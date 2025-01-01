Свойства файлов

Для получения свойств файлов используется функция FileGetInteger(), которой при вызове передается идентификатор требуемого свойства из перечисления ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание идентификатора FILE_EXISTS Проверка на существование FILE_CREATE_DATE Дата создания FILE_MODIFY_DATE Дата последнего изменения FILE_ACCESS_DATE Дата последнего доступа к файлу FILE_SIZE Размер файла в байтах FILE_POSITION Позиция указателя в файле FILE_END Получение признака конца файла FILE_LINE_END Получение признака конца строки FILE_IS_COMMON Файл открыт в общей папке всех клиентских терминалов (смотри FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT Файл открыт как текстовый (смотри FILE_TXT) FILE_IS_BINARY Файл открыт как бинарный (смотри FILE_BIN) FILE_IS_CSV Файл открыт как CSV (смотри FILE_CSV) FILE_IS_ANSI Файл открыт как ANSI (смотри FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE Файл открыт с возможностью чтения (смотри FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE Файл открыт с возможностью записи (смотри FILE_WRITE)

Функция FileGetInteger() имеет два варианта вызова. В первом варианте для получения свойств файла указывается его хэндл, полученный при открытии файла функцией FileOpen(). Этот вариант позволяет получить все свойства файла.

Второй вариант функции FileGetInteger() возвращает значения свойств файла по его имени. В этом варианте можно получить только следующие общие свойства:

FILE_EXISTS – существование указанного по имени файла;

FILE_CREATE_DATE – дата создания файла с указанным именем;

FILE_MODIFY_DATE – дата изменения файла с указанным именем;

FILE_ACCESS_DATE – дата последнего доступа к файлу с указанным именем;

FILE_SIZE – размер файла с указанным именем.

При попытке получения других свойств, кроме указанных выше, второй вариант вызова функции FileGetInteger() вернет ошибку.