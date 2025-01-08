Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190 - страница 42

Новый комментарий
 
Если в формуле использовать арифметический оператор деление (/) или вычитание (-), то расчет по истории рисует только Open и Close, и выбрасывает из расчета High и Low.

Вот пример, если сделать из EUR/USD синтетический инструмент USD/EUR по формуле:
USD/EUR =     1 / EUR/USD 
или
USD/EUR = 100 - EUR/USD (здесь в формуле 100 минус значение используется из-за того, что во-первых отрицательные значения в "Обзор рынка" не отображаются и во-вторых сам график отображается "прибитым к полу", Разрешить отрицательные цены не помогает. )

При использовании оператора деление (/), надо чтобы High и Low менялись местами, при инверсии максимальное становится минимальным и наоборот
1 / High = Low
1 / Low = High

Расчет котировок в реальном времени идет корректно, рисуются бары по ценам Open, High, Low и Close, но если вдруг произошел пропуск котировок, нажимаешь "обновить" и расчет идет заново по Open и Close, без High и Low. 

Ну а если в формуле использовать оператор несколько раз, то в расчете, например вашего индекса долара по формуле: EURUSD * GBPUSD / USDJPY / USDCHF
для EURUSD и GBPUSD в расчет High и Low будут включены, а для  USDJPY и USDCHF нет (будут использованы  Open и Close)

Поэтому пока вы баг не исправите, расчет будет не правильным. Исправьте пожалуйста, синтетика вещь!

Файлы:
eurusd.png  82 kb
min.png  12 kb
 
Koldun Zloy:

Билд 2226.

Не вызывается деструктор для временных объектов.

Спасибо за сообщение, исправим

 

2226. перевод меню редактора выборочный


 

Build 2190 и 2226. В тестере стратегий есть небольшая ошибка при попытке получить свойство SYMBOL_BASIS.

На графике в реальном времени:

2019.11.25 12:55:18.547    SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1)    STANDARD-LIVE : SYMBOL_BASIS property for DA6Z19 is 'DA6'
2019.11.25 12:55:18.547    SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1)    STANDARD-LIVE : SYMBOL_CURRENCY_BASE property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:55:18.548    SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1)    STANDARD-LIVE : SYMBOL_CURRENCY_PROFIT property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:55:18.548    SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1)    STANDARD-LIVE : SYMBOL_CURRENCY_MARGIN property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:55:18.548    SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1)    STANDARD-LIVE : SYMBOL_DESCRIPTION property for DA6Z19 is 'Australian Dollar (Globex): December 2019'
2019.11.25 12:55:18.548    SymbolPropertyNotAvailableInTester (DA6Z19,H1)    STANDARD-LIVE : SYMBOL_ISIN property for DA6Z19 is ''

С тестером стратегий:

2019.11.25 12:50:46.175    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_BASIS property for DA6Z19
2019.11.25 12:50:46.175    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : SYMBOL_CURRENCY_BASE property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:50:46.175    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : SYMBOL_CURRENCY_PROFIT property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:50:46.175    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : SYMBOL_CURRENCY_MARGIN property for DA6Z19 is 'USD'
2019.11.25 12:50:46.175    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : SYMBOL_DESCRIPTION property for DA6Z19 is 'Australian Dollar (Globex): December 2019'
2019.11.25 12:50:46.175    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : SYMBOL_ISIN property for DA6Z19 is ''


Существует также та же ошибка для SYMBOL_BANK.

2019.11.25 13:00:58.689    Core 1    2019.11.18 00:00:00   STANDARD-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_BANK property for DA6Z19


EDIT: Пока я был на этом, я также проверял свойства Integer и Double. При проверке с помощью тестера стратегий также возникают некоторые проблемы:

2019.11.25 13:28:25.463    2019.11.18 00:00:00   DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_OPTION_STRIKE property for DA6Z19
2019.11.25 13:28:25.463    2019.11.18 00:00:00   DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_MARGIN_HEDGED property for DA6Z19

2019.11.25 13:28:25.463    2019.11.18 00:00:00   DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_OPTION_MODE property for DA6Z19
2019.11.25 13:28:25.463    2019.11.18 00:00:00   DEBUG-TESTER : ERROR 4303 getting SYMBOL_OPTION_RIGHT property for DA6Z19

На живом графике все нормально.
 

У меня тут некоторые вкладки пропали в "Инструментах рынка" , конкретно нет вкладки " Маркет" ..... Так и задумано, или у меня какой то глюк в терминале?

Как советников то качать теперь?

 
Vasiliy Kolesov:

У меня тут некоторые вкладки пропали в "Инструментах рынка" , конкретно нет вкладки " Маркет" ..... Так и задумано, или у меня какой то глюк в терминале?

Как советников то качать теперь?

У меня такое было.
Обновил Internet Explorer до 11-ой версии, и вкладка появилась.
Свой пост нашел по этому вопросу - #5

и еще - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Проблема с маркетом.

Vladimir Karputov, 2019.10.10 10:14

Проверьте сообщения в терминале во вкладке "Журнал" - нет ли ошибки со старым браузером?

Терминал: нет вкладки "Маркет"


МТ5 не отображает вкладку МАРКЕТ
МТ5 не отображает вкладку МАРКЕТ
  • 2019.10.14
  • www.mql5.com
Загрузил платформу МТ5 с сайта брокера на VPS и на комп. На компе все нормально , подключился к торговому счету...
 
Sergey Golubev:

У меня такое было.
Обновил Internet Explorer до 11-ой версии, и вкладка появилась.
Свой пост нашел по этому вопросу - #5

и еще - 


Спасибо , щя проверю.

 

Билд 2226, последние три месяца я пользуюсь МТ5 и наблюдал это и в других билдах. У меня три графика, на каждом набор индикаторов, прикрепляемый через профиль (скрин Profile).

Ни с того, ни с сего, когда открываешь терминал, то один-два раза в неделю все индикаторы на текущем открывшемся профиле пропадают (скрин BugProfile).

На МТ4 за последние 7 лет у меня такой проблемы не было.

Где смотреть причину? Почему такое происходит?

Файлы:
Profile.png  147 kb
BugProfile.png  121 kb
 

Билд 2228.

1. После каждой сборки советника его настройки слетают на дефолтные, что дико неудобно и по сути вообще не позволяет запустить отладку с кастомными настройками.

2. В OnInit() TimeCurrent() возвращает 01.01.1970. Хотя не всегда. Пока точно не могу сказать, когда именно. Подозреваю, что когда начальный интервал тестирования задан ДО даты первых исторических тиков. Это баг или фича? Если фича, можно возвращать дату, когда реально начнётся тестирование? Т.е. исторические данные начинаются например с 01.01.2018, я задал интервал тестирования с 01.01.2016, сейчас он вернёт TimeCurrent() 01.01.1970, может лучше возвращать 01.01.2018? Иначе из самого советника становится неудобно отслеживать интервал, на каком он был запущен, такой информации в статистике тестирования нет.

 

По названиям MQL-программ крайне сложно иногда понять, что же она делает. Помогает #property description.

Но его возможно увидеть только при запуске. А для некоторых скриптов - совсем не увидеть.


Возможно ли сделать, чтобы при наведении на MQL-программу курсора мыши всплывало ее описание?

Видится ли это удобным другими форумчанами?

1...35363738394041424344454647484950
Новый комментарий