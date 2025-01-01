Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int Kperiod,

int Dperiod,

int slowing,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

ENUM_STO_PRICE price_field

)

Параметры

symbol

[in] Рабочий символ индикатора.

period

[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in] Период усреднения %K индикатора.

Dperiod

[in] Период усреднения %D индикатора.

slowing

[in] Период замедления индикатора.

ma_method

[in] Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in] Объект (Low/High или Close/Close) применения индикатора (значение перечисления ENUM_STO_PRICE).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.