Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга
Хорошее обновление. Спасибо.
Будет ли возможность реализована обмена данными между Виртуальными серверами? Чтобы не городить обмен через промежуточный сайт?
Добавлена возможность группировки параметров через "input group". Это позволяет визуально отделить одни параметры от других на основе заложенной в параметры логики.
- MetaEditor: В контекстное меню закладок файлов добавлена команда "Показать в Навигаторе". Она позволяет быстро найти открытый на редактирование файл в структуре папок редактора.
если еще опционную ухмылку волатильности и правила/шаблоны дельта-хеджинга добавить то это может заинтересовать определенную категорию трейдеров
Естественно с mql доступом
На сколько мне известно, опционные примочки давным давно реализованы несколько лет назад.
Но они предоставляются исключительно клиентам MQ, т.е. дилерам и брокерам.
Так как дилеры в этих плагинах не заинтересованы (ввиду того, что не предоставляют опционы), то на эту разработку нет спроса, по этому как бы готовые решения есть, но их не кто не берёт.
В итоге конечный потребитель (трейдер), до сих пор не видит опционы в терминале.
Уважаемые разработчики, может вы пересмотрите политику предоставления опционных плагинов? И включите их в паблик версию? Для всех трейдеров.
По поводу релиза.
Кастомные символы прошли стороной, по добавлению новых полей, заполнения значений и обращения к ним.
Хотелось бы побольше заполняемых полей спецификации, для кастомных символов. Портфельные стратегии требуют учитывать все параметры спецификации инструмента.
В тестере стратегий, для расчёта прибыли в пипсах, логично бы увидеть настраиваемую комиссию в пипсах.
Да конечно я подразумевал и надеюсь что однажды это будет доступно через mql,
сейчас опционные трейдуны сидят в Квике, в TSlab или в специализированном софте для опционов,
по идее сделать этот функционал общедоступным в МТ5 было бы положительным шагом в развитии,
особенно если каким-то образом сделать бэктестинг опционных конструкций (но это мало у кого вообще есть)
Я всё ещё надеюсь что к кастомным символам разработчики вернутся, и что можно будет формулой заводить не только индексы и портфели в виде equity позиций...
Билд 2170, win7 x64
Утечка памяти (или я что-то делаю не так?) на определённом символе и сервере при выполнении CopyTicksRange.
Сервер AMPGlobalUSA-Demo, символ @DD (на остальных на этом сервере проблем пока не видел).
Индикатор для ловли бага прилагаю.
#property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 void OnInit() { EventSetTimer(1); } int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { MqlTick ticks[]; ulong time_to_ms = TimeCurrent() * 1000; ulong time_from_ms = time_to_ms - 10 * 1440 * 60 * 1000; int count = CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, time_from_ms, time_to_ms); Comment( "TERMINAL_MEMORY_USED = ", TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED), " MB", "\n", "ACCOUNT_SERVER = ", AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER), "\n" "count = ", count ); return(rates_total); } void OnTimer() { if (!SymbolIsSynchronized(_Symbol)) return; ChartSetSymbolPeriod(0, _Symbol, _Period == PERIOD_M1 ? PERIOD_M5 : PERIOD_M1); }
И gif-демонстрация роста потребления (дополнение: гифка зациклена, в реальности число только растёт).
В общем, пол гига за минуту может насосать (в реале 200-300МБ, см. ниже). Индикатор имитирует работу пользователя, просто переключающего таймфрейм, сидя в терминале без перезапуска.
Дополнительная проблема - TERMINAL_MEMORY_USED, кажется, показывает раза в два больше реального потребления.
Для сравнения - гифка здорового символа (тот же сервер, та же группа символов). Тиков здесь больше раз 5, но утечки нет.
В пятницу 4 октября 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Ранее для работы с виртуальным хостингом использовалось контекстное меню счета в Навигаторе. Теперь же вся необходимая информация и команды управления всегда находятся у вас на виду во вкладке "VPS":
В левой части доступна основная информация о подписке:
Кнопкой Старт/Стоп вы можете быстро останавливать и запускать виртуальный терминал.
В правой части показывается информация об оборудовании на хостинг-сервере, а также графики потребления ресурсов вашим терминалом. Если ваш эксперт или индикатор будет использовать чрезмерное количество памяти или процессорного времени, вы сразу это увидите и сможете своевременно отреагировать.
Здесь же доступна информация о последней миграции торгового окружения, а также команды для ее повторного проведения. Теперь вы не забудете перенести окружение после покупки хостинга.
Аренда виртуального хостинга теперь также осуществляется через вкладку "VPS". Сам процесс при этом не изменился, по-прежнему требуется всего пара шагов. Просто выберите тариф и подходящую систему для оплаты. Наилучший сервер для подключения именно к вашему брокеру будет подобран автоматически.
Теперь вам не нужно искать соответствующие функции в личном кабинете на сайте брокера. Команды для быстрого перехода к страницам пополнения счета и вывода средств стали доступны прямо в терминалах — в меню счетов в Навигаторе и на вкладке торговли в Инструментах:
Категория
Свойство используется для дополнительной маркировки финансовых инструментов. Например, в нем могут быть указаны секторы рынка, к которым относится символ: Agriculture, Oil & Gas и т.д. Показывается, только если соответствующая информация предоставляется брокером.
Биржа
Здесь указывается название биржи или площадки, на которой торгуется символ. Показывается, только если соответствующая информация предоставляется брокером.
Комиссия
Здесь отображается информация о комисcиях, взимаемых брокером при совершении сделок по инструменту. Показываются все подробности расчета:
Например, следующая запись означает, что комиссия начисляется немедленно при совершении сделок входа и выхода. При объеме сделки от 0 до 10 лотов комиссия взимается в размере 1.2 USD за операцию. При объеме сделки от 11 до 20 лотов комиссия будет взиматься в размере 1.1 USD за каждый лот сделки.
0 - 10 | 1.2 USD за сделку
11 - 20 | 1.1 USD за лот
Пример: в коде объявлены две структуры с одинаковым именем, но в разных классах. Ранее такое объявление выдавало ошибку компиляции "identifier already used". Теперь такой код будет успешно скомпилирован и исполнен. При этом для правильного обращения к нужной переменной/структуре/функции не из ее области видимости должен указываться класс, в данном случае — CBar::Item.
Также добавлена поддержка пространства имен (namespace), что дает еще больше свободы при использовании сторонних кодов/библиотек в своих программах.
В результате исполнения программа выведет следующие строки:
2019.09.18 13:39:35.949 TestScript (AUDCAD,H1) NS::func
2019.09.18 13:39:35.949 TestScript (AUDCAD,H1) C::C
2019.09.18 13:39:35.949 TestScript (AUDCAD,H1) NS::C::C
В этом примере для строк "a1=a2" и "b1=b2" компилятор выдаст ошибки:
function 'void A::operator=(const A&)' was explicitly deleted here
attempting to reference deleted function 'void B::operator=(const B&)'
function 'void B::operator=(const B&)' was implicitly deleted because it invokes deleted function 'void A::operator=(const A&)'
Закрытие позиций может осуществляться тремя основными способами:
Пример советника, у которого блок входных параметров разбит по их назначению:
При запуске такого советника в тестере стратегий появляется возможность двойным кликом по имени группы сворачивать и разворачить блок входных параметров, а также одним кликом по чекбоксу группы выделять все её параметры для оптимизации.
Ранее компиляция такого кода выдавала ошибку:
Теперь вместо ошибки по умолчанию будет использоваться встроенная функция MQL, как имеющая больший приоритет. А для вызова импортированной функции необходимо явно указать область видимости:
Стартовая страница
Теперь при запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Новшество в первую очередь предназначено для пользователей, не имеющих опыта работы.
Мы выделили несколько основных задач по тестированию и оптимизации стратегий и представили их графически на первой странице. Помимо этого, со стартовой страницы теперь можно быстро перезапустить одну из предыдущих задач. Если вы запускали много задач, и все они не умещаются в списке, воспользуйтесь строкой поиска. Она позволяет найти тест по любому параметру: имени программы, инструменту, таймфрейму, типу моделирования и т.д.
Отсечение лишних параметров
Выбрав одну из задач на стартовой странице, вы переходите к более тонкой подстройке параметров тестирования: выбору эксперта, инструмента, периода и т.д. Для облегчения работы все параметры, которые не требуются для выбранной задачи, скрываются. Например, если вы выбрали математические вычисления, то вам потребуется задать только два параметра: выбрать программу для тестирования и режим оптимизации. Настройки периода тестирования, задержек и генерации тиков будут скрыты.
Удобство настройки тестирования
Для удобства некоторые параметры на странице настройки были перегруппированы. Также для параметров задержки и визуализации добавлены расширенные пояснения. Помимо этого, настройки тестирования теперь можно вручную сохранять и загружать, что позволит быстро возвращаться к предыдущим результатам.
Отсюда же вы можете быстро перейти к редактированию программы в MetaEditor.
Расчет прибыли в пипсах
Теперь в настройках вы можете включить расчет прибыли в пипсах. Это позволяет ускорить процесс тестирования за счет того, что прибыль не будет пересчитываться в валюту депозита через другие курсы (а соответственно не нужно скачивать их ценовую историю). Также в этом режиме не рассчитываются свопы и комиссии.
Учитывайте, что при расчете прибыли в пипсах объем совершаемых сделок не имеет значения. Для каждой сделки всегда рассчитывается только количество заработанных/потерянных пипсов. Также в этом режиме фактически отсутствует контроль маржи. Используйте его только для быстрой грубой оценки стратегии, а полученные результаты проверяйте в более точных режимах.
Общие улучшения
Кнопка запуска/остановки тестирования, а также полоса прогресса перенесены на панель вкладок. Это позволит контролировать процесс, в каком бы разделе тестера стратегий вы ни находились. Помимо этого, команды запуска и остановки тестирования добавлены в контекстные меню разделов настройки и входных параметров.
Ранее результаты выполненных задач сохранялись в файлы только при оптимизации советников. Теперь кэш-файлы сохраняются и при одиночном тестировании, позволяя в любой момент вернуться к предыдущим расчетам — посмотреть всю статистику, а также графики баланса, эквити и загрузки депозита. Также в будущем это позволит сравнивать результаты тестов между собой.
Для загрузки предыдущих результатов тестирования используйте новую стартовую страницу тестера: нажмите "Предыдущие результаты" и выберите нужный файл:
В MetaEditor встроен стилизатор кода, позволяющий автоматически оформлять исходный текст программы в соответствии с определенным стандартом. Теперь помимо обычного стиля оформления вы можете использовать и другие популярные стандарты. Для этого откройте настройки MetaEditor и выберите нужный стиль:
Помимо этого, для стилизатора теперь можно задать следующие параметры:
Пробелов на отступ
Определяет количество пробелов, вставляемых при выравнивании вложенных конструкций:
Заменять табуляцию пробелами
При включении этой опции стилизатор будет заменять все символы табуляции в коде на символы пробелов. Количество символов на табуляцию определяется в разделе "Общие".
Удалять пустые строки
При включении этой опции стилизатор будет удалять из кода все строки, в которых есть только символ переноса строки.
Вставлять пробелы после запятых и точек с запятой
При включении этой опции стилизатор будет визуально отделять конструкции с перечислением элементов. Например:
Вставлять пробелы вокруг операторов объявления
При включении этой опции стилизатор будет вставлять пробелы вокруг операторов присваивания, равенства, сравнения и т.д. Например:
В общей сложности интерфейс платформы теперь переведен на 50 языков, в сумме они являются родными для более чем 4 миллиардов человек.
Для переключения интерфейса на свой язык воспользуйтесь меню "Просмотр / Язык" в верхней части терминала.
Обновление будет доступно через систему Live Update.