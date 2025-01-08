Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 47

Renat Fatkhullin:

Андрей, вы издеваетесь?

Какой гладкий критерий? Вы же четко и осознанно уперлись в максимум как 0 при выборе от -25 до ноля!

Максимум функции в 0 вы ловите в первых же проходах в нулевом поколении и потом множество поколений тестер пытается улучшить этот ноль. Конечно все верно останавливает просчет тестер, дав шанс в нескольких следующих поколениях.


Мой вердикт:

  • Вы осознанно пытались мошенничать
  • Как и в прошлый раз вы осознанно подсунули негладкую функцию

Вы кого хотите обмануть? Меня? Повторно на точно таком же вопросе?


Вот он ваш предел - четко на нуле, максимум(0) мгновенно достигнут на самых первых попытках:


Генетика сработала абсолютно точно.


вот, шаг уменьшил и уже гораздо больше вариантов достижимо стало 10мио вариантов а не 10к

[Tester]

Expert=#Works\In work\*****\Test CNT.ex5

Symbol=EURUSD

Period=H12

Optimization=1

Model=1

FromDate=2019.11.26

ToDate=2019.11.27

ForwardMode=0

Deposit=100000

Currency=USD

ProfitInPips=0

Leverage=500

ExecutionMode=0

OptimizationCriterion=6

[TesterInputs]

str1=

Param1_P=-5||-5.0||0.1||5.0||Y

Param2_P=5||-5.0||0.1||5.0||Y

str2=

CNT_P=0||0||1||1000||Y

CustomOpt_P=false||false||0||true||N



Какая генетика, о чем Вы? я запускаю полный перебор и ожидаю увидеть полный перебор, но тестер не делает не только ПОЛНОГО перебора, но и ПЕРЕБОРА не делает, а делает неведомой логике действия.

я не издеваюсь, совершенно, последние изменения в оптимизаторе/тестере очень радуют, но привожу факты - оптимизатор не делает полного перебора как ожидается, а делает оптимизацию.

кстати, оптимум 0 так и не был достигнут как вы утверждаете. нужен режим честного полного перебора, без алгоритмов оптимизации.

 

То есть, упорствуете и не признаетесь в мошенничестве.

Больше ваши слова мне не интересны. Аналогичные набросы буду просто удалять.

 
Интересное свойство 
#property optimization_chart_mode "3d,InpX,InpY"
 
fxsaber:

В истории есть сделки с нулевым ID. По какой причине они не должны выбираться по своему ID?

А разве сделки имеют ID? В документации пишут только об ID позиции и сделках\ордерах породивших эту позицию. При этом, каждая сделка и каждый ордер имеют свой тикет. Разве не так?

Хотя... было-бы не плохо, если можно было выбрать сделки по балансу отдельно. Пусть даже по этому ID равным нулю. Или я просто за ненадобностью не искал способ получить все сделки пополнения баланса и потому не знаю...

 
Alexey Viktorov:

А разве сделки имеют ID? В документации пишут только об ID позиции и сделках\ордерах породивших эту позицию. При этом, каждая сделка и каждый ордер имеют свой тикет. Разве не так?

Хотя... было-бы не плохо, если можно было выбрать сделки по балансу отдельно. Пусть даже по этому ID равным нулю. Или я просто за ненадобностью не искал способ получить все сделки пополнения баланса и потому не знаю...

DEAL_TYPE_BALANCE

В подсказке появляется GetTickCount64(), в справке нет.
 
Artyom Trishkin:

DEAL_TYPE_BALANCE

Это я видел, знаю. Я говорил о том, чтобы выбрать из истории все сделки связанные с балансом. По типу как выбрать из истории все сделки по ID позиции. А сейчас чтобы найти сделки пополнения баланса или снятия средств надо перебрать все сделки истории.

 

Случайно написал так:

void Text(string pref,datetime i,double p, string t_text=" ",color CLR=0,int FS=0,ENUM_ANCHOR_POINT=ANCHOR_LEFT_LOWER)
{
}

компилятор не ругался

 

Не плохо было бы сохранять выбор валюты и страны:


 
MrBrooklin:

Здравствуйте, уважаемые разработчики!

Возможно у меня и наивный вопрос, но все-таки! Почему в визуальном тестере стратегии есть кнопка "Пауза", а на быстрой генетической оптимизации такой кнопки нет? Иногда срочно нужно остановить на время генетическую оптимизацию, а такой возможности, к большому сожалению, нет. Или может чего-то не знаю по поводу того, как установить паузу при генетической оптимизации?

С уважением, Владимир.

Здравствуйте, уважаемые разработчики!

Извините за назойливость, но хотелось бы услышать ответ по поводу ранее заданного вопроса.

И ещё один вопрос. Почему бы в Тестере стратегий во вкладке "Оптимизация" не разместить все тестируемые параметры, т.е. не 16 шт., как это сделано сейчас, а столько, сколько выбрано в Параметрах настройки и при этом установить горизонтальный движок, который бы мог передвигать таблицу параметров вправо и влево. Есть конечно способ просмотра оптимизируемых параметров во время прогона советника на тестере, но мне использовать такой вариант, как пользователю, жутко не удобно.

Прошу прислушаться к пожеланиям и предложениям.

С уважением, Владимир.

