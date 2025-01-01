Create
Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().
bool Create(
Параметры
symbol
[in] Рабочий символ индикатора.
period
[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).
Kperiod
[in] Период усреднения %K индикатора.
Dperiod
[in] Период усреднения %D индикатора.
slowing
[in] Период замедления индикатора.
ma_method
[in] Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).
price_field
[in] Объект (Low/High или Close/Close) применения индикатора (значение перечисления ENUM_STO_PRICE).
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.