ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыИменованные константыПроверка указателя объекта 

Проверка указателя объекта

Для проверки типа указателя объекта предназначена функция CheckPointer(), которая возвращает значение из перечисления ENUM_POINTER_TYPE. В случае использования некорректного указателя исполнение программы будет немедленно прервано.

Объекты, созданные оператором new, имеют тип POINTER_DYNAMIC. Только для таких указателей можно и нужно использовать оператор уничтожения delete().

Все остальные указатели имеют тип POINTER_AUTOMATIC, что означает, что данный объект был создан автоматически средой исполнения mql5-программы. Такие объекты уничтожаются после использования также автоматически.

ENUM_POINTER_TYPE

Константа

Описание

POINTER_INVALID

Некорректный указатель

POINTER_DYNAMIC

Указатель объекта, созданного оператором new

POINTER_AUTOMATIC

Указатель любого объекта, созданного автоматически (без использования new())

Смотри также

Ошибки выполнения, Оператор уничтожения объекта delete, CheckPointer()