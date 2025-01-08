Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 35

Билд 2218

Запускаю скрипт, запускается индикатор ) После перезапуска терминала все нормально

 

Билд 2218

Слетают с графиков установленные индикаторы. Без следа и следствия. Просто пропадают. Что делаю: переключаюсь на разные торговые сервера (разные торговые организации).

 
Vladimir Karputov:

А что пишется в окнах Эксперты и Журнал?

 
MetaQuotes Software Corp.:

А что пишется в окнах Эксперты и Журнал?

В том и дело - ничего.


Добавлено: мало того - накидываю сейчас индикатор заново - а он не появляется ни на графике ни в списке индикаторов. И в обоих вкладках (Эксперты и Журнал) ничего"


Добавлено, добавлено: перезагрузил терминал - индикаторы УЖЕ на графике стоят и работают. Чудеса ...

 

Попробуйте в бете 2220 вот этот скрипт: ниже не будет работать


Renat Fatkhullin:

Попробуйте в бете 2220 вот этот скрипт: ниже не будет работать

На GPU Sandy Bridge черный экран.

в календаре .

кручу колёсика на мышки - дохожу до определённого места - хочу прочесть, но всё возвращается на начало

версия терминала -

Снимок 

Aleksandr Klapatyuk:

а как - так? уже всё нормально 

 
Aleksandr Klapatyuk:

версия терминала -

Нет никакого смысла в публикации ошибок, если они не подтверждены на последней бете.

 
Aleksandr Klapatyuk:

а как - так? уже всё нормально 

Мыша сдыхает, а именно считывание оборотов колёсика

