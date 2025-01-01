ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыОсцилляторыCiStochasticCreate 

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool  Create(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // период
   int              Kperiod,         // период %K
   int              Dperiod,         // период %D
   int              slowing,         // период замедления
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // метод усреднения
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // применение
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ индикатора.

period

[in]  Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in]  Период усреднения %K индикатора.

Dperiod

[in]  Период усреднения %D индикатора.

slowing

[in]  Период замедления индикатора.

ma_method

[in]  Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in]  Объект (Low/High или Close/Close) применения индикатора (значение перечисления ENUM_STO_PRICE).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.