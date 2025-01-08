Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 35
Билд 2218
Запускаю скрипт, запускается индикатор ) После перезапуска терминала все нормально
Слетают с графиков установленные индикаторы. Без следа и следствия. Просто пропадают. Что делаю: переключаюсь на разные торговые сервера (разные торговые организации).
А что пишется в окнах Эксперты и Журнал?
В том и дело - ничего.
Добавлено: мало того - накидываю сейчас индикатор заново - а он не появляется ни на графике ни в списке индикаторов. И в обоих вкладках (Эксперты и Журнал) ничего"
Добавлено, добавлено: перезагрузил терминал - индикаторы УЖЕ на графике стоят и работают. Чудеса ...
Попробуйте в бете 2220 вот этот скрипт: ниже не будет работать
На GPU Sandy Bridge черный экран.
в календаре .
кручу колёсика на мышки - дохожу до определённого места - хочу прочесть, но всё возвращается на начало
версия терминала -
а как - так? уже всё нормально
Нет никакого смысла в публикации ошибок, если они не подтверждены на последней бете.
Мыша сдыхает, а именно считывание оборотов колёсика