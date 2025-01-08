Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 26
Символы могут програмно добавляться и удалятся, во время выполнения основной программы.
Когда произойдёт этот момент, не известно, так как этот момент отслеживается автоматически.
Соответственно не возможно отловить момент для ручного сохранения, путём открытия закрытия диалога символов.
Нет.
Здесь возможен только явно вызванный программно сброс изменений на диск.
Что-то типа CustomSymbolFlush() в MQL5. Мы подумаем
Да, CustomSymbolFlush() хорошая идея.
Программные действия повторить гораздо легче, чем ручные.
Я сомневаюсь в необходимости сохранения symbols.custom.dat каждый раз после изменения кастомных символов
У меня архив тиков 18 Gb в zip-ах. Все это перекидывается в кастомные символы около часа.
Да, CustomSymbolFlush() хорошая идея.
Того же мнения.
Иногда при импорте настроек Тестера через CTRL+V происходит не то, что должно.
Настройки сами загружаются из соответствующего ini-файла. При этом значения входных переменных (те, что для одиночного прогона) устанавливаются равными началу диапазона оптимизации.
Например, в ini-файле такой входной
Когда CTRL+V срабатывает с ошибкой, получается такое
回答ありがとうございます。
初期バージョンからのバグという事を理解しました。
基本部分の不具合が放置されていることに驚いています。
thank you for your answer.
I understood the bug from the initial version.
I'm surprised that the basic bugs are left unattended.
Спасибо за ваш ответ.
Я понял ошибку из начальной версии.
Я удивлен, что основные ошибки остались без внимания.
Выпущена бета 2210.
К 28 ноября мы готовим большой релиз с множеством новых функций и поэтому ежедневно выпускаем бета без публичного открытия новых возможностей.
Огромная просьба в релизе либо полностью убрать "пипсы", либо дать в документации чёткое их определение (и определить их отличие относительно пункта).
Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.
На это так смешно смотреть уже лет 10.
Из интересного, расширен набор показываемых паметров в Обзоре Рынка: