Пишем Twitter-клиент для MetaTrader: Часть 2

Введение

Как я и обещал в первой статье "Пишем Twitter-клиент для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 без использования DLL", во второй части мы попытаемся изучить возможности Twitter API для отправки твитов с картинками. Чтобы не загружать статью лишними деталями, сосредоточимся только на публикации изображений. К концу этой статьи у нас должен получиться работающий Твиттер-клиент без использования какой-либо внешней библиотеки DLL, который позволит публиковать твиты, содержащие до четырех картинок. Четыре изображения — это максимально разрешенное количество в Twitter API, согласно параметру media_ids.

Загрузка изображений

В API добавили новый метод chunked upload для загрузки мультимедиа, который позволяет более эффективно заливать большие файлы, например видео или анимированные GIF-файлы. Для наших же целей подойдет простой метод, поскольку мы будем загружать только изображения.

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с требованиями и ограничениями по типам и размерам медиафайлов в Twitter.

По факту загрузка фото в Твиттер это простой POST-запрос multipart/form-data с OAuth-авторизацией. Поговорим об этом в следующем параграфе. Для каждого загруженного изображения возвращается идентификатор media_id, который действителен только в течение определенного периода времени — его то и нужно включать в публикуемый твит.

При публикации четырех изображений вы просто прописываете все возвращенные идентификаторы media_id через запятую.

Для публикации сообщения с изображениями нужно выполнить следующие действия:

Загрузите изображение и заберите возвращенный идентификатор media_id Повторите загрузку изображений - до 4 картинок. Всегда забирайте возвращенный media_id Подготовьте сообщение При отправке сообщения вставки изображений укажите список их идентификаторов media_id через запятую

Примечание: чтобы не усложнять код, я опустил здесь обработку ошибок.





HTTP multipart/form-data

При публикации твита изображения можно загружать как необработанные бинарные данные или строку в кодировке Base64. Все же рекомендуется использовать формат необработанных бинарных данных, поскольку Base64-строка будет примерно в три раза больше по размеру.

Метод HTTP multipart/form-data определен в RFC-2388, но может быть проще понять этот метод из отличного материала по curl. Согласно этим материалам, это "HTTP POST-запрос, отправляемый вместе с телом запроса в виде отформатированного набора частей с MIME boundaries".

POST /submit.cgi HTTP/1.1 Host: example.com User-Agent: curl/7.46.0 Accept: */* Content-Length: 313 Expect: 100-continue Content-Type: multipart/form-data; boundary=------------------------d74496d66958873e --------------------------d74496d66958873e Content-Disposition: form-data; name="person" anonymous --------------------------d74496d66958873e Content-Disposition: form-data; name="secret"; filename="file.txt" Content-Type: text/plain contents of the file --------------------------d74496d66958873e--





Реализация в классе Twitter:



void appendPhoto( string filename, string hash, uchar &data[], bool common_flag= false ) { int flags= FILE_READ | FILE_BIN | FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ ; if (common_flag) flags|= FILE_COMMON ; int handle= FileOpen (filename,flags); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ; int size=( int ) FileSize (handle); uchar img[]; ArrayResize (img,size); FileReadArray (handle,img, 0 ,size); FileClose (handle); int pos = ArraySize (data); int offset = pos + size; int hlen = StringLen (hash)+ 6 ; int newlen = offset + hlen; ArrayResize (data, newlen); ArrayCopy (data, img, pos); StringToCharArray ( "\r

--" +hash+ "\r

" , data, offset, hlen); }

В этом коде сырой бинарный файл изображения добавляется в "части" HTTP-запроса POST multipart/form-data. Далее в коде показан конверт POST-запроса с указанием параметра Twitter Upload-API media.

string uploadPhoto( string filename) { string url = "https://upload.twitter.com/1.1/media/upload.json" ; string params[][ 2 ]; string query = oauthRequest(params, url, "POST" ); string o = getOauth(params); string custom_headers = "Content-Type: multipart/form-data;" " boundary=" ; string boundary = getNonce(); StringAdd (custom_headers, boundary); StringAdd (custom_headers, "\r

" ); string headers = getHeaders(o, custom_headers, "upload.twitter.com" ); uchar data[]; string part = "\r

--" ; StringAdd (part, boundary); StringAdd (part, "\r

Content-Disposition: form-data;" " name=\"media\"\r

\r

" ); StringToCharArray (part, data, 0 , StringLen (part)); appendPhoto(filename, boundary, data); string resp = SendRequest( "POST" , url, data, headers);; if (m_verbose) { SaveToFile(filename + "_post.txt" , data); Print (resp); } return (getTokenValue(resp, "media_id" )); }

Чтобы проверить работу multipart/form-data HTTP, сохраним HTTP-запрос в файл в папке данных терминала MetaTrader.





Твит с картинками

Здесь я использую простейшую функцию getTokenValue() для получения media_id, возвращенного интерфейсом Twitter Upload-API. Вы можете воспользоваться отличной MQL5-библиотекой для работы с JSON-протоколом.

Далее показан простой пример использования класса Twitter. Функция Screenshots() делает скриншоты текущих открытых графиков и составляет простой твит. Выбрать можно до четырех графиков. Каждый скриншот сохраняется в файл, а название файла возвращается в строковом массиве fnames. Скриншоты загружаются по-одному, возвращенные идентификаторы media_id собираются вместе в виде списка, разделенного запятыми. Благодаря указанию идентификаторов media_id в таком списке мы публикуем сообщение в твиттере с нашими скриншотами. Все просто. CTwitter tw(consumer_key, consumer_secret, access_token, access_secret, verbose); string fnames[ 4 ]; string msg; Screenshots(fnames, msg); int n = ArraySize (fnames); int i = n - 1 ; string medias = tw.uploadPhoto(fnames[i]); for (i= n - 2 ; i>= 0 ; i--) { StringAdd (medias, "," ); StringAdd (medias, tw.uploadPhoto(fnames[i])); } string resp = tw.tweet(msg, medias); Print (resp);



Класс Twitter

Класс Twitter в Twitter.mqh — это самостоятельный файл, не зависимый от других include-файлов. То есть для публикации графиков в твиттере вам нужен только один файл.

Сначала нужно инстанциировать объект Twitter, указав токен клиента и доступа, также можно указать флаг "verbose", который поможет провести отладку.

CTwitter tw(consumer_key, consumer_secret, access_token, access_secret, verbose);

Затем можете попробовать вызвать доступные public-функции:



verifyCredentials()

Возвращает Twitter ID для вашего токена доступа.

uploadPhoto()

Загружает картинку и возвращает ее идентификатор media_id.

tweet()

Отправляет твит с идентификаторами media_id.

Есть несколько вспомогательных функций: getTokenValue()

Возвращает значение токена/параметра из строки json. Примечание: это очень простой пример, не стоит ожидать полной совместимости с json. unquote()

Удаляет кавычки из строки.





Публикация графиков в Твиттере

К статье прикреплен рабочий MT5-скрипт, который делает до четырех скриншотов графиков и составляет простое сообщение с названием символа и значением OHLCV.

На основе этого простого примера вы можете начать разрабатывать свои собственные скрипты и эксперты.

Примечание: в своем коде указывайте свои токены и секретные ключи.

Далее показаны примеры твитов, опубликованных скриптом.

Рис 1. Твит с картинками, отправленный из МТ5





Рис. 2. Твит с графиком из MetaTrader 5 в полном размере





Ну и конечно, можно публиковать любые картинки.







Рис. 3. Твит с кошками Далай-Ламы





Заключение

Итак, мы создали простой класс Twitter в виде отдельного подключаемого файла. Он позволяет публиковать твиты с графиками и сигналами. Надеюсь, представленные технические детали будет несложно понять.

Это далеко не полный класс, можно еще много чего добавить из других интерфейсов Twitter API. Делитесь своими идеями в комментариях.

Надеюсь, вам понравилось читать эту статью так же, как мне понравилось ее писать. Пусть твиты приносят удовольствие и прибыль.

Приятного использования!




