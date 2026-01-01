ColorToPRGB

Преобразует тип color в тип uint для получения premultiplied ARGB-представления цвета — PRGB. PRGB формат цвета используется при создании графического ресурса, вывода текста и в классе стандартной библиотеки CCanvas с форматом цвета COLOR_FORMAT_ARGB_RAW (компоненты не обрабатываются терминалом и должны быть корректно подготовлены пользователем).

uint ColorToPRGB(

color clr,

uchar alpha=255

);

Параметры

clr

[in] Значение цвета в переменной типа color.

alpha

[in] Значение альфа-канала, для получения цвета в формате ARGB. Задается значением от 0 (цвет накладываемого пикселя совсем не меняет отображения нижележащего пикселя) до 255 (цвет накладывается полностью и перекрывает собою цвет нижележащего пикселя). Прозрачность цвета в процентом выражении вычисляется как (1-alpha/255)*100%, то есть чем меньше значение альфа-канала, тем более прозрачен цвет.

Возвращаемое значение

Представление цвета в формате ARGB, где в четырех байтах типа uint прописаны по порядку значения Alfa, Red, Green, Blue (альфа-канал, красный, зеленый, голубой).

Примечание

Чем PRGB отличается от ARGB?

Существуют два распространенных представления RGBA-цвета с альфа-каналом:

straight (обычное) ARGB — RGB хранятся “как есть”, альфа отдельно;

premultiplied (PRGB) — RGB уже умножены на альфу.

Режим COLOR_FORMAT_ARGB_RAW предполагает, что цветовые компоненты уже корректно подготовлены и терминал их не “нормализует/не пересчитывает”. Поэтому в сценариях, где ожидается premultiplied-цвет, нужно передавать именно PRGB, иначе возможны визуальные артефакты/несовпадения при отрисовке.

PRGB цвет вычисляется по формуле:

R = R * A / 255

G = G * A / 255

B = B * A / 255

A = A

Особые случаи:

при alpha = 255 результат совпадает с ColorToARGB(clr,255) (предумножение не меняет RGB);

при alpha = 0 результат становится 0x00000000 (полностью прозрачный пиксель, RGB = 0).

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

uchar alpha = 0x55; // 0x55 = 85; прозрачность ~ (255-85)/255 * 100% = 66.7%

color c = clrWhite;



PrintFormat("0x%.8X - %s", c, ColorToString(c,true));

PrintFormat("0x%.8X - ARGB (straight)", ColorToARGB(c, alpha));

PrintFormat("0x%.8X - PRGB (premultiplied)", ColorToPRGB(c, alpha));

/*

0x00FFFFFF - clrWhite

0x55FFFFFF - ARGB (straight)

0x55555555 - PRGB (premultiplied)

*/

}

Смотри также

Ресурсы, ColorToARGB, ResourceCreate(), TextOut(), Тип color, Типы char, short, int и long