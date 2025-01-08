Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Билд 2226.
Не вызывается деструктор для временных объектов.
Спасибо за сообщение, исправим
2226. перевод меню редактора выборочный
Build 2190 и 2226. В тестере стратегий есть небольшая ошибка при попытке получить свойство SYMBOL_BASIS.
На графике в реальном времени:
2019.11.25 12:55:18.547 SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1) STANDARD-LIVE : SYMBOL_BASIS property for DA6Z19 is 'DA6'
2019.11.25 12:55:18.547 SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1) STANDARD-LIVE : SYMBOL_CURRENCY_BASE property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:55:18.548 SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1) STANDARD-LIVE : SYMBOL_CURRENCY_PROFIT property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:55:18.548 SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1) STANDARD-LIVE : SYMBOL_CURRENCY_MARGIN property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:55:18.548 SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1) STANDARD-LIVE : SYMBOL_DESCRIPTION property for DA6Z19 is 'Australian Dollar (Globex): December 2019'
2019.11.25 12:55:18.548 SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1) STANDARD-LIVE : SYMBOL_ISIN property for DA6Z19 is ''
С тестером стратегий:
2019.11.25 12:50:46.175 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_BASIS property for DA6Z19
2019.11.25 12:50:46.175 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : SYMBOL_CURRENCY_BASE property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:50:46.175 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : SYMBOL_CURRENCY_PROFIT property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:50:46.175 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : SYMBOL_CURRENCY_MARGIN property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:50:46.175 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : SYMBOL_DESCRIPTION property for DA6Z19 is 'Australian Dollar (Globex): December 2019'
2019.11.25 12:50:46.175 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : SYMBOL_ISIN property for DA6Z19 is ''
Существует также та же ошибка для SYMBOL_BANK.
2019.11.25 13:00:58.689 Core 1 2019.11.18 00:00:00 STANDARD-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_BANK property for DA6Z19
EDIT: Пока я был на этом, я также проверял свойства Integer и Double. При проверке с помощью тестера стратегий также возникают некоторые проблемы:
2019.11.25 13:28:25.463 2019.11.18 00:00:00 DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_OPTION_STRIKE property for DA6Z19
2019.11.25 13:28:25.463 2019.11.18 00:00:00 DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_MARGIN_HEDGED property for DA6Z19
2019.11.25 13:28:25.463 2019.11.18 00:00:00 DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_OPTION_MODE property for DA6Z19
2019.11.25 13:28:25.463 2019.11.18 00:00:00 DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_OPTION_RIGHT property for DA6Z19
У меня тут некоторые вкладки пропали в "Инструментах рынка" , конкретно нет вкладки " Маркет" ..... Так и задумано, или у меня какой то глюк в терминале?
Как советников то качать теперь?
У меня тут некоторые вкладки пропали в "Инструментах рынка" , конкретно нет вкладки " Маркет" ..... Так и задумано, или у меня какой то глюк в терминале?
Как советников то качать теперь?
У меня такое было.
Обновил Internet Explorer до 11-ой версии, и вкладка появилась.
Свой пост нашел по этому вопросу - #5
и еще -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Проблема с маркетом.
Vladimir Karputov, 2019.10.10 10:14
Проверьте сообщения в терминале во вкладке "Журнал" - нет ли ошибки со старым браузером?
Терминал: нет вкладки "Маркет"
У меня такое было.
Обновил Internet Explorer до 11-ой версии, и вкладка появилась.
Свой пост нашел по этому вопросу - #5
и еще -
Спасибо , щя проверю.
Билд 2226, последние три месяца я пользуюсь МТ5 и наблюдал это и в других билдах. У меня три графика, на каждом набор индикаторов, прикрепляемый через профиль (скрин Profile).
Ни с того, ни с сего, когда открываешь терминал, то один-два раза в неделю все индикаторы на текущем открывшемся профиле пропадают (скрин BugProfile).
На МТ4 за последние 7 лет у меня такой проблемы не было.
Где смотреть причину? Почему такое происходит?
Билд 2228.
1. После каждой сборки советника его настройки слетают на дефолтные, что дико неудобно и по сути вообще не позволяет запустить отладку с кастомными настройками.
2. В OnInit() TimeCurrent() возвращает 01.01.1970. Хотя не всегда. Пока точно не могу сказать, когда именно. Подозреваю, что когда начальный интервал тестирования задан ДО даты первых исторических тиков. Это баг или фича? Если фича, можно возвращать дату, когда реально начнётся тестирование? Т.е. исторические данные начинаются например с 01.01.2018, я задал интервал тестирования с 01.01.2016, сейчас он вернёт TimeCurrent() 01.01.1970, может лучше возвращать 01.01.2018? Иначе из самого советника становится неудобно отслеживать интервал, на каком он был запущен, такой информации в статистике тестирования нет.
По названиям MQL-программ крайне сложно иногда понять, что же она делает. Помогает #property description.
Но его возможно увидеть только при запуске. А для некоторых скриптов - совсем не увидеть.
Возможно ли сделать, чтобы при наведении на MQL-программу курсора мыши всплывало ее описание?
Видится ли это удобным другими форумчанами?