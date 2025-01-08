Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
TickValue - это не объём тика,
TickValue - цена тика
Был не прав. Тем не менее - что в лоб, что по лбу. С какой стороны тут "пипсы"? Сами запутались и людей путают.
Был не прав. Тем не менее - что в лоб, что по лбу. С какой стороны тут "пипсы"? Сами запутались и людей путают.
Чего вы докапались до пипсов? ))
Для меня пипс == пункт, и никакой путаницы у меня не возникает.
переключился на Н4, и график едва выглядывает слева, можно вытащить мышкой, но снова туда же его возвращает при следующем пакете подгрузки истории:
на картинке 22Мб, но пока писал первую часть, стало 32.4, вроде остановился. не верю, что файл истории столько занимает, тем более по Н4 (тики должны быть уже). (32*1024)/40667 = 0,8 - почти килобайт на бар?
если бы в фоне это делалось, я бы, конечно, не заметил, но поскольку график вне видимости, нельзя не обратить внимание.
Вообще заметил, что при запуске и 4ка и пятерка минут 10-15 после старта все ресурсы диска забирают, потом успокаиваются. (HDD у меня). давно интересно, где они и зачем копошатся...
Тестер стратегий в режиме, "прибыль в пипсах для ускорения расчетов" не работает как положено.
Надо прибыль в пипсах умножать на объем позиции, иначе бред получается.
прибыль в пипсах:
прибыль в деньгах:
Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта
Речь идет о сигналах покупки и продажи, которые посылают ему арендованные сигналы в виде push-уведомлений .
До миграции push-уведомления отправлялись с его ПК на его мобильный телефон, но после миграции этого, похоже, больше не происходит.
Вот как я его понял - но может он просто использовал не ту миграцию?
Из скриншотов его логов вы не можете сказать, какую форму миграции он использовал: все, советники или просто сигналы.
Es geht um die Kauf- und Verkaufssignal, die ihm die gemieteten Signale als Push-Benachrichtigungen schicken.
Vor der Migration wurden ihm die Push-Benachrichtigungen von seinem PC an sein Handy geschickt, aber nach der Migration passiert das anscheinend nicht mehr.
So habe ich ihn verstanden - aber vielleicht hat er nur die falsche Migration verwendet?Aus den Screenshots seiner Logs ist nicht zu erkennen, welche Form der Migration er verwendet hat: Alle, EAs oder nur Signale.
Необходимо смотреть логи с хостинга. Не скриншоты логов, а именно логи. С самого начала. В самом начале, я надеюсь, миграция сигнала произошла удачно? Возможно была проблема со связью и пользователь запаниковал. Надо смотреть логи с хостинга и логи миграции из клиентского терминала
Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта
Я думал что это сделано "для ускорения расчетов", особенно на кроссах, чтобы не таскать всю историю сопутствующих символов.
Теперь понятно, это просто бесполезная опция (
Я думал что это сделано "для ускорения расчетов", особенно на кроссах, чтобы не таскать всю историю сопутствующих символов.
Теперь понятно, это просто бесполезная опция (
это мега-полезная опция.. Если сов не выигрывает в пунктах/пипсах, то ММ ему ненужен, его канава ждёт.
правда есть нюанс - "прибыль в пипсах" не должна учитывать спред
это мега-полезная опция.. Если сов не выигрывает в пунктах/пипсах, то ММ ему ненужен, его канава ждёт.
правда есть нюанс - "прибыль в пипсах" не должна учитывать спред
Вы пробовали или так думаете?
Даже стандартный советник MovingAverage, который в терминале для примера, не сможете протестировать в этом бесполезном режиме.
Про более сложные советники и говорить не приходится.
Надо тогда в справке написать, что данный режим не предназначен для нетто счетов, не предназначен для советников использующих усреднение и доливки, не предназначен для советников использующих мультистратегии. Прогнать в тестере можно но результат будет ниочём.
Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта
Желательно все же подумать над применением этого режима. TickValue = 1 - это отличный быстрый режим. То, что Вы заявляете - очень узкое применение.
Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта