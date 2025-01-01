Проверка указателя объекта

Для проверки типа указателя объекта предназначена функция CheckPointer(), которая возвращает значение из перечисления ENUM_POINTER_TYPE. В случае использования некорректного указателя исполнение программы будет немедленно прервано.

Объекты, созданные оператором new, имеют тип POINTER_DYNAMIC. Только для таких указателей можно и нужно использовать оператор уничтожения delete().

Все остальные указатели имеют тип POINTER_AUTOMATIC, что означает, что данный объект был создан автоматически средой исполнения mql5-программы. Такие объекты уничтожаются после использования также автоматически.

ENUM_POINTER_TYPE

Константа Описание POINTER_INVALID Некорректный указатель POINTER_DYNAMIC Указатель объекта, созданного оператором new POINTER_AUTOMATIC Указатель любого объекта, созданного автоматически (без использования new())

Смотри также

Ошибки выполнения, Оператор уничтожения объекта delete, CheckPointer()