статуса начинает двигаться
а в билде 2202 тот же ноут, тот же ЕА, кликаю запустить одиночный проход - клинч, появляется кружок виндовс (песочные часы!) и от клика запустить до появления полосы статуса ... ну секунд 7-8 насчитал, потом начинает тестить
диспетчер задач смотрел, после оптимизации агенты выгрузились примерно через минуту? - Винда не тормозит, на ноуте SSD - в общем не вижу проблем с ноутом, а вот непонятный клинч и пауза от клика до теста в 8 секунд .... в общем не комфортно как то стало пользоваться
UPD:перегрузил терминал, загрузил последние результаты оптимизации, запустил одиночный проход... ничего не изменилось от клика до старта прохода насчитал 9 секунд (((
Покажите логи одиночного тестирования, пожалуйста.
Начало до полной инициализации.
На Win7 x64 такое же поведение.
не хочу сбрасывать результаты оптимизации, но кажется при первом запуске теста - когда параметры по умолчанию были запускал тест и ничего не обычного не заметил
сейчас наоптил, файл .OPT 5Мб - все тупит
ЗЫ: тестером никак не научусь пользоваться, поэтому не трогаю что наоптил - результаты интересные нужно изучить, стирать или еще что делать не хочу пока чтобы проверить почему тупит все так
Покажите логи одиночного тестирования, пожалуйста.
Начало до полной инициализации.
вот удалил все журналы, запустил одиночный проход, вот начало лога:
2019.11.07 23:21:49.839 Tester single pass started
2019.11.07 23:22:01.081 Core 1 agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.11.07 23:22:01.081 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.07 23:22:01.582 Core 1 connected
2019.11.07 23:22:01.603 Core 1 authorized (agent build 2202)
2019.11.07 23:22:01.608 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\IgorM\AG\AnyGrid6\AnyGrid_v2.00.ex5 from 2019.01.01 00:00 to 2019.05.04 00:00
2019.11.07 23:22:01.630 Core 1 common synchronization completed
2019.11.07 23:22:01.994 Tester quality of analyzed history is 99%
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 initialization finished
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 login (build 2202)
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 4372 bytes of account info loaded
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 1482 bytes of tester parameters loaded
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 50364 bytes of input parameters loaded
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 429 bytes of symbols list loaded
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 expert file added: Experts\IgorM\AG\AnyGrid6\AnyGrid_v2.00.ex5. 567387 bytes loaded
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 initial deposit 200.00 USD, leverage 1:500
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 successfully initialized
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 526 Kb of total initialization data received
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz, 2804 MB
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.002
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD: history synchronized from 2010.01.04 to 2019.11.06
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: history cache allocated for 498491 bars and contains 371934 bars from 2018.01.02 00:00 to 2018.12.31 22:59
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: history begins from 2018.01.02 00:00
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: testing of Experts\IgorM\AG\AnyGrid6\AnyGrid_v2.00.ex5 from 2019.01.01 00:00 to 2019.05.04 00:00 started with inputs:
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EA_MagicNumber=19191919
вот конец лога:
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 2019.05.03 23:57:59 order canceled due end of test [#686 sell limit 0.18 EURUSD at 1.12797]
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 final balance 1108.59 USD
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: 493989 ticks, 126100 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.037. Test passed in 0:00:03.113 (including ticks preprocessing 0:00:00.094).
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:03.150 (including 0:00:00.037 for history data synchronization)
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 278 Mb memory used including 28 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2019.11.07 23:22:04.757 Core 1 log file "C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\E6E3D0917DD641581E4779524EB3B1AA\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191107.log" written
2019.11.07 23:22:04.826 Core 1 connection closed
Вот тут надо смотреть:
Почти 12 секунд тормоза на старте, надо смотреть антивирусы в первую очередь и Диспетчер Задач в момент старта.
Возможно, кто-то тормозит старт тестера.
да ничего не тормозит, ноут пустой! - Вин10 + МТ4 + МТ5 + MSOfiice + PdfReader+Chrom
все больше ни софта ничего не устанавливал, все настройки Вин10 по умолчанию, защитник от Вин10, Вин10 лицензия - ноут сам с Вин7 обновился
ну в прошлом же билде не было проблем?
завтра на ПК запущу этот же ЕА с этими же настройками проверю на предыдущем билде, потом обновлюсь
На Win7 x64 такое же поведение.
Перестало воспроизводиться. Терминал не перезагружал. Причин не вижу.
перегрузил ноут, дождался запуска всех служб
запустил диспетчер, интересно терминал загружается, колонка энергопотребление только у МТ5 красная - высокая при загрузке (даже не задавался вопросом что такое колонка энергопотребление в диспетчере? ) - использование процессора не сильно прибавилось, было в покое 4%, при загрузке МТ5 пиком до 36%, потом около 20% загрузка ЦП
ОК, загрузился МТ5, ЦП 6-8% , состояние энергопотребление умеренное, кликаю просмотреть предыдущие результаты оптимизации, выбираю свою последнюю оптимизацию, вот такой скрин диспетчера:
и ждать секунд 5 - ранее файлы оптимизации грузились сразу по клику.... хотя не помню точно, как то не обращал внимания
вот диспетчер задач когда кликнул запустить одиночный проход
я бы не сказал, что ЦП ноута сильно перегружен - сортировка колонок по ЦП
UPD:
вот раскрыл список задач МТ в диспетчере после клика запустить одиночный проход.... говорю же терминал висит - вот и диспетчер пишет висит!
У вас терминал висит в состоянии "не отвечает".
1) Дайте больше технической информации по компьютеру, пожалуйста. Как минимум строчку описания на старте терминала.
2) На предыдущем билде так не зависало?