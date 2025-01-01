- CiATR
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDeMarker
- CiForce
- CiMACD
- CiMomentum
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiStochastic
- CiTriX
- CiWPR
Группа классов "Осциляторы"
Этот раздел содержит детали работы с группой классов "Осциляторы" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
|
Класс/группа
|
Описание
|
Осциллятор "Average True Range"
|
Осциллятор "Bears Power"
|
Осциллятор "Bulls Power"
|
Осциллятор "Commodity Channel Index"
|
Осциллятор "Chaikin Oscillator"
|
Осциллятор "DeMarker"
|
Осциллятор "Force Index"
|
Осциллятор "Moving Averages Convergence-Divergence"
|
Осциллятор "Momentum"
|
Осциллятор "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)"
|
Осциллятор "Relative Strength Index"
|
Осциллятор "Relative Vigor Index"
|
Осциллятор "Stochastic Oscillator"
|
Осциллятор "Williams' Percent Range"
|
Осциллятор "Triple Exponential Moving Averages Oscillator"