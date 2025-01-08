Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 46
Выходит, все работает правильно.
Вопрос был не в том, что получил ноль, а в том, что выбор сделок по ID позиции равным нулю происходит. Завтра Ильяс скажет правильно или нет. Я считаю что ID позиции не может быть равен нулю. Соответственно никаких сделок не должно выбираться. Но, последнее слово за разработчиками.
проверил на простом советнике:
режим "Полная оптимизация", CNT от 0 до 1'000'000, прошли все проходы:
и тоже самое но в режиме "Расчет математики":
ЗЫ сделал проверку, потому что мне не нужно что бы полный перебор параметров "где то остановился".
ЗЗЫ Билд 2230
нет, к сожалению, при полном переборе параметров оптимизатор останавливает оптимизацию если не видит улучшений в течении какого то (ведомого разработчикам) количества прогонов.
подсунул оптимизатору такую функцию:
в итоге оптимизатор остановился на 10496-м проходе, хотя вариантов насчитывается 10010200201001!
Уважаемые @Renat Fatkhullin, @Slava, @Ilyas, так не должно быть ни в коем случае, тут полным перебором даже и не пахнет в режиме "Полная оптимизация", к тому же параметры перебираются совсем не по порядку с соответствующим шагом.
Пожалуйста, дайте (нехорошее слово, но...) возможность полного перебора.
PS Или, как предположение, полный перебор работает только если параметр один?
В истории есть сделки с нулевым ID. По какой причине они не должны выбираться по своему ID?
1) Андрей, почему настройки оптимизации не привели?
Объясним и обоснуем почему генетика остановилась. Вы не в первый раз подсовываете слабый кастомный критерий.
2) Памяти то у вас хватит 10 млрд результатов сохранить и показать? При всем параде собираемых данных на каждый проход
[Tester]
Expert=#Works\In work\******\Test CNT.ex5
Symbol=EURUSD
Period=H12
Optimization=1
Model=1
FromDate=2019.11.26
ToDate=2019.11.27
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=USD
ProfitInPips=0
Leverage=500
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
[TesterInputs]
str1=
Param1_P=-5||-5.0||0.0001||5.0||Y
Param2_P=5||-5.0||0.0001||5.0||Y
str2=
CNT_P=0||0||1||1000||Y
CustomOpt_P=false||false||0||true||N
Спасибо за скорый отклик, Ренат.
1. В настройках не генетика, а "Полная оптимизация", то бишь перебор. Ну как бы критерий очень хороший, совершенно гладкий, но даже если и не гладкий - это же неважно, нужен полный перебор параметров с указанными для параметров шагами, просто перебрать все варианты по порядку.
2. Можно сохранять на ЖД, если пользователю очень нужно - пусть озадачивается железом, это совершенно естественно
Генетику запускаю несколько раз. В кеше предыдущие результаты сохраняются.
Так надежнее находить другие локальные экстремумы, т.к. на первом запуске генетики рандому может не "повезти", где какой-нибудь "прыщ" в себя утягивает.
Для практических задач 10К чаще всего хватает. Но иногда бывает в разы больше проходов, когда рандом под конец очередной пачки заданий выхватывает интересные результаты.
Хорошо бы прописать реальные сценарии использования ГА перед критикой/защитой.
в моем примере НЕ ГА, а для ГА 10000 проходов вполне достаточно - совершенно очевидно.
Тогда прописать сценарии использования полного перебора. Чтобы с жизнью как-то пересекались.
Андрей, вы издеваетесь?
Какой гладкий критерий? Вы же четко и осознанно уперлись в максимум как 0 при выборе от -25 до ноля!
Максимум функции в 0 вы ловите в первых же проходах в нулевом поколении и потом множество поколений тестер пытается улучшить этот ноль. Конечно все верно останавливает просчет тестер, дав шанс в нескольких следующих поколениях.
Мой вердикт:
Вы кого хотите обмануть? Меня? Повторно на точно таком же вопросе?
Вот он ваш предел - четко на нуле, максимум(0) мгновенно достигнут на самых первых попытках:
подсунул оптимизатору такую функцию:
Не понял, почему исходник в разы больше, чем мог бы (три строки).