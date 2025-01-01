- Предопределенные макроподстановки
Для проверки типа указателя объекта предназначена функция CheckPointer(), которая возвращает значение из перечисления ENUM_POINTER_TYPE. В случае использования некорректного указателя исполнение программы будет немедленно прервано.
Объекты, созданные оператором new, имеют тип POINTER_DYNAMIC. Только для таких указателей можно и нужно использовать оператор уничтожения delete().
Все остальные указатели имеют тип POINTER_AUTOMATIC, что означает, что данный объект был создан автоматически средой исполнения mql5-программы. Такие объекты уничтожаются после использования также автоматически.
ENUM_POINTER_TYPE
|
Константа
|
Описание
|
POINTER_INVALID
|
Некорректный указатель
|
POINTER_DYNAMIC
|
Указатель объекта, созданного оператором new
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Указатель любого объекта, созданного автоматически (без использования new())
