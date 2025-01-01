ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыОсцилляторы 

Группа классов "Осциляторы"

Этот раздел содержит детали работы с группой классов "Осциляторы" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Класс/группа

Описание

CiATR

Осциллятор "Average True Range"

CiBearsPower

Осциллятор "Bears Power"

CiBullsPower

Осциллятор "Bulls Power"

CiCCI

Осциллятор "Commodity Channel Index"

CiChaikin

Осциллятор "Chaikin Oscillator"

CiDeMarker

Осциллятор "DeMarker"

CiForce

Осциллятор "Force Index"

CiMACD

Осциллятор "Moving Averages Convergence-Divergence"

CiMomentum

Осциллятор "Momentum"

CiOsMA

Осциллятор "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)"

CiRSI

Осциллятор "Relative Strength Index"

CiRVI

Осциллятор "Relative Vigor Index"

CiStochastic

Осциллятор "Stochastic Oscillator"

CiWPR

Осциллятор "Williams' Percent Range"

CiTriX

Осциллятор "Triple Exponential Moving Averages Oscillator"