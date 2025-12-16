Visualización de estrategias en MQL5: distribuimos los resultados de la optimización en gráficos de criterios

Contenido





Introducción



El recurso mql5.com contiene tanta información que cada vez, hojeando una y otra vez catálogos de artículos o información de referencia, o tutoriales, seguro que encuentras algo nuevo e interesante.

Esta vez me he topado con un artículo sencillo y, a primera vista, sin complicaciones, que describe brevemente el simulador de estrategias. Parece sencillo y se sabe desde hace mucho tiempo, pero.... Pero la última parte del artículo me resultó intrigante. Simplemente se propone conectar un pequeño código al asesor experto, añadirle unos cuantos manejadores estándar, y..., y el optimizador habitual del simulador de estrategias de la plataforma MetaTrader 5 se convierte en visual. Hmmm... Interesante.

Así que empecé a investigar. Finalmente, me surgió la idea de mejorar ligeramente el aspecto de los resultados de la optimización.

Haremos lo siguiente: el asesor experto abrirá una nueva ventana con cinco pestañas. La primera tendrá un gráfico de todas las pasadas, donde cada nueva pasada se mostrará mediante una línea de balance. Las otras cuatro pestañas también tendrán gráficos, pero estarán disponibles cuando finalice la optimización. Cada una de estas pestañas mostrará datos sobre las tres primeras pasadas para uno de los cuatro criterios de optimización. Y en cada pestaña habrá dos tablas, una con los resultados de la pasada de optimización y otra los ajustes del asesor experto para esta pasada:

La pestaña Optimization:



tabla de resultados de la optimización de la siguiente pasada, tabla de parámetros de entrada del asesor experto para esta pasada, gráfico de balance de la pasada de optimización actualmente completada, botón Replay para reproducir la optimización realizada.



La pestaña Sharpe Ratio:



tabla de resultados de la optimización de la pasada seleccionada (una de las tres mejores según el ratio de Sharpe), tabla de parámetros de entrada del asesor experto para la pasada seleccionada (una de las tres mejores según el Ratio de Sharpe), gráficos de balance de las tres mejores ejecuciones de optimización del Ratio de Sharpe. botón-conmutador (de tres posiciones) para seleccionar uno de los tres mejores resultados de optimización del Ratio de Sharpe.



La pestaña Net Profit:



tabla de resultados de la optimización de la pasada seleccionada (una de las tres mejores en términos de Beneficio Total), tabla de parámetros de entrada del asesor experto para la pasada seleccionada (una de las tres mejores según el Beneficio Total), gráficos de balance de las tres mejores pasadas de optimización en términos de Beneficio Total, botón-conmutador (de tres posiciones) para seleccionar uno de los tres mejores resultados de optimización según el Beneficio Total.



La pestaña Profit Factor:



tabla de resultados de la optimización de la pasada seleccionada (una de las tres mejores en términos de Rentabilidad), tabla de parámetros de entrada del asesor experto para la pasada seleccionada (una de las tres mejores en términos de Rentabilidad), gráficos de balance de las tres mejores pasadas de optimización según la Rentabilidad, botón-conmutador (de tres posiciones) para seleccionar uno de los tres mejores resultados de optimización según la Rentabilidad.



La pestaña Recovery Factor:



tabla de resultados de la optimización de la pasada seleccionada (una de las tres mejores pasadas según el Factor de Recuperación), tabla de parámetros de entrada del asesor experto para la pasada seleccionada (una de las tres mejores según el Factor de Recuperación), gráficos de balance de las tres mejores ejecuciones de optimización según el Factor de Recuperación, botón-conmutador (de tres posiciones) para seleccionar uno de los tres mejores resultados de optimización del Factor de Recuperación.



Para implementar un conjunto de pestañas, implementaremos controles a partir de las cuales compondremos el control Tab Control. Nos saltaremos el proceso de creación de controladores en este artículo, ofreciendo solo un archivo de clase ya hecho. En futuros artículos volveremos a la descripción de dichas clases para crear algunos controles que pueden resultar útiles en el futuro.

Para mostrar información sobre los parámetros de las pasadas, necesitaremos clases de tablas, que tomaremos ya preparadas del artículo "Capacidades de SQLite en MQL5: Ejemplo de panel interactivo con estadísticas comerciales por símbolos y números mágicos", y modificaremos ligeramente las clases de tablas para una creación más cómoda de las mismas y la muestra de texto en sus celdas.

Para poner en práctica la idea, tomaremos los códigos para trabajar con frames de optimización que se adjuntan en el artículo mencionado y haremos nuestras propias clases basadas en ellos, tratando de mantener el concepto tanto como sea posible. Dado que el artículo no describe el proceso de trabajo con frames y con un asesor experto que funcione en el modo frame, hoy trataremos de entender este sistema aquí.





Funcionamiento

Vamos a recurrir al Manual de MQL5, y lo que allí se dice respecto al funcionamiento del simulador de estrategias y su optimizador:

... Una función especialmente importante del simulador será la optimización multiflujo, que puede realizarse mediante programas agentes locales y distribuidos (en red), incluido MQL5 Cloud Network. Una sola ejecución de prueba (con parámetros de entrada específicos del asesor experto), iniciada manualmente por el usuario, o una con un conjunto de ejecuciones llamadas por la optimización (cuando se realiza una búsqueda de valores de parámetros en rangos especificados) se efectuará en un programa separado, mediante un agente. Técnicamente, es el archivo metatester64.exe, y podrá ver copias de sus procesos en el Administrador de tareas de Windows durante las pruebas y la optimización. Por ello, el simulador será multiflujo. El terminal es un despachador que distribuye tareas a agentes locales y remotos. Así, inicia los agentes locales por sí mismo si es necesario. Al realizar la optimización, se inician por defecto varios agentes, cuyo número corresponde al número de núcleos del procesador. Después de completar la siguiente tarea de prueba del asesor experto con los parámetros especificados, el agente retorna los resultados al terminal. Cada agente crea su propio entorno comercial y programático. Todos los agentes están aislados entre sí y del terminal cliente.

Qué podemos entender de la descripción: cada instancia del asesor experto bajo prueba se inicia en su propio agente de pruebas, y cada pasada (sus datos finales) se envían desde el agente al terminal.

Existe un conjunto de manejadores para intercambiar datos entre el terminal y los agentes:

OnTesterInit() - se llama en los asesores expertos cuando ocurre el evento TesterInit para realizar las acciones necesarias antes de comenzar la optimización en el simulador de estrategias.

OnTester() - se llama en los asesores expertos cuando ocurre el evento Tester para realizar las acciones necesarias al final de la prueba.

OnTesterPass() - se llamada en los asesores expertos cuando ocurre el evento TesterPass para procesar un nuevo frame de datos durante la optimización del asesor experto.



OnTesterDeinit() - se ejecuta en los asesores expertos cuando se produce el evento TesterDeinit para realizar las acciones necesarias una vez finalizada la optimización del asesor experto.



Si el asesor experto tiene alguno de los manejadores OnTesterInit(), OnTesterDeinit() (estos dos manejadores siempre trabajan en pareja, no puede tener solo uno de ellos), OnTesterPass(), el asesor experto se iniciará en una ventana de terminal aparte en un modo frame especial:

Existen 3 eventos especiales en MQL5 para gestionar el proceso de optimización y transferir los resultados aleatorios de la aplicación (además de los indicadores comerciales) de los agentes al terminal: OnTesterInit, OnTesterDeinit, OnTesterPass. Describiendo en el código los manejadores correspondientes, el programador podrá realizar las acciones necesarias antes de iniciar la optimización, una vez concluida la misma y al final de cada una de las pasadas de optimización. Todos los manejadores son opcionales. La optimización también funciona sin ellos. También debemos entender que los 3 eventos solo funcionan durante la optimización, no una sola prueba. El asesor experto con estos manejadores se carga automáticamente en un gráfico terminal independiente con el símbolo y el periodo especificados en el simulador. Esta copia del asesor experto no comercia, sino que realiza acciones puramente de servicio. Todos los demás manejadores de eventos no funcionan en él, concretamente OnInit, OnDeinit, OnTick. Durante la optimización, solo se ejecuta una instancia del asesor experto en el terminal y, si es necesario, acepta los frames entrantes. Pero debemos indicar una vez más que tal instancia del asesor experto se inicia solo si uno de los tres manejadores de eventos descritos está presente en su código.

Tras la finalización de cada pasada individual del optimizador, se generará el evento OnTester() en la instancia del asesor experto que se ejecuta en el agente. Desde el manejador de este evento podemos enviar datos sobre la pasada al asesor experto que trabaja en un gráfico separado en un modo frame especial. El paquete de datos sobre un pasada completada enviada al asesor experto en el gráfico se llama frame, y contiene información sobre el número de pasada, los valores de las variables de entrada del asesor experto con las que se ha iniciado la misma, y los resultados de esta pasada.

Todos estos datos son recibidos por el asesor experto, que genera el evento TesterPass, que es procesado en el manejador OnTesterPass(), donde podemos leer los datos de la pasada y realizar algunas acciones (en este caso, por ejemplo, trazar el gráfico de balance de esta pasada y realizar otras acciones de servicio).

Para enviar los datos sobre la pasada del agente al asesor experto en el gráfico del terminal, debemos utilizar la función FrameAdd(). El frame actual (pasada completada) se enviará desde el agente al asesor experto y se procesará allí en el manejador OnTesterPass().

Como podemos ver, algunas funciones operan en el agente en la instancia del asesor experto iniciada en él, mientras que algunas funciones operan en el asesor experto en el gráfico terminal trabajando en el modo frame. Pero todas ellas, por supuesto, deben ser descritas dentro del código del asesor experto.

Como resultado, la secuencia de la asesor experto y nuestras acciones a la hora de transferir datos entre el agente y el terminal será la siguiente:

En el manejador OnTesterInit (una instancia del asesor experto en un gráfico en el terminal), es necesario preparar todas las construcciones gráficas, a saber, un gráfico aparte en el que se inicia el asesor experto en el modo frame, y el rellenado de este gráfico: el gráfico de balance, las tablas con parámetros y resultados, el objeto de control de pestañas y botones para seleccionar acciones en las pestañas;





En el manejador OnTester (una instancia asesor experto en el agente), es necesario recoger toda la información sobre la pasada completada; el resultado del balance de cada operación de cierre debe escribirse en un array, luego los resultados de esta pasada deben ser obtenidos y escritos en el array, y todos estos datos deben ser enviados al asesor experto usando FrameAdd();





En el manejador OnTesterPass (instancia de asesor experto en el gráfico de la terminal) recibimos el siguiente frame enviado desde el agente usando FrameAdd(), leemos sus datos y dibujamos un gráfico de balance en el gráfico, creamos un objeto de frame y lo guardamos en un array para su posterior clasificación y selección según los criterios de optimización;





En los manejadores OnTesterDeinit y OnChartEvent (una instancia de asesor experto en el gráfico en el terminal) se realiza el trabajo con los datos de optimización después de su finalización, la repetición del proceso de optimización y la visualización de los mejores resultados según algunos criterios de optimización.







Clases adaptadas a nuestras necesidades

Para crear el control de pestañas, hemos creado un archivo con un conjunto de controles Controls.mqh. El archivo se adjunta al final del artículo y deberá colocarse directamente en la carpeta donde vamos a escribir el asesor experto de prueba, por ejemplo, en el directorio del terminal \MQL5\Experts\FrameViewer\Controls.mqh.

Aquí no veremos cada clase creada de cada control. Vamos a hacer un breve resumen.

Hemos implementado un total de diez clases para ocho controles independientes:

# Clase

Clase padre

Descripción

Propósito 1 CBaseCanvas Objeto Clase básica de dibujado Lienzo básico. Contiene métodos para fijar y redimensionar y posicionar, ocultar y mostrar 2 CPanel CBaseCanvas Clase de panel Contiene los métodos para establecer y cambiar los colores y controladores de los eventos del ratón. Permite adjuntar los controles hijos 3 CLabel CPanel Clase de etiqueta de texto Muestra texto en el lienzo en las coordenadas establecidas

4 CButton CLabel Clase de botón simple Botón normal con un estado no fijo. Reacciona a los clics del cursor y del ratón cambiando de color 5 CButtonTriggered CButton Clase de botón de dos posiciones Botón con dos estados: Encendido/Apagado. Responde a los movimientos del cursor, los clics del ratón y los cambios de estado cambiando de color.

6 CTabButton CButtonTriggered Clase de botón para una pestaña Botón de dos posiciones al que le falta el frame donde se conecta con el campo de pestaña 7 CButtonSwitch CPanel Clase de botón de conmutación Panel con dos o más botones de dos posiciones, en el que solo uno puede tener un estado Activado. Permite añadir nuevos botones a los ya existentes 8 CTabWorkArea Objeto Clase de espacio de trabajo de pestañas Objeto con dos clases básicas de dibujado como parte de él: para el fondo y el primer plano 9 CTab CPanel Clase de objeto de pestaña Panel que incluye un botón y un campo. El campo de pestaña contiene el área de trabajo donde se realiza el dibujado 10 CTabControl CPanel Clase de objeto de gestión de pestañas Panel que permite añadir y gestionar objetos de pestaña a su composición

Una vez que un objeto de control ha sido creado con éxito, su método Create() deberá ser llamado para cada objeto, especificando sus coordenadas y dimensiones. Después de ello, el elemento estará listo para trabajar con él.

El elemento de control con manejadores de eventos implementados envía eventos personalizados al gráfico del programa de control, que puede utilizarse para determinar qué se ha hecho en el objeto:

#

Clase

Evento

Identificador

lparam

dparam

sparam 1 CButton Hacer clic en un objeto ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK Coordenada X del cursor Coordenada Y del cursor Nombre del objeto de botón 2 CButtonTriggered Hacer clic en un objeto ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK Coordenada X del cursor Coordenada Y del cursor Nombre del objeto de botón 3 CTabButton Hacer clic en un objeto ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK Coordenada X del cursor Coordenada Y del cursor Nombre del objeto de botón 4 CButtonSwitch Pulsar el botón de objeto ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK ID de botón 0 Nombre del objeto de botón-conmutador

Podemos ver en la tabla que, para simplificar el código, no hay ninguna referencia del Tab Control al gráfico del programa de eventos personalizado. Si el programa requiere una reacción al cambiar de pestañas, entonces el evento se podrá definir mediante el evento de clic en el botón de pestaña TabButton. Por el nombre del botón se podrá averiguar el número de pestaña, o bien solicitar el índice de la pestaña seleccionada al objeto TabControl, etc.

En cualquier caso, a continuación analizaremos con detalle dichas clases a la hora de crear diversos controladores útiles para utilizar en nuestros programas.

Ahora deberemos modificar ligeramente la clase de tabla presentada en el artículo y descargada (archivo Dashboard.mqh); copiar solo el código de la clase de tabla del archivo (líneas 12 - 285) y guardar el código copiado en la carpeta \MQL5\Experts\FrameViewer\ en el archivo Table.mqh.

Completaremos la clase para que trabajar con tablas y datos tabulares sea un poco más cómodo.

Conectaremos al archivo el archivo de clase de array dinámico de los punteros a las instancias de la clase CObject y sus herederos CArrayObj y el archivo de la clase para la creación simplificada de dibujos personalizados CCanvas:



#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Canvas\Canvas.mqh>

En la sección privada de la clase de celda de tabla , añadiremos nuevas variables para almacenar la anchura, la altura y el color del texto de la celda:

class CTableCell : public CObject { private : int m_row; int m_col; int m_x; int m_y; int m_w; int m_h; string m_text; color m_fore_color; public :

En la sección pública, añadiremos los métodos para leer y establecer las nuevas propiedades, así como un método que envía el texto escrito en la celda al objeto canvas especificado:

public : void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetColumn( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetX( const uint x) { this .m_x=( int )x; } void SetY( const uint y) { this .m_y=( int )y; } void SetXY( const uint x, const uint y) { this .m_x=( int )x; this .m_y=( int )y; } void SetWidth( const uint w) { this .m_w=( int )w; } void SetHeight( const uint h) { this .m_h=( int )h; } void SetSize( const uint w, const uint h) { this .m_w=( int )w; this .m_h=( int )h; } void SetText( const string text) { this .m_text=text; } int Row( void ) const { return this .m_row; } int Column( void ) const { return this .m_col; } int X( void ) const { return this .m_x; } int Y( void ) const { return this .m_y; } int Width( void ) const { return this .m_w; } int Height( void ) const { return this .m_h; } string Text( void ) const { return this .m_text; } void TextOut (CCanvas *canvas, const int x_shift, const int y_shift, const color bg_color= clrNONE , const uint flags= 0 , const uint alignment= 0 ) { if (canvas== NULL ) return ; uint flags_prev=canvas.FontFlagsGet(); uint clr=(bg_color== clrNONE ? 0x00FFFFFF : :: ColorToARGB (bg_color)); canvas.FillRectangle( this .m_x+ 1 , this .m_y+ 1 , this .m_x+ this .m_w- 1 , this .m_y+ this .m_h- 1 , clr); canvas.FontFlagsSet(flags); canvas. TextOut ( this .m_x+x_shift, this .m_y+y_shift, this .m_text, :: ColorToARGB ( this .m_fore_color), alignment); canvas.FontFlagsSet(flags_prev); canvas.Update( false ); }

Al final del listado de clases, escribiremos una nueva clase de gestión de tablas:

class CTableDataControl : public CTableData { protected : uchar m_alpha; color m_fore_color; color RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const ; void ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b); double GetR( const color clr) { return clr& 0xff ; } double GetG( const color clr) { return (clr>> 8 )& 0xff ; } double GetB( const color clr) { return (clr>> 16 )& 0xff ; } color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); public : CTableDataControl*Get( void ) { return & this ; } void SetAlpha( const uchar alpha) { this .m_alpha=alpha; } uchar Alpha( void ) const { return this .m_alpha; } void DrawGrid(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void DrawGridAutoFill(CCanvas *canvas, const uint border, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void DrawText(CCanvas *canvas, const string text, const int x, const int y, const color clr= clrNONE , const uint align= 0 , const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ); void DrawRectangleFill(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const int width, const int height, const color clr, const uchar alpha); CTableDataControl ( const uint id) : CTableData(id), m_fore_color( clrDimGray ), m_alpha( 255 ) {} CTableDataControl ( void ) : m_alpha( 255 ) {} ~CTableDataControl ( void ) {} }; void CTableDataControl::DrawGrid(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ) { this .Clear(); int row_h= int (row_size< 2 ? 2 : row_size); int col_w= int (col_size< 2 ? 2 : col_size); int x1=x; int x2=x1+col_w* int (columns> 0 ? columns : 1 ); int y1=( int )header_h+y; int y2=y1+row_h* int (rows> 0 ? rows : 1 ); this .SetCoords(x1,y1-header_h,x2,y2-header_h); color clr=(line_color== clrNONE ? C'200,200,200' : line_color); canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); for ( int i= 0 ;i<( int )rows;i++) { int row_y=y1+row_h*i; if (alternating_color && i% 2 == 0 ) { color new_color= this .NewColor(clr, 45 , 45 , 45 ); canvas.FillRectangle(x1+ 1 ,row_y+ 1 ,x2- 1 ,row_y+row_h- 1 ,:: ColorToARGB (new_color, this .m_alpha)); } canvas.Line(x1,row_y,x2,row_y,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); CTableRow *row_obj= new CTableRow(i); if (row_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table row object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (! this .AddRow(row_obj)) delete row_obj; row_obj.SetY(row_y-header_h); } for ( int i= 0 ;i<( int )columns;i++) { int col_x=x1+col_w*i; if (x1== 1 && col_x>=x1+canvas.Width()- 2 ) break ; canvas.Line(col_x,y1,col_x,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int total= this .RowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CTableRow *row= this .GetRow(j); if (row== NULL ) continue ; CTableCell *cell= new CTableCell(row.Row(),i); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table cell object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (!row.AddCell(cell)) { delete cell; continue ; } cell.SetXY(col_x,row.Y()); cell.SetSize(col_w, row_h); } } canvas.Update( false ); } void CTableDataControl::DrawGridAutoFill(CCanvas *canvas, const uint border, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ) { int x1=( int )border; int x2=canvas.Width()-( int )border- 1 ; int y1= int (header_h+border- 1 ); int y2=canvas.Height()-( int )border- 1 ; this .SetCoords(x1,y1,x2,y2); color clr=(line_color== clrNONE ? C'200,200,200' : line_color); if (border> 0 ) canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int greed_h=y2-y1; int row_h=( int ):: round (( double )greed_h/( double )rows); for ( int i= 0 ;i<( int )rows;i++) { int row_y=y1+row_h*i; if (alternating_color && i% 2 == 0 ) { color new_color= this .NewColor(clr, 45 , 45 , 45 ); canvas.FillRectangle(x1+ 1 ,row_y+ 1 ,x2- 1 ,row_y+row_h- 1 ,:: ColorToARGB (new_color, this .m_alpha)); } canvas.Line(x1,row_y,x2,row_y,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); CTableRow *row_obj= new CTableRow(i); if (row_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table row object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (! this .AddRow(row_obj)) delete row_obj; row_obj.SetY(row_y-header_h); } int greed_w=x2-x1; int col_w=( int ):: round (( double )greed_w/( double )columns); for ( int i= 0 ;i<( int )columns;i++) { int col_x=x1+col_w*i; if (i> 0 ) canvas.Line(col_x,y1,col_x,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int total= this .RowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CTableRow *row= this .GetRow(j); if (row== NULL ) continue ; CTableCell *cell= new CTableCell(row.Row(),i); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table cell object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (!row.AddCell(cell)) { delete cell; continue ; } cell.SetXY(col_x,row.Y()); cell.SetSize(col_w, row_h); } } canvas.Update( false ); } color CTableDataControl::NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue) { double clR= 0 , clG= 0 , clB= 0 ; this .ColorToRGB(base_color,clR,clG,clB); double clRn=(clR+shift_red < 0 ? 0 : clR+shift_red > 255 ? 255 : clR+shift_red); double clGn=(clG+shift_green< 0 ? 0 : clG+shift_green> 255 ? 255 : clG+shift_green); double clBn=(clB+shift_blue < 0 ? 0 : clB+shift_blue > 255 ? 255 : clB+shift_blue); return this .RGBToColor(clRn,clGn,clBn); } color CTableDataControl::RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const { int int_r=( int ):: round (r); int int_g=( int ):: round (g); int int_b=( int ):: round (b); int clr= 0 ; clr=int_b; clr<<= 8 ; clr|=int_g; clr<<= 8 ; clr|=int_r; return ( color )clr; } void CTableDataControl::ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b) { r=GetR(clr); g=GetG(clr); b=GetB(clr); } void CTableDataControl::DrawText(CCanvas *canvas, const string text, const int x, const int y, const color clr= clrNONE , const uint align= 0 , const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ) { int w=width; int h=height; if (width== 0 && height== 0 ) canvas.Erase( 0x00FFFFFF ); else { if (width== WRONG_VALUE && height== WRONG_VALUE ) canvas.TextSize(text,w,h); else { w=(width == WRONG_VALUE ? canvas.TextWidth(text) : width> 0 ? width : 1 ); h=(height== WRONG_VALUE ? canvas.TextHeight(text) : height> 0 ? height : 1 ); } canvas.FillRectangle(x,y,x+w,y+h, 0x00FFFFFF ); } canvas. TextOut (x,y,text,:: ColorToARGB (clr== clrNONE ? this .m_fore_color : clr),align); canvas.Update( false ); } void CTableDataControl::DrawRectangleFill(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const int width, const int height, const color clr, const uchar alpha) { canvas.FillRectangle(x,y,x+width,y+height,:: ColorToARGB (clr,alpha)); canvas.Update(); }

Esta clase contiene métodos cuyo principio describimos en el artículo "Cómo crear un panel informativo para mostrar datos en indicadores y asesores" en la sección que describe el panel de información. En el artículo anterior, los métodos pertenecían al objeto de panel. Aquí se colocarán en una clase separada heredada de la clase de tabla.

Todos los objetos de datos de tablas aquí serán del tipo de clase CTableDataControl: un objeto de gestión de tablas que le permitirá gestionar tablas rápidamente.

Echemos ahora un vistazo a lo que aquel artículo de hace tiempo sugería que descargáramos y conectáramos al asesor experto:

Y el último "plato fuerte" de nuestro programa será el trabajo con los resultados de la optimización. Si antes un tráder tenía que preparar los datos, cargarlos y procesarlos en otro lugar para procesar los resultados, ahora puede hacerlo "sin salir de la caja": durante la propia optimización. Para demostrar esta función, necesitaremos unos cuantos archivos de inclusión que implementen los ejemplos más sencillos de dicho procesamiento. Así, rellenaremos los archivos adjuntos al artículo con la extensión MQH en la carpeta MQL5/Include. Luego tomaremos cualquier experto e insertaremos un bloque como este al final: #include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); } Para el ejemplo tomaremos Moving Averages.mq5, un asesor incluido en el paquete estándar. Después pegaremos el código y guardaremos el asesor experto con el nombre Moving Averages With Frames.mq5. Y compilaremos y ejecutaremos la optimización.

A continuación, iremos al final del artículo y veremos los archivos adjuntos. Hay cuatro archivos con la extensión *.mqh. Ahora los cargaremos y analizaremos:

specialchart.mqh (7.61 KB) - clase especial de gráfico en la que se dibujan las líneas de balance de cada pasada del simulador y las líneas de balance cuando se reproduce el proceso de optimización completado;





- clase especial de gráfico en la que se dibujan las líneas de balance de cada pasada del simulador y las líneas de balance cuando se reproduce el proceso de optimización completado; colourprogressbar.mqh (4.86 KB) - clase de barra de progreso que muestra el proceso de optimización, llenándose de barras de colores cuando sucede la optimización. El color verde es para las series rentables, el rojo, para las series no rentables, se encuentra en la parte inferior del gráfico especial;





- clase de barra de progreso que muestra el proceso de optimización, llenándose de barras de colores cuando sucede la optimización. El color verde es para las series rentables, el rojo, para las series no rentables, se encuentra en la parte inferior del gráfico especial; simpletable.mqh (10.74 KB) - clase de tabla simple que muestra los datos de cada pasada de optimización: el resultado obtenido y los valores de los ajustes del asesor experto con los que el asesor experto se ha ejecutado en este pasada. Las dos tablas se encuentran a la izquierda de los cuadros de gráficos especiales;





- clase de tabla simple que muestra los datos de cada pasada de optimización: el resultado obtenido y los valores de los ajustes del asesor experto con los que el asesor experto se ha ejecutado en este pasada. Las dos tablas se encuentran a la izquierda de los cuadros de gráficos especiales; framegenerator.mqh (14.88 KB) - clase para el intercambio de datos entre el agente de pruebas y el terminal y la muestra de información en un gráfico especial. Es la clase principal para implementar la optimización visual.

Basándonos en los conocimientos adquiridos, hemos decidido crear (1) una clase de barra de progreso, (2) una clase de gráfico especial y (3) una clase de visor de frames. Ya tenemos una clase de tablas (4), cargada en la carpeta del futuro asesor experto y ligeramente modificada.

Tendremos que hacer una clase pequeña más, la clase de frame (5). ¿Para qué? Seleccionaremos y mostraremos gráficos de las tres mejores pasadas para cada uno de los cuatro criterios de optimización: Ratio de Sharpe, Rentabilidad Total, Rentabilidad y Factor de Recuperación. Será conveniente hacer esto si tenemos una lista de objetos creada usando como base la clase de array dinámico de punteros a instancias de la clase CObject y sus descendientes de la Biblioteca Estándar. Bastará con ordenar la lista por el criterio deseado, y todos los objetos de la lista se clasificarán según el valor de la propiedad del criterio seleccionado. El objeto con el valor máximo de parámetro estará al final de la lista. Solo queda encontrar dos que tengan un valor de propiedad menor que el objeto encontrado anteriormente. Los métodos para tal búsqueda ya están todos implementados en la clase mencionada.

La clase de barra de progreso, la clase de gráfico especial y la clase de visor de frames se crean sobre la base de los códigos descargados del artículo: simplemente mire cómo se hace allí y cree el suyo propio sobre esta base, ajustando, eliminando lo innecesario y añadiendo algo necesario. Echemos un vistazo a los códigos resultantes; si quiere, puede compararlos con los del artículo antiguo: el archivo con los ficheros antiguos se adjuntará al final del artículo.

Escribiremos todas las clases en un solo archivo. Lo crearemos (si no lo hemos hecho ya) en la carpeta \MQL5\Experts\FrameViewer\FrameViewer.mqh y empezaremos a llenarlo.

Conectaremos los archivos de las clases y bibliotecas necesarias al archivo creado y definiremos algunas macrosustituciones:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "Controls.mqh" #include "Table.mqh" #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> #define CELL_W 128 #define CELL_H 19 #define BUTT_RES_W CELL_W+ 30 #define DATA_COUNT 8 #define FRAME_ID 1 #define TABLE_OPT_STAT_ID 1 #define TABLE_OPT_INP_ID 2

Casi todos los objetos gráficos sobre los que se va a dibujar tienen algunos objetos del tipo CCanvas. Uno puede servir de sustrato sobre el que se colocan los otros dos: el primero se utiliza para dibujar la imagen de fondo, mientras que el segundo se utiliza para dibujar lo que se va a dibujar encima del fondo. Para los objetos cuyos métodos están diseñados para dibujar, transmitiremos a estos métodos el puntero al objeto canvas deseado, sobre el que el método dibujará.

Como hay mucho código de clase, y cada clase y sus métodos se han comentados con detalle, no describiremos todo paso a paso aquí. Vamos a ver los códigos de las clases y métodos; para ello, haremos un breve repaso sobre el código proporcionado.

Entonces, la clase de barra de progreso:

class CColorProgressBar : public CObject { private : CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; CRect m_bound; color m_good_color, m_bad_color; color m_back_color, m_fore_color; bool m_passes[]; int m_last_index; public : CColorProgressBar( void ); ~CColorProgressBar( void ){}; void SetCanvas(CCanvas *background, CCanvas *foreground) { if (background== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Background is NULL" ); return ; } if (foreground== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Foreground is NULL" ); return ; } this .m_background=background; this .m_foreground=foreground; } void SetBound( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .m_bound.SetBound(x1, y1, x2, y2); } int X1( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y1( void ) const { return this .m_bound.top; } int X2( void ) const { return this .m_bound.right; } int Y2( void ) const { return this .m_bound.bottom; } void SetBackColor( const color clr) { this .m_back_color=clr; } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color BackColor( void ) const { return this .m_back_color; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; } void Reset( void ) { this .m_last_index= 0 ; } void AddResult( bool good, const bool chart_redraw); void Update( const bool chart_redraw); }; CColorProgressBar::CColorProgressBar() : m_last_index( 0 ), m_good_color( clrSeaGreen ), m_bad_color( clrLightPink ) { :: ArrayResize ( this .m_passes, 5000 , 1000 ); :: ArrayInitialize ( this .m_passes, 0 ); } void CColorProgressBar::AddResult( bool good, const bool chart_redraw) { this .m_passes[ this .m_last_index]=good; this .m_foreground.LineVertical( this .X1()+ 1 + this .m_last_index, this .Y1()+ 1 , this .Y2()- 1 , :: ColorToARGB (good ? this .m_good_color : this .m_bad_color)); this .m_foreground.Update(chart_redraw); this .m_last_index++; if ( this .m_last_index>= this .m_bound.Width()- 1 ) this .m_last_index= 0 ; } void CColorProgressBar::Update( const bool chart_redraw) { this .m_background.FillRectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_back_color)); this .m_background.Rectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_fore_color)); this .m_background.Update(chart_redraw); }

La clase no tiene sus propios objetos canvas para dibujar. Para especificar el objeto canvas sobre el que dibujar, existe un método al que se transmitirá el puntero a un canvas existente, y se asignará a variables de clase. Este es el lienzo en el que se dibujarán los métodos de la clase. Aquí hay dos objetos: para dibujar el fondo de la barra de progreso, y para dibujar en primer plano sobre el fondo dibujado. El lienzo será un objeto CCanvas de la clase especial de gráfico sobre el que se dibujará esta barra de progreso.

Clase para dibujar gráficos estadísticos y tablas de resultados de optimización y ajustes del asesor experto:

class CStatChart: public CObject { private : color m_back_color; color m_fore_color; int m_line_width; int m_lines; CArrayDouble m_seria[]; bool m_profitseria[]; int m_lastseria_index; color m_profit_color; color m_loss_color; color m_selected_color; protected : CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; CRect m_bound_chart; CRect m_bound_head; CColorProgressBar m_progress_bar; CButton m_button_replay; CButtonSwitch m_button_res; int m_tab_id; public : CStatChart() : m_lastseria_index( 0 ), m_profit_color( clrForestGreen ), m_loss_color( clrOrangeRed ), m_selected_color( clrDodgerBlue ), m_tab_id( 0 ) {}; ~CStatChart() { this .m_background= NULL ; this .m_foreground= NULL ; } void SetCanvas(CCanvas *background, CCanvas *foreground) { if (background== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Background is NULL" ); return ; } if (foreground== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Foreground is NULL" ); return ; } this .m_background=background; this .m_foreground=foreground; this .m_progress_bar.SetCanvas(background, foreground); } void SetChartBounds( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .m_bound_chart.SetBound(x1, y1, x2, y2); this .SetBoundHeader(x1, y1-CELL_H, x2, y1); this .m_progress_bar.SetBound(x1, y2-CELL_H, x2, y2); } void SetBoundHeader( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .m_bound_head.SetBound(x1, y1, x2, y2); } CStatChart *Get( void ) { return & this ; } CColorProgressBar*GetProgressBar( void ) { return (& this .m_progress_bar); } void SetTabID( const int id) { this .m_tab_id=id; } int TabID( void ) const { return this .m_tab_id; } int X1( void ) const { return this .m_bound_chart.left; } int Y1( void ) const { return this .m_bound_chart.top; } int X2( void ) const { return this .m_bound_chart.right; } int Y2( void ) const { return this .m_bound_chart.bottom; } int HeaderX1( void ) const { return this .m_bound_head.left; } int HeaderY1( void ) const { return this .m_bound_head.top; } int HeaderX2( void ) const { return this .m_bound_head.right; } int HeaderY2( void ) const { return this .m_bound_head.bottom; } int ProgressBarX1( void ) const { return this .m_progress_bar.X1(); } int ProgressBarY1( void ) const { return this .m_progress_bar.Y1(); } int ProgressBarX2( void ) const { return this .m_progress_bar.X2(); } int ProgressBarY2( void ) const { return this .m_progress_bar.Y2(); } CButton *ButtonReplay( void ) { return (& this .m_button_replay); } CButtonSwitch *ButtonResult( void ) { return (& this .m_button_res); } CButtonTriggered *ButtonResultMin( void ) { return ( this .m_button_res.GetButton( 0 )); } CButtonTriggered *ButtonResultMid( void ) { return ( this .m_button_res.GetButton( 1 )); } CButtonTriggered *ButtonResultMax( void ) { return ( this .m_button_res.GetButton( 2 )); } bool ButtonsResultHide( void ) { return ( this .m_button_res.Hide()); } bool ButtonsResultShow( void ) { return ( this .m_button_res.Show()); } bool ButtonsResultBringToTop( void ) { return ( this .m_button_res.BringToTop()); } bool CreateButtonReplay( void ) { if ( this .m_background== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Background is not assigned (use SetCanvas() function first)" ); return false ; } string text= "Optimization Completed: Click to Replay" ; int w= this .m_background.TextWidth(text); CPoint cp= this .m_bound_head.CenterPoint(); int x=cp.x-w/ 2 ; int y= this .Y1()+ this .m_bound_head.top- 2 ; if (! this .m_button_replay.Create(:: StringFormat ( "Tab%d_ButtonReplay" , this .m_tab_id), text, x, y, w, CELL_H- 1 )) return false ; this .m_button_replay.SetDefaultColors(COLOR_BACKGROUND, STATE_OFF, C'144,238,144' , C'144,228,144' , C'144,218,144' , clrSilver ); this .m_button_replay.SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'144,238,144' , C'144,228,144' , C'144,218,144' , clrSilver ); this .m_button_replay.SetDefaultColors(COLOR_FOREGROUND, STATE_OFF, clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrGray ); this .m_button_replay.ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_replay.Draw( false ); this .m_button_replay.Hide(); return true ; } bool CreateButtonResults( void ) { if ( this .m_background== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Background is not assigned (use SetCanvas() function first)" ); return false ; } int x= this .m_bound_head.left+ 1 ; int y= this .m_progress_bar.Y1()+CELL_H+ 2 ; int w=BUTT_RES_W; if (! this .m_button_res.Create(:: StringFormat ( "Tab%u_ButtonRes" , this .m_tab_id), "" , x, y, w, CELL_H- 1 )) return false ; string text[ 3 ]={ "Worst result of the top 3" , "Average result of the top 3" , "Best result of the top 3" }; if (! this .m_button_res.AddNewButton(text, w)) return false ; this .m_button_res.GetButton( 0 ).SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'228,228,228' , C'228,228,228' , C'228,228,228' , clrSilver ); this .m_button_res.GetButton( 0 ).ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_res.GetButton( 1 ).SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'228,228,228' , C'228,228,228' , C'228,228,228' , clrSilver ); this .m_button_res.GetButton( 1 ).ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_res.GetButton( 2 ).SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'228,228,228' , C'228,228,228' , C'228,228,228' , clrSilver ); this .m_button_res.GetButton( 2 ).ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_res.Draw( false ); this .m_button_res.Hide(); return true ; } void SetBackColor( const color clr) { this .m_back_color=clr; this .m_progress_bar.SetBackColor(clr); } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; this .m_progress_bar.SetForeColor(clr); } void SetLines( const int num) { this .m_lines=num; :: ArrayResize ( this .m_seria, num); :: ArrayResize ( this .m_profitseria, num); } void SetProfitColorLine( const color clr) { this .m_profit_color=clr; } void SetLossColorLine( const color clr) { this .m_loss_color=clr; } void SetSelectedLineColor( const color clr) { this .m_selected_color=clr; } void Update( color clr, const int line_width, const bool chart_redraw); void AddSeria( const double &array[], bool profit); void Draw( const int seria_index, color clr, const int line_width, const bool chart_redraw); void Line( int x1, int y1, int x2, int y2, uint col, int size); double MaxValue( const int seria_index); double MinValue( const int seria_index); void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .m_button_replay.IsHidden()) this .m_button_replay. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); if (! this .m_button_res.IsHidden()) this .m_button_res. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); } };

La clase dibujará en el lienzo especificado (fondo y primer plano) las tablas con los parámetros y los resultados de las pruebas, los gráficos de las pasadas, la barra de progreso y los botones para iniciar la reproducción del proceso de optimización completado y la selección de los mejores resultados según los criterios de optimización.

Tenga en cuenta que las clases discutidas aquí usan la estructura CRect para especificar los límites de la zona rectangular del lienzo dentro de la cual se encuentra el objeto o zona rastreada.

La estructura se describe en el archivo \MQL5\Include\Controls\Rect.mqh y sirve como una cómoda herramienta para especificar los límites de una zona rectangular con elementos importantes en el interior. Por ejemplo, podemos limitar la zona en el lienzo para rastrear el cursor del ratón dentro de ella, o podemos especificar el tamaño del rectángulo delimitador al tamaño completo del lienzo. En este caso, toda la zona del objeto completo estará disponible para la interacción con el cursor. La estructura ha creado métodos que retornan las coordenadas de los límites de la zona rectangular. Podemos establecer los límites y obtener sus valores de varias maneras: todo dependerá de las necesidades y la estructura de los objetos. También se implementan los métodos para mover y desplazar la zona rectangular. En general, es una herramienta muy útil para especificar los límites de una zona que necesita ser rastreada de alguna manera.

En las clases consideradas, estas zonas son necesarias para interactuar con el cursor del ratón e indicar dónde se encuentran los objetos en el lienzo.

Método para actualizar el gráfico:

void CStatChart::Update( color clr, const int line_width, const bool chart_redraw) { if ( this .m_background== NULL || this .m_foreground== NULL ) return ; this .m_background.FillRectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_back_color)); this .m_background.Rectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_fore_color)); this .m_progress_bar.Update( false ); for ( int i= 0 ; i< this .m_lines; i++) { if (clr== clrNONE ) { clr= this .m_loss_color; if ( this .m_profitseria[i]) clr= this .m_profit_color; } else clr= this .m_selected_color; this .Draw(i, clr, line_width, false ); } this .m_background.Update( false ); this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

La zona rectangular del lienzo, destinada a dibujar gráficos de pasadas, se borrará, y sobre ella se dibujarán la línea de balance y la barra de progreso.

Método que añade una nueva serie de datos para ser dibujada en el gráfico:

void CStatChart::AddSeria( const double &array[], bool profit) { this .m_seria[ this .m_lastseria_index].Resize( 0 ); this .m_seria[ this .m_lastseria_index].AddArray(array); this .m_profitseria[ this .m_lastseria_index]=profit; this .m_lastseria_index++; if ( this .m_lastseria_index>= this .m_lines) this .m_lastseria_index= 0 ; }

Cada nueva pasada del optimizador, su array de datos, debe introducirse en una array de series, que es lo que hace este método.

Métodos para obtener el valor máximo y mínimo de una serie indicada en un conjunto de pasadas del optimizador:

double CStatChart::MaxValue( const int seria_index) { double res= this .m_seria[seria_index].At( 0 ); int total= this .m_seria[seria_index].Total(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { if ( this .m_seria[seria_index].At(i)>res) res= this .m_seria[seria_index].At(i); } return res; } double CStatChart::MinValue( const int seria_index) { double res= this .m_seria[seria_index].At( 0 );; int total= this .m_seria[seria_index].Total(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { if ( this .m_seria[seria_index].At(i)<res) res= this .m_seria[seria_index].At(i); } return res; }

Para colocar las series de pasadas del optimizador relativamente en el centro del gráfico especial, deberemos conocer los valores máximo y mínimo de las series de pasadas. A continuación, podemos utilizar estos valores para calcular las coordenadas relativas de la línea en el gráfico, de modo que la línea se ajuste al 80% del espacio del gráfico asignado para dibujar los gráficos de balance de las pasadas del optimizador.

Método para trazar una línea de balance en un gráfico:

void CStatChart::Line( int x1, int y1, int x2, int y2, uint col, int size) { if ( this .m_foreground== NULL ) return ; int y1_adj= this .m_bound_chart.Height()-CELL_H-y1; int y2_adj= this .m_bound_chart.Height()-CELL_H-y2; this .m_foreground.LineThick(x1, y1_adj, x2, y2_adj,:: ColorToARGB (col), (size< 1 ? 1 : size), STYLE_SOLID , LINE_END_ROUND); }

Este es un método sobrecargado del método homónimo de la clase CCanvas. Las coordenadas del gráfico parten de la esquina superior izquierda. Y las coordenadas habituales de los gráficos de balance parten de la parte inferior izquierda.

Este método invierte las coordenadas Y en pantalla para dibujar una línea de balance sin invertir usando los valores de los puntos de balance del array.

Método que dibuja líneas de balance en un gráfico:

void CStatChart::Draw( const int seria_index, color clr, const int line_width, const bool chart_redraw) { if ( this .m_foreground== NULL ) return ; double min= this .MaxValue(seria_index); double max= this .MinValue(seria_index); double size= this .m_seria[seria_index].Total(); double x_indent= this .m_bound_chart.Width()* 0.05 ; double y_indent= this .m_bound_chart.Height()* 0.05 ; double k_y=(max-min)/( this .m_bound_chart.Height()- 2 *CELL_H- 2 *y_indent); double k_x=(size)/( this .m_bound_chart.Width()- 2 *x_indent); double start_x= this .m_bound_chart.left+x_indent; double start_y= this .m_bound_chart.bottom- 2 *CELL_H* 2 -y_indent; for ( int i= 1 ; i<size; i++) { int x1=( int )((i- 0 )/k_x+start_x); int y1=( int )(start_y-(m_seria[seria_index].At(i)-min)/k_y); int x2=( int )((i- 1 - 0 )/k_x+start_x); int y2=( int )(start_y-(m_seria[seria_index].At(i- 1 )-min)/k_y); this .Line(x1, y1, x2, y2, clr, line_width); } this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

Aquí calculamos las coordenadas requeridas de la línea de balance en el gráfico (dentro de la zona del gráfico diseñada para dibujar gráficos de balance), y en un ciclo a través del array de la serie especificada dibujaremos líneas entre todos los puntos de balance registrados en el array.

Clase de datos del frame:

enum ENUM_FRAME_PROP { FRAME_PROP_PASS_NUM, FRAME_PROP_SHARPE_RATIO, FRAME_PROP_NET_PROFIT, FRAME_PROP_PROFIT_FACTOR, FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR, }; class CFrameData : public CObject { protected : ulong m_pass; double m_sharpe_ratio; double m_net_profit; double m_profit_factor; double m_recovery_factor; public : void SetPass( const ulong pass) { this .m_pass=pass; } void SetSharpeRatio( const double value) { this .m_sharpe_ratio=value; } void SetNetProfit( const double value) { this .m_net_profit=value; } void SetProfitFactor( const double value) { this .m_profit_factor=value; } void SetRecoveryFactor( const double value) { this .m_recovery_factor=value; } ulong Pass( void ) const { return this .m_pass; } double SharpeRatio( void ) const { return this .m_sharpe_ratio; } double NetProfit( void ) const { return this .m_net_profit; } double ProfitFactor( void ) const { return this .m_profit_factor; } double RecoveryFactor( void ) const { return this .m_recovery_factor; } string PassDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Pass: %I64u" , this .m_pass); } string SharpeRatioDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Sharpe Ratio: %.2f" , this .m_sharpe_ratio); } string NetProfitDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Net Profit: %.2f" , this .m_net_profit); } string ProfitFactorDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Profit Factor: %.2f" , this .m_profit_factor); } string RecoveryFactorDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Recovery Factor: %.2f" , this .m_recovery_factor); } void Print ( void ) { :: PrintFormat ( "Frame %s:" , this .PassDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .SharpeRatioDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .NetProfitDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .ProfitFactorDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .RecoveryFactorDescription()); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CFrameData *obj=node; switch (mode) { case FRAME_PROP_SHARPE_RATIO : return (:: NormalizeDouble ( this .SharpeRatio(), 2 ) > :: NormalizeDouble (obj.SharpeRatio(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .SharpeRatio(), 2 ) < :: NormalizeDouble (obj.SharpeRatio(), 2 ) ? - 1 : 0 ); case FRAME_PROP_NET_PROFIT : return (:: NormalizeDouble ( this .NetProfit(), 2 ) > :: NormalizeDouble (obj.NetProfit(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .NetProfit(), 2 ) < :: NormalizeDouble (obj.NetProfit(), 2 ) ? - 1 : 0 ); case FRAME_PROP_PROFIT_FACTOR : return (:: NormalizeDouble ( this .ProfitFactor(), 2 ) > :: NormalizeDouble (obj.ProfitFactor(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .ProfitFactor(), 2 ) < :: NormalizeDouble (obj.ProfitFactor(), 2 ) ? - 1 : 0 ); case FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR : return (:: NormalizeDouble ( this .RecoveryFactor(), 2 )> :: NormalizeDouble (obj.RecoveryFactor(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .RecoveryFactor(), 2 )< :: NormalizeDouble (obj.RecoveryFactor(), 2 ) ? - 1 : 0 ); default : return ( this .Pass()>obj.Pass() ? 1 : this .Pass()<obj.Pass() ? - 1 : 0 ); } } CFrameData ( const ulong pass, const double sharpe_ratio, const double net_profit, const double profit_factor, const double recovery_factor) : m_pass(pass), m_sharpe_ratio(sharpe_ratio), m_net_profit(net_profit), m_profit_factor(profit_factor), m_recovery_factor(recovery_factor) {} CFrameData ( void ) : m_pass( 0 ), m_sharpe_ratio( 0 ), m_net_profit( 0 ), m_profit_factor( 0 ), m_recovery_factor( 0 ) {} ~CFrameData ( void ) {} };

Una vez finalizada cada pasada del optimizador, se enviará un frame al terminal. Este contendrá todos los datos que se han obtenido al completar esta pasada. Para acceder a los datos de cualquier pasada, deberemos buscar el frame con el número requerido en un ciclo a través de todas los frames obtenidos y obtener sus datos. Esto no resulta óptimo en absoluto. Necesitamos poder acceder rápidamente a los datos de la pasada deseada, y poder ordenar todos los pasadas por la propiedad especificada, ya que tendremos que seleccionar las tres mejores pasadas en función de uno de los cuatro criterios de optimización.

La salida sería guardar las pasadas en la caché. Para ello, necesitamos una clase de objeto de frame. Tras completar cada pasada y enviar el frame al terminal, deberemos crear un objeto de frame, rellenar sus propiedades con los datos del frame de prueba recibido y colocar el objeto de frame en la lista. Entonces, una vez finalizado el proceso de optimización y recuperados todos los frames, tendremos copias de todos los frames de la lista de estos. Y ahora podremos clasificar esta lista de frames según las propiedades deseadas y recuperar rápidamente de ella los datos del frame deseado.

Cabe señalar que en el método Compare() teníamos que hacer una comparación de números reales no comparando la diferencia normalizada con cero, sino dos números normalizados entre sí. ¿Y por qué?

Para comparar dos números reales, podemos tomar distintos caminos. El primero consiste en comparar números no normalizados. Primero comparamos el operador ternario sobre "mayor que", luego sobre "menor que", y al final, lo que quedará es "igual a". O podemos comparar la diferencia normalizada de dos números con cero. Pero aquí hemos tenido que normalizar ambos números a dos dígitos y comparar dichos valores.

El problema es que en el terminal, en la tabla de resultados, se muestran números de dos dígitos en los resultados de la optimización. Sin embargo, internamente estos números no están normalizados a dos dígitos. Es decir, la representación de dos dígitos de los resultados solo se refleja en la tabla de resultados. Y si la tabla tiene valores como 1,09 y 1,08, puede que en realidad no sea así. Puede encontrar números como 1.085686399864 o 1.081254322375. Ambas cifras se redondean a 1,09 y 1,08 en la tabla. Y lo que podemos encontrar al comparar es que ambos números se redondean mediante normalización al mismo valor. Y si no se normaliza, puede que no haya un valor de 1,09. Y esto provocaría una búsqueda incorrecta de las mejores pasadas.

La solución consiste en normalizar ambos números a dos dígitos y luego comparar sus valores redondeados.

Clase de visor de frames:

class CFrameViewer : public CObject { private : int m_w; int m_h; color m_selected_color; uint m_line_width; bool m_completed; CFrameData m_frame_tmp; CArrayObj m_list_frames; CTabControl m_tab_control; CTableDataControl m_table_inp_0; CTableDataControl m_table_stat_0; CStatChart m_chart_stat_0; CColorProgressBar*m_progress_bar; CTableDataControl m_table_inp_1; CTableDataControl m_table_stat_1; CStatChart m_chart_stat_1; CTableDataControl m_table_inp_2; CTableDataControl m_table_stat_2; CStatChart m_chart_stat_2; CTableDataControl m_table_inp_3; CTableDataControl m_table_stat_3; CStatChart m_chart_stat_3; CTableDataControl m_table_inp_4; CTableDataControl m_table_stat_4; CStatChart m_chart_stat_4; protected : CTableDataControl*GetTableInputs( const uint tab_id) { switch (tab_id) { case 0 : return this .m_table_inp_0.Get(); case 1 : return this .m_table_inp_1.Get(); case 2 : return this .m_table_inp_2.Get(); case 3 : return this .m_table_inp_3.Get(); case 4 : return this .m_table_inp_4.Get(); default : return NULL ; } } CTableDataControl*GetTableStats( const uint tab_id) { switch (tab_id) { case 0 : return this .m_table_stat_0.Get(); case 1 : return this .m_table_stat_1.Get(); case 2 : return this .m_table_stat_2.Get(); case 3 : return this .m_table_stat_3.Get(); case 4 : return this .m_table_stat_4.Get(); default : return NULL ; } } CStatChart *GetChartStats( const uint tab_id) { switch (tab_id) { case 0 : return this .m_chart_stat_0.Get(); case 1 : return this .m_chart_stat_1.Get(); case 2 : return this .m_chart_stat_2.Get(); case 3 : return this .m_chart_stat_3.Get(); case 4 : return this .m_chart_stat_4.Get(); default : return NULL ; } } bool AddFrame(CFrameData *frame) { if (frame== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_frame_tmp.SetPass(frame.Pass()); this .m_list_frames.Sort(FRAME_PROP_PASS_NUM); int index= this .m_list_frames.Search(frame); if (index> WRONG_VALUE ) return false ; return this .m_list_frames.Add(frame); } void TableStatDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool chart_redraw); void TableInpDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const uint rows, const bool chart_redraw); void ChartOptDraw( const uint tab_id, const bool opt_completed, const bool chart_redraw); void DrawDataChart( const uint tab_id); void DrawBestFrameData( const uint tab_id, const int res_index); void ControlObjectsView( const uint tab_id); void ReplayFrames( const int delay_ms); bool DrawFrameData( const uint tab_id, const string text, color clr, const uint line_width, ulong &pass, string ¶ms[], uint &par_count, double &data[]); bool DrawFrameDataByPass( const uint tab_id, const ulong pass_num, const string text, color clr, const uint line_width, double &data[]); bool FillArrayBestFrames( const uint tab_id, ulong &array_passes[]); void DrawBestFrameDataAll( void ); CFrameData *FrameSearchLess(CFrameData *frame, const int mode); public : void SetSelectedLineWidth( const uint width) { this .m_line_width=width; } void SetProfitColorLine( const color clr) { int total= this .m_tab_control.TabsTotal(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CStatChart *chart= this .GetChartStats(i); if (chart!= NULL ) chart.SetProfitColorLine(clr); } } void SetLossColorLine( const color clr) { int total= this .m_tab_control.TabsTotal(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CStatChart *chart= this .GetChartStats(i); if (chart!= NULL ) chart.SetLossColorLine(clr); } } void SetSelectedLineColor( const color clr) { int total= this .m_tab_control.TabsTotal(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CStatChart *chart= this .GetChartStats(i); if (chart!= NULL ) chart.SetSelectedLineColor(clr); } } void OnTester ( const double OnTesterValue); int OnTesterInit ( const int lines, const int selected_line_width, const color selected_line_color); void OnTesterPass ( void ); void OnTesterDeinit ( void ); void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, const int delay_ms); protected : void OnTabSwitchEvent( const int tab_id); void OnButtonSwitchEvent( const int tab_id, const uint butt_id); public : CFrameViewer( void ); ~CFrameViewer( void ){ this .m_list_frames.Clear(); } };

Ya sabemos exactamente cuántas pestañas habrá y qué elementos se colocarán en cada una. Así que aquí no se crearán nuevos objetos, sino simplemente instancias declaradas de los objetos requeridos para cada pestaña, los métodos para acceder a ellos, y los métodos para el funcionamiento de la clase.

Constructor:

CFrameViewer::CFrameViewer( void ) : m_completed( false ), m_progress_bar( NULL ), m_selected_color( clrDodgerBlue ), m_line_width( 1 ) { this .m_w=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); this .m_h=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); this .m_progress_bar= this .m_chart_stat_0.GetProgressBar(); this .m_list_frames.Clear(); }

En el constructor obtendremos y recordaremos la anchura y altura del gráfico donde se ejecuta el asesor experto, encontraremos y registraremos el puntero a la barra de progreso y borraremos la lista de frames.

Al iniciar la optimización, antes de que comience, deberemos preparar un gráfico en el que se ejecutará una copia del asesor experto en el modo frame en el terminal de cliente. El gráfico se desprenderá del terminal, sobre él -en su tamaño completo- se colocará el elemento Tab Control, y en sus pestañas se situarán otros elementos, en los que se mostrarán los gráficas de balance de pasadas y los botones de control.

Todo esto deberá hacerse en el manejador OnTesterInit(). Para ello, la clase proporcionará los manejadores homónimos, que en el asesor experto se iniciarán desde una instancia de la clase CFrameViewer.

Manejador OnTesterInit:

int CFrameViewer:: OnTesterInit ( const int lines, const int selected_line_width, const color selected_line_color) { long chart_id=:: ChartID (); :: ResetLastError (); if (!:: ChartSetInteger (chart_id, CHART_SHOW , false )) { :: PrintFormat ( "%s: ChartSetInteger() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } if (!:: ChartSetInteger (chart_id, CHART_IS_DOCKED , false )) { :: PrintFormat ( "%s: ChartSetInteger() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } :: ObjectsDeleteAll (chart_id); int w=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if ( this .m_tab_control.Create( "TabControl" , "" , 0 , 0 , w, h)) { bool res= true ; for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { string tab_text=(i== 1 ? "Sharpe Ratio" : i== 2 ? "Net Profit" : i== 3 ? "Profit Factor" : i== 4 ? "Recovery Factor" : "Optimization" ); res &= this .m_tab_control.AddTab(i, tab_text); } if (!res) { :: PrintFormat ( "%s: Errors occurred while adding tabs to the Tab Control" , __FUNCTION__ ); return INIT_FAILED ; } } else { Print ( "Tab Control creation failed" ); return INIT_FAILED ; } CCanvas *tab0_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 0 ); CCanvas *tab0_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 0 ); CCanvas *tab1_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 1 ); CCanvas *tab1_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 1 ); CCanvas *tab2_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 2 ); CCanvas *tab2_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 2 ); CCanvas *tab3_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 3 ); CCanvas *tab3_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 3 ); CCanvas *tab4_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 4 ); CCanvas *tab4_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 4 ); this .m_chart_stat_0.SetTabID( 0 ); this .m_chart_stat_1.SetTabID( 1 ); this .m_chart_stat_2.SetTabID( 2 ); this .m_chart_stat_3.SetTabID( 3 ); this .m_chart_stat_4.SetTabID( 4 ); this .m_chart_stat_0.SetCanvas(tab0_background, tab0_foreground); this .m_chart_stat_1.SetCanvas(tab1_background, tab1_foreground); this .m_chart_stat_2.SetCanvas(tab2_background, tab2_foreground); this .m_chart_stat_3.SetCanvas(tab3_background, tab3_foreground); this .m_chart_stat_4.SetCanvas(tab4_background, tab4_foreground); this .m_chart_stat_0.SetLines(lines); this .m_chart_stat_1.SetLines(lines); this .m_chart_stat_2.SetLines(lines); this .m_chart_stat_3.SetLines(lines); this .m_chart_stat_4.SetLines(lines); this .m_chart_stat_0.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_0.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_1.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_1.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_2.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_2.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_3.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_3.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_4.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_4.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .SetSelectedLineWidth(selected_line_width); this .SetSelectedLineColor(selected_line_color); this .TableStatDraw( 0 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 0 , 4 , this .m_table_stat_0.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 0 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_0.CreateButtonReplay()) { Print ( "Button Replay creation failed" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 1 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 1 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 1 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_1.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab1: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 2 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 2 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 2 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_2.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab2: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 3 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 3 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 3 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_3.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab3: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 4 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 4 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 4 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_4.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab4: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } return INIT_SUCCEEDED ; }

Aquí la creación de todos los elementos se realizará bloque a bloque. Cada bloque de código será responsable de crear algún elemento de la interfaz del programa.

Una vez finalizada la optimización, deberemos realizar algunos cambios en la interfaz creada: cambiar el color de los encabezados de los gráficos, cambiar los textos de los mismos y mostrar el botón de inicio de reproducción en la primera pestaña (con identificador 0). Todo esto deberá hacerse en el manejador OnTesterDeinit().

Manejador OnTesterDeinit:

void CFrameViewer:: OnTesterDeinit ( void ) { CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 0 ); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 0 ); if (background== NULL || foreground== NULL ) return ; this .m_completed= true ; int x1= this .m_chart_stat_0.HeaderX1(); int y1= this .m_chart_stat_0.HeaderY1(); int x2= this .m_chart_stat_0.HeaderX2(); int y2= this .m_chart_stat_0.HeaderY2(); int x=(x1+x2)/ 2 ; int y=(y1+y2)/ 2 ; background.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, :: ColorToARGB ( clrLightGreen )); foreground.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); string text= "Optimization Complete: Click to Replay" ; foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x, y, text, :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); background.Update( false ); foreground.Update( true ); int tab_selected= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); this .ControlObjectsView(tab_selected); this .DrawBestFrameDataAll(); :: ChartRedraw (); }

Al final de cada pasada del optimizador, se generará un evento Tester que podrá procesarse en el manejador OnTester(). Luego este se iniciará en el lado de la instancia del asesor experto que se ejecuta en el agente de pruebas.

En este manejador deberemos recoger todos los datos sobre la pasada completada, formar un frame y enviarlo al terminal cliente utilizando la función FrameAdd().

Manejador OnTester:

void CFrameViewer:: OnTester ( const double OnTesterValue) { double balance[]; int data_count= 0 ; double balance_current=:: TesterStatistics ( STAT_INITIAL_DEPOSIT ); ulong ticket= 0 ; double profit; string symbol; long entry; :: ResetLastError (); if (!:: HistorySelect ( 0 , :: TimeCurrent ())) { PrintFormat ( "%s: HistorySelect() failed. Error " , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return ; } uint deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; symbol=:: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); entry =:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); profit=:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (entry!= DEAL_ENTRY_OUT && entry!= DEAL_ENTRY_INOUT ) continue ; balance_current+=profit; data_count++; :: ArrayResize (balance, data_count); balance[data_count- 1 ]=balance_current; } double data[]; :: ArrayResize (data, :: ArraySize (balance)+DATA_COUNT); :: ArrayCopy (data, balance, DATA_COUNT, 0 ); data[ 0 ]=:: TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); data[ 1 ]=:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); data[ 2 ]=:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); data[ 3 ]=:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); data[ 4 ]=:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); data[ 5 ]=:: TesterStatistics ( STAT_DEALS ); data[ 6 ]=:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); data[ 7 ]=OnTesterValue; if (data[ 2 ]== DBL_MAX ) data[ 2 ]= 0 ; if (!:: FrameAdd (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), FRAME_ID, deals_total, data)) :: PrintFormat ( "%s: Frame add error: " , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); }

Cuando el asesor experto en el terminal cliente recibe un frame enviado desde el agente, se generará el evento TesterPass y se gestionará en el manejador OnTesterPass().

En este manejador, tomaremos la información del frame, trazaremos el balance de este pasada en el gráfico y rellenaremos las tablas de resultados de las pruebas y los parámetros. Luego guardaremos el frame procesado en un nuevo objeto de frame y lo añadiremos a la lista de frames para trabajar con él cuando necesitemos buscar los pasadas necesarias para mostrarlas en los gráficos.

Manejador OnTesterPass:

void CFrameViewer:: OnTesterPass ( void ) { string name; ulong pass; long id; double value, data[]; string params[]; uint par_count; static datetime start=:: TimeLocal (); static int frame_counter= 0 ; while (!:: IsStopped () && :: FrameNext (pass, name, id, value, data)) { frame_counter++; string text=:: StringFormat ( "Frames completed (tester passes): %d in %s" , frame_counter,:: TimeToString (:: TimeLocal ()-start, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); if ( this .DrawFrameData( 0 , text, clrNONE , 0 , pass, params, par_count, data)) { double sharpe_ratio=data[ 0 ]; double net_profit=data[ 1 ]; double profit_factor=data[ 2 ]; double recovery_factor=data[ 3 ]; CFrameData *frame= new CFrameData(pass, sharpe_ratio, net_profit, profit_factor, recovery_factor); if (frame!= NULL ) { if (! this .AddFrame(frame)) delete frame; } :: ChartRedraw (); } } }

Una vez finalizado el proceso de optimización, el asesor experto iniciado en el modo frame seguirá funcionando en el terminal en el gráfico flotante. Y todo el trabajo con este asesor experto se organizará dentro del manejador OnChartEvent(), ya que controlaremos los procesos necesarios utilizando los botones del gráfico y el cursor del ratón.

Manejador OnChartEvent:

void CFrameViewer:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, const int delay_ms) { this .m_tab_control. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_0. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_1. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_2. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_3. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_4. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { int w=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!= this .m_w || h!= this .m_h) { if (w== 0 || h== 0 ) return ; this .m_tab_control.Resize(w, h); int tab_selected= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); this .DrawDataChart(tab_selected); CButtonSwitch *button_switch=(tab_selected> 0 ? this .GetChartStats(tab_selected).ButtonResult() : NULL ); uint res_index=(button_switch!= NULL ? button_switch.SelectedButton() : - 1 ); switch (tab_selected) { case 0 : this .DrawDataChart( 0 ); break ; default : res_index=button_switch.SelectedButton(); this .DrawDataChart(tab_selected); this .DrawBestFrameData(tab_selected, - 1 ); this .DrawBestFrameData(tab_selected, res_index); this .DrawDataChart( 0 ); break ; } this .m_w=w; this .m_h=h; } } if (! this .m_completed) return ; if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (sparam== this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Name() && this .m_completed) { this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); this .ChartOptDraw( 0 , this .m_completed, true ); this .m_completed= false ; this .ReplayFrames(delay_ms); this .m_completed= true ; this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Show(); :: ChartRedraw (); } CTabButton *tab_btn0= this .m_tab_control.GetTabButton( 0 ); CTabButton *tab_btn1= this .m_tab_control.GetTabButton( 1 ); CTabButton *tab_btn2= this .m_tab_control.GetTabButton( 2 ); CTabButton *tab_btn3= this .m_tab_control.GetTabButton( 3 ); CTabButton *tab_btn4= this .m_tab_control.GetTabButton( 4 ); if (tab_btn0== NULL || tab_btn1== NULL || tab_btn2== NULL || tab_btn3== NULL || tab_btn4== NULL ) return ; int tab_selected= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); if (sparam==tab_btn0.Name()) { this .DrawDataChart( 0 ); :: ChartRedraw (); return ; } CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_selected); if (tab_selected== 0 || chart_stat== NULL ) return ; CButtonTriggered *button_min=chart_stat.ButtonResultMin(); CButtonTriggered *button_mid=chart_stat.ButtonResultMid(); CButtonTriggered *button_max=chart_stat.ButtonResultMax(); if (button_min== NULL || button_mid== NULL || button_max== NULL ) return ; if (sparam==tab_btn1.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 1 ); } if (sparam==tab_btn2.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 2 ); } if (sparam==tab_btn3.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 3 ); } if (sparam==tab_btn4.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 4 ); } if (sparam==button_min.Name()) { this .OnButtonSwitchEvent(tab_selected, 0 ); } if (sparam==button_mid.Name()) { this .OnButtonSwitchEvent(tab_selected, 1 ); } if (sparam==button_max.Name()) { this .OnButtonSwitchEvent(tab_selected, 2 ); } } }

Los eventos de cambio de pestañas del control de pestañas y de pulsación de botones del botón de cambio se gestionarán en los manejadores personalizados correspondientes. Todas las acciones que se realizan en ellos son idénticas. La única diferencia será el ID de la pestaña. Es por eso que estos eventos están diseñados para ser procesados en sus propios manejadores.

Controlador de cambio de pestaña:

void CFrameViewer::OnTabSwitchEvent( const int tab_id) { CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_id); if (chart_stat== NULL ) return ; CButtonSwitch *button_switch=chart_stat.ButtonResult(); if (button_switch== NULL ) return ; uint butt_index=button_switch.SelectedButton(); this .DrawDataChart(tab_id); this .ControlObjectsView(tab_id); this .DrawBestFrameData(tab_id, - 1 ); this .DrawBestFrameData(tab_id, butt_index); }

Controlador del botón de alternancia:

void CFrameViewer::OnButtonSwitchEvent( const int tab_id, const uint butt_id) { this .DrawDataChart(tab_id); this .DrawBestFrameData(tab_id, - 1 ); this .DrawBestFrameData(tab_id, butt_id); }

Método que dibuja las tablas de datos y un gráfico de optimización:

void CFrameViewer::DrawDataChart( const uint tab_id) { this .TableStatDraw(tab_id, 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw(tab_id, 4 , this .GetTableStats(tab_id).Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, this .GetTableInputs(tab_id).RowsTotal(), false ); this .ChartOptDraw(tab_id, this .m_completed, true ); this .ControlObjectsView(tab_id); }

Una vez dibujados todas las tablas y gráficos, deberemos colocar correctamente los controles, ocultar los botones de las pestañas inactivas y mostrar los botones de las pestañas activas, que es lo que hace el método ControlObjectsView.

Método que gestiona la visualización de los controles en los gráficos de optimización:

void CFrameViewer::ControlObjectsView( const uint tab_id) { int tab_index= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); CTab *tab= this .m_tab_control.GetTab(tab_index); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_index); if (tab== NULL || table_stat== NULL ) return ; int w= 0 , cpx= 0 , x= 0 , y= 0 ; int x1=table_stat.X2()+ 10 ; int x2=tab.GetField().Right()- 10 ; switch (tab_index) { case 0 : w= this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Width(); cpx=(x1+x2)/ 2 ; x=cpx-w/ 2 ; this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().MoveX(x); if ( this .m_completed) { this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Show(); this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().BringToTop(); } this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 1 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_1.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_1.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 2 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_2.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_2.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 3 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_3.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_3.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 4 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_4.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_4.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); break ; default : break ; } :: ChartRedraw (); }

Método que realiza la repetición de frames una vez finalizada la optimización:

void CFrameViewer::ReplayFrames( const int delay_ms) { string name; ulong pass; long id; double value, data[]; string params[]; uint par_count; int frame_counter= 0 ; this .m_progress_bar.Reset(); this .m_progress_bar.Update( false ); :: FrameFirst (); while (!:: IsStopped () && :: FrameNext (pass, name, id, value, data)) { frame_counter++; string text=:: StringFormat ( "Playing with pause %d ms: frame %d" , delay_ms, frame_counter); if ( this .DrawFrameData( 0 , text, clrNONE , 0 , pass, params, par_count, data)) :: ChartRedraw (); :: Sleep (delay_ms); } }

Todos los frames resultantes estarán disponibles para su visualización tras la optimización. Aquí, en un simple ciclo desde el primer frame, nos moveremos a través de todos los frames disponibles y mostraremos sus datos en tablas y en el gráfico.

Método que da salida a los datos de frame especificados en un gráfico de optimización:

bool CFrameViewer::DrawFrameDataByPass( const uint tab_id, const ulong pass_num, const string text, color clr, const uint line_width, double &data[]) { string name; ulong pass; long id; uint par_count; double value ; string params []; ::FrameFirst(); while (::FrameNext(pass, name, id, value , data)) { if (pass==pass_num) { if (DrawFrameData(tab_id, text, clr, line_width, pass, params , par_count, data)) return true ; } } return false ; }

Como los frames disponibles tras la optimización solo pueden obtenerse en el ciclo FrameFirst() --> FrameNext(), y por métodos estándar de ninguna otra forma, aquí iteraremos en un ciclo por todos los frames disponibles en busca de aquel cuyo número de pasada necesitamos. En cuanto se encuentra el frame deseado, sus datos se muestran en el gráfico.

Básicamente, después de la optimización tenemos una lista preparada de objetos de frame, y podemos recuperar rápidamente el objeto deseado de la lista. Podemos utilizar dicho acceso al frame necesario, pero en este caso tendremos que escribir más métodos para obtener los datos del objeto de frame y del array de series, convertirlos al formato necesario y mostrarlos en el gráfico. Pero por ahora, el acceso se dejará exactamente como está en el método anterior, para reducir la cantidad de código en la clase y hacerla más fácil de entender.

Método que dibuja gráficos de las tres mejores pasadas según el criterio de optimización:

void CFrameViewer::DrawBestFrameData( const uint tab_id, const int res_index) { if (tab_id< 1 || tab_id> 4 || res_index> 2 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Incorrect table (%u) or selected button (%d) identifiers passed" , __FUNCTION__ , tab_id, res_index); return ; } ulong array_passes[ 3 ]; double data[]; string res= ( tab_id== 1 ? "Results by Sharpe Ratio" : tab_id== 2 ? "Results by Net Profit" : tab_id== 3 ? "Results by Profit Factor" : tab_id== 4 ? "Results by Recovery Factor" : "" ); string text= "Optimization Completed: " +res; this .FillArrayBestFrames(tab_id, array_passes); if (res_index< 0 ) { for ( int i= 0 ; i<( int )array_passes.Size(); i++) this .DrawFrameDataByPass(tab_id, array_passes[i], text, clrNONE , 0 , data); } else this .DrawFrameDataByPass(tab_id, array_passes[res_index], text, this .m_selected_color, this .m_line_width, data); }

Aquí, el array se rellenará primero con índices de los frames de las tres mejores pasadas en el método FillArrayBestFrames(), y luego se trazará la pasada deseada (o las tres).

Método que rellena un array con los índices de frame de las tres mejores pasadas para el criterio de optimización especificado:

bool CFrameViewer::FillArrayBestFrames( const uint tab_id, ulong &array_passes[]) { :: ZeroMemory (array_passes); if (tab_id<FRAME_PROP_SHARPE_RATIO || tab_id>FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return false ; } ENUM_FRAME_PROP prop=(ENUM_FRAME_PROP)tab_id; this .m_list_frames.Sort(prop); int index= this .m_list_frames.Total()- 1 ; CFrameData *frame_next= this .m_list_frames.At(index); if (frame_next== NULL ) return false ; array_passes[ 2 ]=frame_next.Pass(); for ( int i= 1 ; i>= 0 ; i--) { frame_next= this .FrameSearchLess(frame_next, prop); array_passes[i]=(frame_next!= NULL ? frame_next.Pass() : array_passes[i+ 1 ]); } return true ; }

Toda la lógica del método está completamente descrita en los comentarios del código. Cuando finalice el método, los números de las tres mejores pasadas según el criterio de optimización se registrarán en un array de tamaño 3, correspondiente al número de la pestaña en cuyo gráfico se mostrarán los datos de dichas pasadas. El método FrameSearchLess() se utilizará para buscar los frames que tengan un valor de propiedad menor que el actual.

Método para encontrar y devolver el puntero a un objeto de frame con un valor de propiedad menor que la muestra:

CFrameData *CFrameViewer::FrameSearchLess(CFrameData *frame, const int mode) { switch (mode) { case FRAME_PROP_SHARPE_RATIO : this .m_frame_tmp.SetSharpeRatio(frame.SharpeRatio()); break ; case FRAME_PROP_NET_PROFIT : this .m_frame_tmp.SetNetProfit(frame.NetProfit()); break ; case FRAME_PROP_PROFIT_FACTOR : this .m_frame_tmp.SetProfitFactor(frame.ProfitFactor()); break ; case FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR : this .m_frame_tmp.SetRecoveryFactor(frame.RecoveryFactor()); break ; default : this .m_frame_tmp.SetPass(frame.Pass()); break ; } this .m_list_frames.Sort(mode); int index= this .m_list_frames.SearchLess(& this .m_frame_tmp); CFrameData *obj= this .m_list_frames.At(index); return obj; }

Se pasa un frame al método, y en la lista clasificada de frames, utilizando el método SearchLess() de la clase CArrayObj de la Biblioteca Estándar, se buscará el objeto más cercano con un valor de propiedad menor que el transmitido al método.

Método que traza las tres mejores pasadas en cada pestaña de los gráficos de resultados de optimización:

void CFrameViewer::DrawBestFrameDataAll( void ) { for ( int i= 1 ; i< this .m_tab_control.TabsTotal(); i++) this .DrawBestFrameData(i,- 1 ); }

Método para obtener los datos del frame actual y mostrarlos en la pestaña especificada en una tabla y el gráfico de los resultados de la optimización:

bool CFrameViewer::DrawFrameData( const uint tab_id, const string text, color clr, const uint line_width, ulong &pass, string ¶ms[], uint &par_count, double &data[]) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return false ; } CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_id); CTableDataControl *table_inp= this .GetTableInputs(tab_id); CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_id); if (foreground== NULL || table_stat== NULL || table_inp== NULL || chart_stat== NULL ) return false ; :: ResetLastError (); if (:: FrameInputs (pass, params, par_count)) { this .TableInpDraw(tab_id, 4 , table_stat.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, par_count, false ); for ( uint i= 0 ; i<par_count; i++) { string array[]; if (:: StringSplit (params[i], '=' ,array)== 2 ) { bool enable= false ; double value= 0 , start= 0 , step= 0 , stop= 0 ; color clr= clrMistyRose ; if (:: ParameterGetRange (array[ 0 ], enable, value, start, step, stop)) clr=(enable ? clrLightYellow : clrNONE ); CTableCell *cell_0=table_inp.GetCell(i, 0 ); CTableCell *cell_1=table_inp.GetCell(i, 1 ); if (cell_0!= NULL && cell_1!= NULL ) { cell_0.SetText(array[ 0 ]); cell_1.SetText(array[ 1 ]); cell_0. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); cell_1. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); } } } foreground.FillRectangle(table_stat.X1()+ 1 , 4 + 1 , table_stat.X1()+CELL_W* 2 - 1 , 4 +CELL_H- 1 , 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut ( 4 +(CELL_W* 2 )/ 2 , 4 +CELL_H/ 2 , :: StringFormat ( "Optimization results (pass %I64u)" , pass), :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); int total=table_stat.RowsTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CTableCell *cell_0=table_stat.GetCell(i, 0 ); CTableCell *cell_1=table_stat.GetCell(i, 1 ); if (cell_0!= NULL && cell_1!= NULL ) { string text= "---" ; switch (i) { case 0 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 0 ]); break ; case 1 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 1 ]); break ; case 2 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 2 ]); break ; case 3 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 3 ]); break ; case 4 : text=:: StringFormat ( "%.0f" , data[ 4 ]); break ; case 5 : text=:: StringFormat ( "%.0f" , data[ 5 ]); break ; case 6 : text=:: StringFormat ( "%.2f%%" , data[ 6 ]); break ; case 7 : text=:: StringFormat ( "%G" , data[ 7 ]); break ; default : break ; } color clr=(tab_id> 0 ? (i==tab_id- 1 ? C'223,242,231' : clrNONE ) : clrNONE ); cell_0. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); cell_1.SetText(text); cell_1. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); } } double seria[]; :: ArrayCopy (seria, data, 0 , DATA_COUNT, :: ArraySize (data)-DATA_COUNT); chart_stat.AddSeria(seria, data[ 1 ]> 0 ); chart_stat.Update(clr, line_width, false ); if (tab_id== 0 ) this .m_progress_bar.AddResult(data[ 1 ]> 0 , false ); int x1=chart_stat.HeaderX1(); int y1=chart_stat.HeaderY1(); int x2=chart_stat.HeaderX2(); int y2=chart_stat.HeaderY2(); int x=(x1+x2)/ 2 ; int y=(y1+y2)/ 2 ; foreground.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x, y, text, :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); foreground.Update( false ); return true ; } else PrintFormat ( "%s: FrameInputs() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return false ; }

El método recupera los datos del frame, rellena todas las tablas con estos datos y traza el gráfico de balance de este pasada de optimización.

Método que dibuja una tabla de estadísticas de optimización en la pestaña especificada:

void CFrameViewer::TableStatDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool chart_redraw) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return ; } CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground(tab_id); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_id); if (background== NULL || foreground== NULL || table_stat== NULL ) return ; background.FillRectangle(x, y, x+CELL_W* 2 , y+CELL_H, :: ColorToARGB ( C'195,209,223' )); foreground.FillRectangle(x+ 1 , y+ 1 , x+CELL_W* 2 - 1 , y+CELL_H- 1 , 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x+(CELL_W* 2 )/ 2 , y+CELL_H/ 2 , "Optimization results" , :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); table_stat.SetID(TABLE_OPT_STAT_ID+ 10 *tab_id); table_stat.DrawGrid(background, x, y+CELL_H, 0 , DATA_COUNT, 2 , CELL_H, CELL_W, C'200,200,200' , false ); int total=table_stat.RowsTotal(); for ( int row= 0 ; row<total; row++) { for ( int col= 0 ; col< 2 ; col++) { CTableCell *cell=table_stat.GetCell(row, col); if (col% 2 == 0 ) { string text= "OnTester()" ; switch (row) { case 0 : text= "Sharpe Ratio" ; break ; case 1 : text= "Net Profit" ; break ; case 2 : text= "Profit Factor" ; break ; case 3 : text= "Recovery Factor" ; break ; case 4 : text= "Trades" ; break ; case 5 : text= "Deals" ; break ; case 6 : text= "Equity DD" ; break ; default : break ; } cell.SetText(text); } else cell.SetText(tab_id== 0 ? " --- " : "" ); cell. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clrNONE , 0 , TA_VCENTER ); } } background.Update( false ); foreground.Update(chart_redraw); }

El método dibuja una tabla de resultados de optimización, rellenando solo los encabezados de fila de la tabla. Las celdas de datos se introducirán en la tabla siguiendo el método descrito anteriormente.

Método que dibuja una tabla de parámetros de optimización de entrada en la pestaña especificada:

void CFrameViewer::TableInpDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const uint rows, const bool chart_redraw) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return ; } CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground(tab_id); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTableDataControl *table_inp= this .GetTableInputs(tab_id); if (background== NULL || foreground== NULL || table_inp== NULL ) return ; background.FillRectangle(x, y, x+CELL_W* 2 , y+CELL_H, :: ColorToARGB ( C'195,209,223' )); foreground.FillRectangle(x+ 1 , y+ 1 , x+CELL_W* 2 - 1 , y+CELL_H- 1 , 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x+(CELL_W* 2 )/ 2 , y+CELL_H/ 2 , "Input parameters" , :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); table_inp.SetID(TABLE_OPT_INP_ID+ 10 *tab_id); table_inp.DrawGrid(background, x, y+CELL_H, 0 , rows, 2 , CELL_H, CELL_W, C'200,200,200' , false ); background.Update( false ); foreground.Update(chart_redraw); }

Este método, al igual que el anterior, dibujará una tabla vacía de parámetros de optimización, que se rellenará con datos en el método DrawFrameData(), donde ya se conocen los parámetros con los que se ha realizado la pasada del simulador.

Método que dibuja un gráfico de optimización en la pestaña especificada:

void CFrameViewer::ChartOptDraw( const uint tab_id, const bool opt_completed, const bool chart_redraw) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return ; } CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground(tab_id); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTab *tab= this .m_tab_control.GetTab(tab_id); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_id); CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_id); if (background== NULL || foreground== NULL || tab== NULL || table_stat== NULL || chart_stat== NULL ) return ; int x1=table_stat.X2()+ 10 ; int y1=table_stat.Y1(); int x2=tab.GetField().Right()- 10 ; int y2=tab.GetField().Bottom()-tab.GetButton().Height()- 12 ; int w_min= 480 ; if (x2-x1<w_min) x2=x1+w_min; if (y2-y1< 180 ) y2=y1+ 180 ; chart_stat.SetChartBounds(x1, y1, x2, y2); color clr= clrLightGreen ; string suff= ( tab_id== 1 ? "Results by Sharpe Ratio" : tab_id== 2 ? "Results by Net Profit" : tab_id== 3 ? "Results by Profit Factor" : tab_id== 4 ? "Results by Recovery Factor" : "Click to Replay" ); string text= "Optimization Completed: " +suff; if (!opt_completed) { clr= C'195,209,223' ; text=:: StringFormat ( "Optimization%sprogress%s" , (tab_id== 0 ? " " : " in " ), (tab_id== 0 ? "" : ": Waiting ... " )); } background.FillRectangle(x1, 4 , x2, y1, :: ColorToARGB (clr)); foreground.FillRectangle(x1, 4 , x2, y2, 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut ((x1+x2)/ 2 , 4 +CELL_H/ 2 , text, :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); background.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); foreground.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); chart_stat.Update( clrNONE , 0 , chart_redraw); }

El método preparará un gráfico limpio con un título, en el que se trazarán las líneas de balance de las pasadas de optimización completadas a partir de los métodos de dibujado.

Ya hemos escrito todas las clases necesarias para la optimización visual. Ahora el archivo de clase CFrameViewer se podrá conectar a cualquier asesor experto para ver el progreso de su optimización en un gráfico separado en el terminal.





Conexión de funciones al asesor experto

Veamos qué tenemos.

Tomaremos el asesor experto del paquete estándar de la ubicación \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMAMA.mq5 y lo guardaremos en la carpeta \MQL5\Experts\FrameViewer\ ya creada con el nombre ExpertMAMA_Frames.mq5.

Todo lo que necesitaremos añadirle es la conexión del archivo de clase CFrameViewer al final del listado, declarar un objeto con el tipo de esta clase y añadir los manejadores donde queremos llamar a los manejadores homónimos de la clase creada.

La longitud de las variables de entrada del asesor experto puede acortarse ligeramente eliminando los guiones bajos ("_") de los nombres de las variables. Esto les dará más espacio para caber dentro de la anchura de las celdas de la tabla.

#property copyright "Copyright 2000-2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\SignalMA.mqh> #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh> #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh> input string InpExpertTitle = "ExpertMAMA" ; int Expert_MagicNumber = 12003 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int InpSignalMAPeriod = 12 ; input int InpSignalMAShift = 6 ; input ENUM_MA_METHOD InpSignalMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpSignalMAApplied = PRICE_CLOSE ; input int InpTrailingMAPeriod = 12 ; input int InpTrailingMAShift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD InpTrailingMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpTrailingMAApplied= PRICE_CLOSE ; CExpert ExtExpert; int OnInit ( void ) { if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } CSignalMA *signal= new CSignalMA; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } if (!ExtExpert.InitSignal(signal)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 3 ); } signal.PeriodMA( InpSignalMAPeriod ); signal.Shift( InpSignalMAShift ); signal.Method( InpSignalMAMethod ); signal.Applied( InpSignalMAApplied ); if (!signal.ValidationSettings()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error signal parameters" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } CTrailingMA *trailing= new CTrailingMA; if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } trailing. Period ( InpTrailingMAPeriod ); trailing.Shift( InpTrailingMAShift ); trailing.Method( InpTrailingMAMethod ); trailing.Applied( InpTrailingMAApplied ); if (!trailing.ValidationSettings()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error trailing parameters" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } CMoneyNone *money= new CMoneyNone; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } if (!money.ValidationSettings()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error money parameters" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 10 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 11 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } void OnTick ( void ) { ExtExpert. OnTick (); } void OnTrade ( void ) { ExtExpert. OnTrade (); } void OnTimer ( void ) { ExtExpert. OnTimer (); } #property tester_no_cache #define REPLAY_DELAY_MS 100 #define STAT_LINES 1 #define SELECTED_LINE_WD 3 #define SELECTED_LINE_CLR clrDodgerBlue #include "FrameViewer.mqh" CFrameViewer fw; double OnTester () { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fw. OnTester (TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit () { fw. OnTesterInit (STAT_LINES, SELECTED_LINE_WD, SELECTED_LINE_CLR); } void OnTesterDeinit () { fw. OnTesterDeinit (); } void OnTesterPass () { fw. OnTesterPass (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fw. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam,REPLAY_DELAY_MS); }

Estos son todos los cambios y adiciones al asesor experto que deberemos realizar (excepto el acortamiento de los nombres de las variables) para que funcione la optimización visual.

Compilaremos el asesor experto y lo ejecutaremos para optimizarlo.

Los ajustes de optimización no son importantes para la prueba del programa en sí, vamos a establecerlos de la forma siguiente:

y a ejecutar la optimización:

Antes de iniciar el proceso de optimización, se abrirá una nueva ventana de gráfico en la que se encuentran todos los controles. Esto resulta muy útil para no tener que cambiar entre los gráficos adjuntos de resultados de optimización y el gráfico visual de optimización. Esta ventana independiente puede desplazarse fuera del terminal, o a un segundo monitor, y acceder simultáneamente a todos los gráficos de optimización.





Conclusión

Hoy hemos analizado solo un pequeño ejemplo de cómo se pueden realizar funciones adicionales para controlar el proceso de optimización. Cualquier dato obtenido de los informes del simulador o calculado de forma independiente después de cada pasada de optimización puede mostrarse en el gráfico de optimización visual. ¿Cómo puede ser su funcionalidad y su presentación visual? Eso dependerá de los gustos y necesidades de cada desarrollador, del uso de la optimización visual para obtener los resultados deseados y la usabilidad de los datos obtenidos. Llegados a este punto, resulta importante que hayamos visto ejemplos concretos de cómo se puede hacer y utilizar todo lo que necesitamos para nosotros.

Adjuntos al artículo encontrará todos los archivos tratados en el artículo para el autoaprendizaje. En el fichero Old_article_files.zip hallará los archivos del artículo, basados en la información usada para todo lo que se ha hecho hoy.

También se adjunta el archivo MQL5.zip; tras desempaquetar este, podrá obtener directamente los archivos instalados para realizar las pruebas en las carpetas necesarias del terminal.

Programas utilizados en el artículo: