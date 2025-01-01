ДокументацияРазделы
Свойства файлов

Для получения свойств файлов используется функция FileGetInteger(), которой при вызове передается идентификатор требуемого свойства из перечисления ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор

Описание идентификатора

FILE_EXISTS

Проверка на существование

FILE_CREATE_DATE

Дата создания

FILE_MODIFY_DATE

Дата последнего изменения

FILE_ACCESS_DATE

Дата последнего доступа к файлу

FILE_SIZE

Размер файла в байтах

FILE_POSITION

Позиция указателя в файле

FILE_END

Получение признака конца файла

FILE_LINE_END

Получение признака конца строки

FILE_IS_COMMON

Файл открыт в общей папке всех клиентских терминалов (смотри FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

Файл открыт как текстовый (смотри FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

Файл открыт как бинарный (смотри FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

Файл открыт как CSV (смотри FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

Файл открыт как ANSI (смотри FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

Файл открыт с возможностью чтения (смотри FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

Файл открыт с возможностью записи (смотри FILE_WRITE)

Функция FileGetInteger() имеет два варианта вызова. В первом варианте для получения свойств файла указывается его хэндл, полученный при открытии файла функцией FileOpen(). Этот вариант позволяет получить все свойства файла.

Второй вариант функции FileGetInteger() возвращает значения свойств файла по его имени. В этом варианте можно получить только следующие общие свойства:

  • FILE_EXISTS – существование указанного по имени файла;
  • FILE_CREATE_DATE – дата создания файла с указанным именем;
  • FILE_MODIFY_DATE – дата изменения файла с указанным именем;
  • FILE_ACCESS_DATE – дата последнего доступа к файлу с указанным именем;
  • FILE_SIZE – размер файла с указанным именем.

При попытке получения других свойств, кроме указанных выше, второй вариант вызова функции FileGetInteger() вернет ошибку.