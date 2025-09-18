Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 7): Советник Signal Pulse

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Введение

В этой статье мы рассмотрим разработку MQL5-советника Signal Pulse на языке MQL5. Советник будет использовать комбинацию индикаторов Bollinger Bands и Stochastic Oscillator на трех различных таймфреймах для обнаружения сигналов покупки и продажи. Цель советника — помочь трейдерам принимать обоснованные решения, подтверждая сигналы с нескольких таймфреймов перед входом в сделку. Мы включили несколько таймфреймов, полосы Боллинджера (BB) и стохастический осциллятор для генерации сигналов. Наша цель — свести к минимуму ложные сигналы, которые могут доставить неприятности трейдерам. Объединяя эти элементы, мы стремимся повысить точность наших торговых сигналов. Ниже я составил таблицу важности каждого компонента в нашем инструменте генерации сигналов.

Несколько таймфреймов

Польза Описание Управление рисками Использование нескольких таймфреймов позволяет советнику анализировать рынок с разных точек зрения, снижая влияние ложных сигналов и улучшая управление рисками. Уверенность в сигналах Подтверждая сигналы на нескольких таймфреймах, советник получает уверенность в направлении торговли, снижая вероятность входа в сделку со слабым или ложным сигналом. Диверсификация Анализ нескольких таймфреймов обеспечивает более диверсифицированное представление о рынке, позволяя советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и принимать более обоснованные торговые решения.

Стохастик

Польза Описание Состояния перекупленности/перепроданности

Стохастик помогает определить состояния перекупленности и перепроданности, указывая на потенциальные точки разворота на рынке.

Инструмент подтверждения

Стохастик служит инструментом подтверждения для полос Боллинджера, гарантируя, что советник не войдет в сделку, основываясь исключительно на сигналах Боллинджера.

Сортировка ложных сигналов

Используя стохастик, советник может отфильтровывать ложные сигналы, генерируемые полосами Боллинджера, особенно в периоды высокой волатильности.



Полосы Боллинджера

Польза Описание Индикация волатильности

Полосы Боллинджера показывают уровень волатильности на рынке, помогая советнику понять настроение рынка и потенциальные торговые возможности.

Уровни поддержки/сопротивления

Полосы Боллинджера действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления, предоставляя советнику потенциальные точки входа и выхода.

Подтверждение тренда

Ширина полос Боллинджера может подтвердить или опровергнуть наличие тренда, помогая советнику принимать обоснованные торговые решения.



Взаимодействие между несколькими таймфреймами, стохастиком и полосами Боллинджера (BB) значительно повышает эффективность советника в генерации надежных торговых сигналов и управлении рисками. Анализируя сигналы на различных таймфреймах, советник гарантирует, что торговые возможности подтверждаются сильным сочетанием индикаторов Stochastic и BB. Такой многомерный подход снижает вероятность ложных сигналов, поскольку советник выявляет потенциальные сделки только при наличии убедительных доказательств в поддержку решения. В результате сочетание этих элементов повышает надежность генерируемых сигналов и улучшает общее управление рисками, позволяя трейдерам принимать более обоснованные решения.





Стратегия

Скрипт Signal Pulse генерирует торговые сигналы на основе выравнивания полос Боллинджера и стохастического осциллятора на трех таймфреймах (M15, M30 и H1). Условия для каждого сигнала следующие:

Сигнал на покупку

Состояние полос Боллинджера: Цена касается нижней полосы Боллинджера на всех трех таймфреймах. Состояние стохастического осциллятора: Стохастический осциллятор указывает на состояние перепроданности на всех трех таймфреймах, обычно ниже 20. Требование подтверждения: Для формирования сигнала на покупку оба условия должны быть выполнены одновременно на таймфреймах M15, M30 и H1.

Рис 1. Условия на покупку



Сигнал на продажу

Состояние полос Боллинджера: Цена касается верхней полосы Боллинджера на всех трех таймфреймах. Состояние стохастического осциллятора: Стохастический осциллятор указывает на состояние перекупленности на всех трех таймфреймах, обычно выше 80. Требование подтверждения: Для формирования сигнала на продажу оба условия должны быть выполнены одновременно на таймфреймах M15, M30 и H1.

Рис 2. Условия продажи

Визуализируем этот процесс с помощью диаграммы ниже.

Рис. 3. Генерация сигнала





Код MQL5



#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1 = PERIOD_M15 ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2 = PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3 = PERIOD_H1 ; input int BB_Period = 20 ; input double BB_Deviation = 2.0 ; input int K_Period = 14 ; input int D_Period = 3 ; input int Slowing = 3 ; input double SignalOffset = 10.0 ; input int TestBars = 10 ; input double MinArrowDistance = 5.0 ; struct SignalInfo { datetime time; double price; bool isBuySignal; }; datetime signalTimes[]; double signalPrices[]; bool signalBuySignals[]; bool GetBollingerBands( ENUM_TIMEFRAMES timeframe, double &upper, double &lower, double &middle) { int handle = iBands ( Symbol (), timeframe, BB_Period, 0 , BB_Deviation, PRICE_CLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating iBands for timeframe: " , timeframe); return false ; } double upperBand[], middleBand[], lowerBand[]; if (! CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 , upperBand) || ! CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 , middleBand) || ! CopyBuffer (handle, 2 , 0 , 1 , lowerBand)) { Print ( "Error copying iBands buffer for timeframe: " , timeframe); IndicatorRelease (handle); return false ; } upper = upperBand[ 0 ]; middle = middleBand[ 0 ]; lower = lowerBand[ 0 ]; IndicatorRelease (handle); return true ; } bool GetStochastic( ENUM_TIMEFRAMES timeframe, double &k_value, double &d_value) { int handle = iStochastic ( Symbol (), timeframe, K_Period, D_Period, Slowing, MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating iStochastic for timeframe: " , timeframe); return false ; } double kBuffer[], dBuffer[]; if (! CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 , kBuffer) || ! CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 , dBuffer)) { Print ( "Error copying iStochastic buffer for timeframe: " , timeframe); IndicatorRelease (handle); return false ; } k_value = kBuffer[ 0 ]; d_value = dBuffer[ 0 ]; IndicatorRelease (handle); return true ; } void CheckAndGenerateSignal() { double upper1, lower1, middle1, close1; double upper2, lower2, middle2, close2; double upper3, lower3, middle3, close3; double k1, d1, k2, d2, k3, d3; if (!GetBollingerBands(Timeframe1, upper1, lower1, middle1) || !GetBollingerBands(Timeframe2, upper2, lower2, middle2) || !GetBollingerBands(Timeframe3, upper3, lower3, middle3)) { Print ( "Error retrieving Bollinger Bands data." ); return ; } if (!GetStochastic(Timeframe1, k1, d1) || !GetStochastic(Timeframe2, k2, d2) || !GetStochastic(Timeframe3, k3, d3)) { Print ( "Error retrieving Stochastic data." ); return ; } close1 = iClose ( Symbol (), Timeframe1, 0 ); close2 = iClose ( Symbol (), Timeframe2, 0 ); close3 = iClose ( Symbol (), Timeframe3, 0 ); bool buySignal = (close1 <= lower1 && close2 <= lower2 && close3 <= lower3) && (k1 < 5 && k2 < 5 && k3 < 5 ); bool sellSignal = (close1 >= upper1 && close2 >= upper2 && close3 >= upper3) && (k1 > 95 && k2 > 95 && k3 > 95 ); if (buySignal && !ArrowExists(close1)) { Print ( "Buy signal detected on all timeframes with Stochastic confirmation!" ); string arrowName = "BuySignal" + IntegerToString ( TimeCurrent ()); ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), close1); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ArrayResize (signalTimes, ArraySize (signalTimes) + 1 ); ArrayResize (signalPrices, ArraySize (signalPrices) + 1 ); ArrayResize (signalBuySignals, ArraySize (signalBuySignals) + 1 ); signalTimes[ ArraySize (signalTimes) - 1 ] = TimeCurrent (); signalPrices[ ArraySize (signalPrices) - 1 ] = close1; signalBuySignals[ ArraySize (signalBuySignals) - 1 ] = true ; } if (sellSignal && !ArrowExists(close1)) { Print ( "Sell signal detected on all timeframes with Stochastic confirmation!" ); string arrowName = "SellSignal" + IntegerToString ( TimeCurrent ()); ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), close1); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ArrayResize (signalTimes, ArraySize (signalTimes) + 1 ); ArrayResize (signalPrices, ArraySize (signalPrices) + 1 ); ArrayResize (signalBuySignals, ArraySize (signalBuySignals) + 1 ); signalTimes[ ArraySize (signalTimes) - 1 ] = TimeCurrent (); signalPrices[ ArraySize (signalPrices) - 1 ] = close1; signalBuySignals[ ArraySize (signalBuySignals) - 1 ] = false ; } } bool ArrowExists( double price) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signalPrices); i++) { if ( MathAbs (signalPrices[i] - price) <= MinArrowDistance) { return true ; } } return false ; } void OnTick () { CheckAndGenerateSignal(); } void OnDeinit ( const int reason) { long chart_id = 0 ; for ( int i = ObjectsTotal (chart_id) - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName (chart_id, i); if ( StringFind (name, "Signal" ) != - 1 ) { ObjectDelete (chart_id, name); } } Print ( "Multitimeframe Bollinger-Stochastic Analyzer deinitialized." ); }





Разбор кода

Заголовок, свойства и входные параметры

В этом разборе советника Signal Pulse шаг за шагом будут рассмотрены различные компоненты советника, механизмы его работы и базовая логика функционала.

В самом начале нашего советника мы включаем заголовок, который предоставляет необходимые метаданные. Они состоят из названия советника, сведений об авторских правах и ссылок. Но что нам действительно важно как трейдерам, так это входные параметры. Эти настраиваемые параметры позволяют вам адаптировать поведение советника в соответствии с вашим стилем торговли.

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.00" input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1 = PERIOD_M15 ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2 = PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3 = PERIOD_H1 ; input int BB_Period = 20 ; input double BB_Deviation = 2.0 ; input int K_Period = 14 ; input int D_Period = 3 ; input int Slowing = 3 ; input double SignalOffset = 10.0 ; input int TestBars = 10 ; input double MinArrowDistance = 5.0 ;

Отслеживание сигналов и структуры

Здесь мы указываем различные таймфреймы (M15, M30 и H1), что позволяет анализировать динамику цен за несколько периодов. Мы также определяем параметры полос Боллинджера, такие как период и отклонение, а также настройки стохастического осциллятора, включая его периоды %K и %D. Мы даже включили визуальные настройки для стрелок, которые будут отмечать сигналы покупки и продажи на графике, а также параметры, предназначенные для минимизации визуального беспорядка путем предотвращения перекрытия стрелок.

Далее мы определяем структуру SignalInfo, которая играет важную роль в организации наших торговых сигналов. Структура собирает информацию о том, когда произошел сигнал, какой была цена в тот момент и был ли это сигнал на покупку или продажу. Кроме того, мы настраиваем массивы для динамического хранения этой информации.

struct SignalInfo { datetime time; double price; bool isBuySignal; }; datetime signalTimes[]; double signalPrices[]; bool signalBuySignals[];

Функции поиска индикаторов

Благодаря массивам signalTimes, signalPrices и signalBuySignals мы фиксируем торговые сигналы, которые советник генерирует с течением времени, что значительно упрощает обработку множественных сигналов и позволяет избежать путаницы.

Теперь давайте подробнее рассмотрим функции, которые мы используем для извлечения значений индикаторов, в частности, полос Боллинджера и стохастических индикаторов.

bool GetBollingerBands( ENUM_TIMEFRAMES timeframe, double &upper, double &lower, double &middle) { int handle = iBands ( Symbol (), timeframe, BB_Period, 0 , BB_Deviation, PRICE_CLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating iBands for timeframe: " , timeframe); return false ; } double upperBand[], middleBand[], lowerBand[]; if (! CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 , upperBand) || ! CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 , middleBand) || ! CopyBuffer (handle, 2 , 0 , 1 , lowerBand)) { Print ( "Error copying iBands buffer for timeframe: " , timeframe); IndicatorRelease (handle); return false ; } upper = upperBand[ 0 ]; middle = middleBand[ 0 ]; lower = lowerBand[ 0 ]; IndicatorRelease (handle); return true ; } bool GetStochastic( ENUM_TIMEFRAMES timeframe, double &k_value, double &d_value) { int handle = iStochastic ( Symbol (), timeframe, K_Period, D_Period, Slowing, MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating iStochastic for timeframe: " , timeframe); return false ; } double kBuffer[], dBuffer[]; if (! CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 , kBuffer) || ! CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 , dBuffer)) { Print ( "Error copying iStochastic buffer for timeframe: " , timeframe); IndicatorRelease (handle); return false ; } k_value = kBuffer[ 0 ]; d_value = dBuffer[ 0 ]; IndicatorRelease (handle); return true ; }

Первая функция,(), извлекает верхний, средний и нижний уровни полос Боллинджера для заданного таймфрейма. Он создает хэндл для индикатора и проверяет, был ли он успешно создан. Если все в порядке, он копирует значения полос в массивы, которые мы позже можем использовать в нашей торговой логике. Аналогично, функция() извлекает значения %K и %D стохастического осциллятора. Он использует те же процедуры проверки ошибок и копирования данных, гарантируя, что мы всегда получаем точные данные для принятия решений.

Проверка и генерация сигналов

Теперь перейдем к функции CheckAndGenerateSignal(), которая содержит основную логику нашего советника. Функция вызывает наши ранее определенные функции индикатора для сбора данных из полос Боллинджера и стохастических индикаторов по всем указанным таймфреймам. Кроме того, она извлекает последние цены закрытия для этих таймфреймов.

Функция проверяет сигналы на покупку и продажу на основе текущих рыночных условий. Сигнал на покупку срабатывает, когда цены закрытия опускаются ниже нижней полосы Боллинджера, а значения стохастика указывают на состояние перепроданности (менее 5). И наоборот, сигналы на продажу возникают, когда цены превышают верхнюю полосу Боллинджера, а показания стохастика превышают 95, что указывает на состояние перекупленности.

void CheckAndGenerateSignal() { double upper1, lower1, middle1, close1; double upper2, lower2, middle2, close2; double upper3, lower3, middle3, close3; double k1, d1, k2, d2, k3, d3; if (!GetBollingerBands(Timeframe1, upper1, lower1, middle1) || !GetBollingerBands(Timeframe2, upper2, lower2, middle2) || !GetBollingerBands(Timeframe3, upper3, lower3, middle3)) { Print ( "Error retrieving Bollinger Bands data." ); return ; } if (!GetStochastic(Timeframe1, k1, d1) || !GetStochastic(Timeframe2, k2, d2) || !GetStochastic(Timeframe3, k3, d3)) { Print ( "Error retrieving Stochastic data." ); return ; } close1 = iClose ( Symbol (), Timeframe1, 0 ); close2 = iClose ( Symbol (), Timeframe2, 0 ); close3 = iClose ( Symbol (), Timeframe3, 0 ); bool buySignal = (close1 <= lower1 && close2 <= lower2 && close3 <= lower3) && (k1 < 5 && k2 < 5 && k3 < 5 ); bool sellSignal = (close1 >= upper1 && close2 >= upper2 && close3 >= upper3) && (k1 > 95 && k2 > 95 && k3 > 95 ); if (buySignal && !ArrowExists(close1)) { Print ( "Buy signal detected on all timeframes with Stochastic confirmation!" ); string arrowName = "BuySignal" + IntegerToString ( TimeCurrent ()); ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), close1); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ArrayResize (signalTimes, ArraySize (signalTimes) + 1 ); ArrayResize (signalPrices, ArraySize (signalPrices) + 1 ); ArrayResize (signalBuySignals, ArraySize (signalBuySignals) + 1 ); signalTimes[ ArraySize (signalTimes) - 1 ] = TimeCurrent (); signalPrices[ ArraySize (signalPrices) - 1 ] = close1; signalBuySignals[ ArraySize (signalBuySignals) - 1 ] = true ; } if (sellSignal && !ArrowExists(close1)) { Print ( "Sell signal detected on all timeframes with Stochastic confirmation!" ); string arrowName = "SellSignal" + IntegerToString ( TimeCurrent ()); ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), close1); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ArrayResize (signalTimes, ArraySize (signalTimes) + 1 ); ArrayResize (signalPrices, ArraySize (signalPrices) + 1 ); ArrayResize (signalBuySignals, ArraySize (signalBuySignals) + 1 ); signalTimes[ ArraySize (signalTimes) - 1 ] = TimeCurrent (); signalPrices[ ArraySize (signalPrices) - 1 ] = close1; signalBuySignals[ ArraySize (signalBuySignals) - 1 ] = false ; } }

Более того, перед тем, как разместить стрелку для обозначения сигнала на графике, функция проверяет, что существующая стрелка не перекрывается, путем вызова функции ArrowExists(). Если все верно, она создает соответствующую стрелку и сохраняет информацию о сигнале в наших ранее определенных массивах.

Проверка существования стрелки

Функция ArrowExists() позволяет отрисовать аккуратный график, проверяя, находится ли какая-либо существующая стрелка вблизи цены текущего сигнала. Это предотвращает наложение нескольких стрелок, что могло бы привести к путанице. Сравнивая новую цену сигнала с ценами, хранящимися в массиве signalPrices, мы определяем, находится ли существующая стрелка достаточно близко, чтобы пропустить создание новой.

bool ArrowExists( double price) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signalPrices); i++) { if ( MathAbs (signalPrices[i] - price) <= MinArrowDistance) { return true ; } } return false ; }

Функции OnTick и OnDeinit

Наконец, у нас есть функции OnTick() и OnDeinit(). Функция OnTick() вызывается каждый раз при появлении нового рыночного тика, гарантируя, что наш советник остается отзывчивым и актуальным. Она вызывает функцию CheckAndGenerateSignal() для переоценки потенциальных торговых сигналов на основе последних данных.

Напротив, функция OnDeinit() вызывается при удалении советника с графика или закрытии терминала. Его задача — очищать все графические объекты, созданные советником, в частности стрелки, обозначающие сигналы покупки и продажи, тем самым поддерживая порядок на графике.

void OnTick () { CheckAndGenerateSignal(); } void OnDeinit ( const int reason) { long chart_id = 0 ; for ( int i = ObjectsTotal (chart_id) - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName (chart_id, i); if ( StringFind (name, "Signal" ) != - 1 ) { ObjectDelete (chart_id, name); } } Print ( "Multitimeframe Bollinger-Stochastic Analyzer deinitialized." ); }

Кроме того, в советнике Signal Pulse мы скорректировали пороговые уровни для стохастического осциллятора, чтобы гарантировать генерацию только самых надежных сигналов. Эти корректировки направлены на подтверждение того, что рынок находится в экстремальных условиях — либо перепродан для сигналов на покупку, либо перекуплен для сигналов на продажу, — прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Состояние перепроданности: сигнал на покупку

bool buySignal = (close1 <= lower1 && close2 <= lower2 && close3 <= lower3) && (k1 < 5 && k2 < 5 && k3 < 5 );

Для сигнала на покупку цена должна быть на уровне или ниже нижней полосы Боллинджера на всех трех таймфреймах (M15, M30, H1), что указывает на сильное давление вниз. Кроме того, значение %K стохастического осциллятора должно быть меньше 5 на всех трех таймфреймах. Это значение указывает на состояние крайней перепроданности, при котором рынок с большой вероятностью развернется вверх. Более строгий порог < 5 гарантирует, что советник будет рассматривать только те сигналы, где вероятность разворота достаточно высока.

Состояние перекупленности: сигнал на продажу

bool sellSignal = (close1 >= upper1 && close2 >= upper2 && close3 >= upper3) && (k1 > 95 && k2 > 95 && k3 > 95 );

Для сигнала на продажу цена должна находиться на уровне или выше верхней полосы Боллинджера на всех трех таймфреймах, что указывает на сильный восходящий импульс, который может вскоре развернуться. Значение %K стохастического осциллятора должно превышать 95 на всех таймфреймах, что сигнализирует о состоянии крайней перекупленности, при котором рынок, вероятно, станет медвежьим. Это строгое условие гарантирует, что советник избежит ложных сигналов на продажу во время умеренных ценовых движений или консолидаций.





Тестирование и результаты

Тестирование на исторических данных

1. Загрузка исторических данных

Тестирование на истории является важнейшим компонентом разработки советников, позволяя трейдерам анализировать эффективность своего советника на исторических ценовых данных. Это помогает определить прибыльность, точность и надежность советника, позволяя трейдерам усовершенствовать свою стратегию и оптимизировать ее производительность.

Чтобы начать тестирование на истории, необходимо загрузить высококачественные исторические данные на уровне тиков для выбранного инструмента и таймфреймов. Эти данные послужат основой для оценки эффективности работы советника. Крайне важно обеспечить точность и надежность данных, поскольку любые несоответствия могут привести к неверным выводам о работе советника.

2. Установка параметров тестирования

Символ - выбрать валютную пару или актив для торговли.

Период - использовать те же таймфреймы, что и в настройках советника (например, M15, M30, H1).

Спред - установить реалистичный или фиксированный спред, чтобы имитировать торговые издержки и убедиться, что результаты соответствуют реальным торговым условиям.

Оптимизация - протестировать входные параметры (например, период полос Боллинджера, пороговые значения стохастика) для достижения оптимальной производительности.

3. Оценка результатов

Прибыльность: оценить чистую прибыль советника и фактор прибыли, чтобы определить его общую рентабельность.

Риск: оценить максимальную просадку, чтобы оценить устойчивость советника к риску.

Коэффициент прибыльных сделок и частота сделок: проанализировать количество прибыльных сделок и частоту сделок, чтобы понять эффективность советника в различных рыночных условиях.

После загрузки данных пришло время настроить тестер стратегий в MetaTrader, задав необходимые параметры. Они включают в себя:После настройки параметров тестирования настало время проанализировать выходные показатели:

Давайте рассмотрим результаты тестирования, представленные ниже.

Рис 4. Результаты теста 1

Рис. 5. Результаты теста 2

Графики выше иллюстрируют тест производительности советника. В GIF-изображении мы можем наблюдать регистрацию каждого обнаруженного сигнала. Вы можете продолжить тестирование, изменяя входные параметры, таймфреймы и стохастические уровни, пока не достигнете результатов, удовлетворяющих вашим требованиям.





Заключение

В этой статье мы разработали советник Signal Pulse, объединяющий полосы Боллинджера и стохастический осциллятор для генерации торговых сигналов на таймфреймах M15, M30 и H1. Система определяет состояния перекупленности/перепроданности только при совпадении нескольких таймфреймов, что увеличивает вероятность успеха. Крайне важно тщательное тестирование в различных рыночных условиях. Будущие усовершенствования могут включать добавление фильтров направления тренда, расширенное управление рисками и уточнение логики сигналов для различных типов рынка. Мы призываем трейдеров использовать Signal Pulse вместе с их собственными стратегиями и методиками для комплексного подхода к торговле.