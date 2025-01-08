Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 47
Андрей, вы издеваетесь?
Какой гладкий критерий? Вы же четко и осознанно уперлись в максимум как 0 при выборе от -25 до ноля!
Максимум функции в 0 вы ловите в первых же проходах в нулевом поколении и потом множество поколений тестер пытается улучшить этот ноль. Конечно все верно останавливает просчет тестер, дав шанс в нескольких следующих поколениях.
Мой вердикт:
Вы кого хотите обмануть? Меня? Повторно на точно таком же вопросе?
Вот он ваш предел - четко на нуле, максимум(0) мгновенно достигнут на самых первых попытках:
Генетика сработала абсолютно точно.
вот, шаг уменьшил и уже гораздо больше вариантов достижимо стало 10мио вариантов а не 10к
[Tester]
Expert=#Works\In work\*****\Test CNT.ex5
Symbol=EURUSD
Period=H12
Optimization=1
Model=1
FromDate=2019.11.26
ToDate=2019.11.27
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=USD
ProfitInPips=0
Leverage=500
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
[TesterInputs]
str1=
Param1_P=-5||-5.0||0.1||5.0||Y
Param2_P=5||-5.0||0.1||5.0||Y
str2=
CNT_P=0||0||1||1000||Y
CustomOpt_P=false||false||0||true||N
Какая генетика, о чем Вы? я запускаю полный перебор и ожидаю увидеть полный перебор, но тестер не делает не только ПОЛНОГО перебора, но и ПЕРЕБОРА не делает, а делает неведомой логике действия.
я не издеваюсь, совершенно, последние изменения в оптимизаторе/тестере очень радуют, но привожу факты - оптимизатор не делает полного перебора как ожидается, а делает оптимизацию.
кстати, оптимум 0 так и не был достигнут как вы утверждаете. нужен режим честного полного перебора, без алгоритмов оптимизации.
То есть, упорствуете и не признаетесь в мошенничестве.
Больше ваши слова мне не интересны. Аналогичные набросы буду просто удалять.
В истории есть сделки с нулевым ID. По какой причине они не должны выбираться по своему ID?
А разве сделки имеют ID? В документации пишут только об ID позиции и сделках\ордерах породивших эту позицию. При этом, каждая сделка и каждый ордер имеют свой тикет. Разве не так?
Хотя... было-бы не плохо, если можно было выбрать сделки по балансу отдельно. Пусть даже по этому ID равным нулю. Или я просто за ненадобностью не искал способ получить все сделки пополнения баланса и потому не знаю...


DEAL_TYPE_BALANCE
DEAL_TYPE_BALANCE
Это я видел, знаю. Я говорил о том, чтобы выбрать из истории все сделки связанные с балансом. По типу как выбрать из истории все сделки по ID позиции. А сейчас чтобы найти сделки пополнения баланса или снятия средств надо перебрать все сделки истории.
Случайно написал так:
компилятор не ругался
Не плохо было бы сохранять выбор валюты и страны:
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Возможно у меня и наивный вопрос, но все-таки! Почему в визуальном тестере стратегии есть кнопка "Пауза", а на быстрой генетической оптимизации такой кнопки нет? Иногда срочно нужно остановить на время генетическую оптимизацию, а такой возможности, к большому сожалению, нет. Или может чего-то не знаю по поводу того, как установить паузу при генетической оптимизации?
С уважением, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Извините за назойливость, но хотелось бы услышать ответ по поводу ранее заданного вопроса.
И ещё один вопрос. Почему бы в Тестере стратегий во вкладке "Оптимизация" не разместить все тестируемые параметры, т.е. не 16 шт., как это сделано сейчас, а столько, сколько выбрано в Параметрах настройки и при этом установить горизонтальный движок, который бы мог передвигать таблицу параметров вправо и влево. Есть конечно способ просмотра оптимизируемых параметров во время прогона советника на тестере, но мне использовать такой вариант, как пользователю, жутко не удобно.
Прошу прислушаться к пожеланиям и предложениям.
С уважением, Владимир.