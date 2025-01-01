- Флаги открытия файлов
Для получения свойств файлов используется функция FileGetInteger(), которой при вызове передается идентификатор требуемого свойства из перечисления ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
Идентификатор
|
Описание идентификатора
|
FILE_EXISTS
|
Проверка на существование
|
FILE_CREATE_DATE
|
Дата создания
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Дата последнего изменения
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Дата последнего доступа к файлу
|
FILE_SIZE
|
Размер файла в байтах
|
FILE_POSITION
|
Позиция указателя в файле
|
FILE_END
|
Получение признака конца файла
|
FILE_LINE_END
|
Получение признака конца строки
|
FILE_IS_COMMON
|
Файл открыт в общей папке всех клиентских терминалов (смотри FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
Файл открыт как текстовый (смотри FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
Файл открыт как бинарный (смотри FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
Файл открыт как CSV (смотри FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
Файл открыт как ANSI (смотри FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
Файл открыт с возможностью чтения (смотри FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Файл открыт с возможностью записи (смотри FILE_WRITE)
Функция FileGetInteger() имеет два варианта вызова. В первом варианте для получения свойств файла указывается его хэндл, полученный при открытии файла функцией FileOpen(). Этот вариант позволяет получить все свойства файла.
Второй вариант функции FileGetInteger() возвращает значения свойств файла по его имени. В этом варианте можно получить только следующие общие свойства:
- FILE_EXISTS – существование указанного по имени файла;
- FILE_CREATE_DATE – дата создания файла с указанным именем;
- FILE_MODIFY_DATE – дата изменения файла с указанным именем;
- FILE_ACCESS_DATE – дата последнего доступа к файлу с указанным именем;
- FILE_SIZE – размер файла с указанным именем.
При попытке получения других свойств, кроме указанных выше, второй вариант вызова функции FileGetInteger() вернет ошибку.