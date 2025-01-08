Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 19

Новый комментарий
[Удален]  
Sergey Chalyshev:

TickValue - это не объём тика,

TickValue - цена тика

Был не прав. Тем не менее - что в лоб, что по лбу. С какой стороны тут "пипсы"? Сами запутались и людей путают.

 
Сергей Таболин:

Был не прав. Тем не менее - что в лоб, что по лбу. С какой стороны тут "пипсы"? Сами запутались и людей путают.

Чего вы докапались до пипсов? ))

Для меня пипс == пункт, и никакой путаницы у меня не возникает.

 

переключился на Н4, и график едва выглядывает слева, можно вытащить мышкой, но снова туда же его возвращает при следующем пакете подгрузки истории:

на картинке 22Мб, но пока писал первую часть, стало 32.4, вроде остановился. не верю, что файл истории столько занимает, тем более по Н4 (тики должны быть уже). (32*1024)/40667 = 0,8 - почти килобайт на бар?

если бы в фоне это делалось, я бы, конечно, не заметил, но поскольку график вне видимости, нельзя не обратить внимание.

Вообще заметил, что при запуске и 4ка и пятерка минут 10-15 после старта все ресурсы диска забирают, потом успокаиваются. (HDD у меня). давно интересно, где они и зачем копошатся...

 
Sergey Chalyshev:

Тестер стратегий в режиме, "прибыль в пипсах для ускорения расчетов"  не работает как положено.

Надо прибыль в пипсах умножать на объем позиции, иначе бред получается.

прибыль в пипсах:

прибыль в деньгах:


Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта

 
Carl Schreiber:

Речь идет о сигналах покупки и продажи, которые посылают ему арендованные сигналы в виде push-уведомлений .

До миграции push-уведомления отправлялись с его ПК на его мобильный телефон, но после миграции этого, похоже, больше не происходит.

Вот как я его понял - но может он просто использовал не ту миграцию?

Из скриншотов его логов вы не можете сказать, какую форму миграции он использовал: все, советники или просто сигналы.

Es geht um die Kauf- und Verkaufssignal, die ihm die gemieteten Signale als Push-Benachrichtigungen schicken.

Vor der Migration wurden ihm die Push-Benachrichtigungen von seinem PC an sein Handy geschickt, aber nach der Migration passiert das anscheinend nicht mehr.

So habe ich ihn verstanden - aber vielleicht hat er nur die falsche Migration verwendet?

Aus den Screenshots seiner Logs ist nicht zu erkennen, welche Form der Migration er verwendet hat: Alle, EAs oder nur Signale.

Необходимо смотреть логи с хостинга. Не скриншоты логов, а именно логи. С самого начала. В самом начале, я надеюсь, миграция сигнала произошла удачно? Возможно была проблема со связью и пользователь запаниковал. Надо смотреть логи с хостинга и логи миграции из клиентского терминала

 
Slava:

Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта

Я думал что это сделано "для ускорения расчетов", особенно на кроссах, чтобы не таскать всю историю сопутствующих символов.

Теперь понятно, это просто бесполезная опция (

 
Sergey Chalyshev:

Я думал что это сделано "для ускорения расчетов", особенно на кроссах, чтобы не таскать всю историю сопутствующих символов.

Теперь понятно, это просто бесполезная опция (

это мега-полезная опция.. Если сов не выигрывает в пунктах/пипсах, то ММ ему ненужен, его канава ждёт.

правда есть нюанс - "прибыль в пипсах" не должна учитывать спред

 
Maxim Kuznetsov:

это мега-полезная опция.. Если сов не выигрывает в пунктах/пипсах, то ММ ему ненужен, его канава ждёт.

правда есть нюанс - "прибыль в пипсах" не должна учитывать спред

Вы пробовали или так думаете?

Даже стандартный советник MovingAverage, который в терминале для примера, не сможете протестировать в этом бесполезном режиме.

Про более сложные советники и говорить не приходится.

Надо тогда в справке написать, что данный режим не предназначен для нетто счетов, не предназначен для советников использующих усреднение и доливки, не предназначен для советников использующих мультистратегии. Прогнать в тестере можно но результат будет ниочём.

 
Slava:

Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта

Желательно все же подумать над применением этого режима. TickValue = 1 - это отличный быстрый режим. То, что Вы заявляете - очень узкое применение.

[Удален]  
Slava:

Прибыль в пипсах не зависит от объема. И не должна зависеть. Это - простая арифметическая разница между ценой закрытия и ценой открытия, нормированная размером пункта

Должна. Допустим, у меня мартингейл с удвоением. Какой смысл будут нести результаты, не учитывающие размер позы?
1...121314151617181920212223242526...50
Новый комментарий