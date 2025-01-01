Виртуальные функции

Ключевое слово virtual служит спецификатором функции, который обеспечивает механизм для динамического выбора на этапе выполнения подходящей функции-члена среди функций базового и производного классов, структуры не могут иметь виртуальных функций. Оно может применяться для изменения объявлений только функций-членов.

Виртуальная функция, как и обычная функция, должна иметь исполняемое тело. При вызове семантика ее точно такая же, как и у остальных функций.

Виртуальная функция может замещаться в производном классе. Выбор того, какое определение функции вызвать для виртуальной функции, происходит динамически (на этапе выполнения). Типичный случай – когда базовый класс содержит виртуальную функцию, а производные классы имеют свои версии этой функции.

Указатель на базовый класс может указывать либо на объект базового класса, либо на объект производного класса. Выбор вызываемой функции-члена будет произведен на этапе выполнения и будет зависеть от типа объекта, а не от типа указателя. При отсутствии члена производного типа по умолчанию используется виртуальная функция базового класса.

Деструкторы всегда являются виртуальными, независимо от того, объявлены они с ключевым слово virtual или нет.

Рассмотрим использование виртуальных функций на примере программы MT5_Tetris.mq5. Во включаемом файле MT5_TetrisShape.mqh определен базовый класс CTetrisShape с виртуальной функцией Draw (рисовать).

//+------------------------------------------------------------------+

class CTetrisShape

{

protected:

int m_type;

int m_xpos;

int m_ypos;

int m_xsize;

int m_ysize;

int m_prev_turn;

int m_turn;

int m_right_border;

public:

void CTetrisShape();

void SetRightBorder(int border) { m_right_border=border; }

void SetYPos(int ypos) { m_ypos=ypos; }

void SetXPos(int xpos) { m_xpos=xpos; }

int GetYPos() { return(m_ypos); }

int GetXPos() { return(m_xpos); }

int GetYSize() { return(m_ysize); }

int GetXSize() { return(m_xsize); }

int GetType() { return(m_type); }

void Left() { m_xpos-=SHAPE_SIZE; }

void Right() { m_xpos+=SHAPE_SIZE; }

void Rotate() { m_prev_turn=m_turn; if(++m_turn>3) m_turn=0; }

virtual void Draw() { return; }

virtual bool CheckDown(int& pad_array[]);

virtual bool CheckLeft(int& side_row[]);

virtual bool CheckRight(int& side_row[]);

};

Далее для каждого производного класса эта функция реализована в соответствии с особенностями класса-потомка. Например, первая фигура CTetrisShape1 имеет свою реализацию функции Draw():

class CTetrisShape1 : public CTetrisShape

{

public:

//--- отрисовка фигуры

virtual void Draw()

{

int i;

string name;

//---

if(m_turn==0 || m_turn==2)

{

//--- горизонтальная палка

for(i=0; i<4; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos+i*SHAPE_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos);

}

}

else

{

//--- вертикальная палка

for(i=0; i<4; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos+i*SHAPE_SIZE);

}

}

}

}

Фигура квадрат описана классом CTetrisShape6 и имеет собственную реализацию метода Draw():

class CTetrisShape6 : public CTetrisShape

{

public:

//--- отрисовка фигуры

virtual void Draw()

{

int i;

string name;

//---

for(i=0; i<2; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos+i*SHAPE_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos);

}

for(i=2; i<4; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos+(i-2)*SHAPE_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos+SHAPE_SIZE);

}

}

};

В зависимости от того, объект какого класса создан, вызывается виртуальная функция того или иного производного класса.

void CTetrisField::NewShape()

{

//--- случайным образом создаём одну из 7 возможных фигур

int nshape=rand()%7;

switch(nshape)

{

case 0: m_shape=new CTetrisShape1; break;

case 1: m_shape=new CTetrisShape2; break;

case 2: m_shape=new CTetrisShape3; break;

case 3: m_shape=new CTetrisShape4; break;

case 4: m_shape=new CTetrisShape5; break;

case 5: m_shape=new CTetrisShape6; break;

case 6: m_shape=new CTetrisShape7; break;

}

//--- отрисовываем

m_shape.Draw();

//---

}

Модификатор override означает, что объявляемая функция обязательно должна переопределить метод родительского класса. Использование этого модификатора позволяет избежать ошибок при переопределении, таких как случайное изменение сигнатуры метода. Например, в базовом классе определен метод func, принимающий в качестве аргумента переменную типа int:

class CFoo

{

void virtual func(int x) const { }

};

Далее метод переопределяется в наследуемом классе:

class CBar : public CFoo

{

void func(short x) { }

};

Но по ошибке тип аргумента изменяется с int на short. Фактически, в этом случае уже происходит не переопределение, а перегрузка метода. Действуя в соответствии с алгоритмом определения перегруженной функции, в определенных ситуациях компилятор может выбрать метод, определенный в базовом классе, вместо переопределенного метода.

Чтобы избежать подобных ошибок, к переопределяемому методу следует явно добавлять модификатор override.

class CBar : public CFoo

{

void func(short x) override { }

};

Если при переопределении будет изменена сигнатура метода, компилятор не сможет найти в родительском классе метод с точной такой же сигнатурой и выдаст ошибку компиляции:

'CBar::func' method is declared with 'override' specifier but does not override any base class method

Модификатор final действует наоборот — он запрещает переопределение метода в классах-наследниках. Если реализация метода самодостаточна и полностью завершена, объявите его с модификатором final, чтобы он гарантированно не был изменен в последующем.

class CFoo

{

void virtual func(int x) final { }

};



class CBar : public CFoo

{

void func(int) { }

};



При попытке переопределения метода с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:

'CFoo::func' method declared as 'final' cannot be overridden by 'CBar::func'

see declaration of 'CFoo::func'

