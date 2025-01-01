Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты объектов
- Типы объектов
- Свойства объектов
- Способы привязки объектов
- Угол привязки
- Видимость объектов
- Уровни волн Эллиотта
- Объекты Ганна
- Набор Web-цветов
- Wingdings
Константы объектов
Предусмотрено 44 графических объекта, которые можно создавать и отображать на ценовом графике. Все константы для работы с объектами разбиты на 9 групп:
- Типы объектов – идентификаторы графических объектов;
- Свойства объектов – работа со свойствами графических объектов;
- Способы привязки объектов – константы позиционирования объектов на графике;
- Угол привязки – позволяет установить угла графика, относительно которого производится позиционирование объекта в пикселях;
- Видимость объектов – задание таймфреймов, на которых объект является видимым;
- Уровни волн Эллиотта – градация волновой разметки;
- Объекты Ганна – константы тренда для веера Ганна и сетки Ганна;
- Набор Web-цветов – константы предопределенных Web-цветов;
- Wingdings – коды символов шрифта Wingdings.